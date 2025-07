PETERBOROUGH, ON, le 10 juill. 2025 /CNW/ - La capacité du réseau de transport en commun de Peterborough sera améliorée grâce à la construction d'un nouveau garage et d'un nouveau centre d'entretien de 10 500 mètres carrés. Ce projet fait l'objet d'un investissement conjoint de près de 42,9 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Annoncée aujourd'hui par la députée Emma Harrison, le député provincial Dave Smith et le maire Jeff Leal, cette installation comprenant un garage et un centre d'entretien pourra accueillir jusqu'à 110 autobus. On y offrira divers services d'entretien pour les véhicules de transport en commun, de même que des équipements et de bureaux pour les employés du réseau de transport en commun. Une fois construite, l'installation permettra à Peterborough Transit d'assurer son avenir et d'offrir aux membres de la collectivité des services de transport en commun efficaces et abordables. Cela permettra de soutenir la croissance économique et de relier les résidents aux emplois et aux logements.

Cet investissement contribue à renforcer l'économie canadienne. Le développement des infrastructures de transport en commun pour répondre à la demande croissante favorise l'édification de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Citations

« Les infrastructures de transport en commun sont essentielles à la création de collectivités durables et bien reliées. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour le réseau de transport en commun de Peterborough et contribuera à répondre aux besoins de cette ville en pleine croissance pour les décennies à venir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le transport en commun est essentiel pour relier les gens et créer des collectivités complètes. C'est pourquoi des investissements comme celui que nous effectuons dans le garage d'autobus de Peterborough sont indispensables pour répondre à nos besoins croissants en matière de logement et d'infrastructure. »

Emma Harrison, députée de Peterborough

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement investit dans les infrastructures de transport dont les municipalités ont besoin pour relier les communautés et stimuler la croissance économique, tout en continuant à protéger les familles et les entreprises de l'Ontario contre les droits de douane américains. Aujourd'hui, notre investissement de près de 20 millions de dollars dans ce projet essentiel témoigne de notre volonté de maintenir Peterborough en déplacement pour les années à venir. »

Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« L'accès à des services de transport en commun fiables et abordables joue un rôle essentiel pour relier les habitants de Peterborough à leur lieu de travail, à leur domicile et aux services essentiels. L'investissement de l'Ontario dans un nouveau garage de transport en commun contribuera à garantir la sécurité et la modernité des services de transport en commun, afin de soutenir notre communauté en pleine croissance, aujourd'hui et dans les années à venir. »

Dave Smith, député provincial de Peterborough--Kawartha

« Il s'agit d'un investissement majeur dans l'avenir de Peterborough, qui stimulera la croissance économique, améliorera la productivité et permettra aux gens d'accéder plus facilement à l'emploi, à la formation et aux possibilités. En construisant ce nouveau centre de transport en commun, nous jetons les bases d'un succès à long terme et nous nous assurons que Peterborough Transit pourra répondre aux besoins d'une région en pleine croissance. »

David Piccini, député provincial de Northumberland--Peterborough-Sud

« Nous sommes très reconnaissants envers la province de l'Ontario et le gouvernement du Canada pour cet important investissement dans l'avenir du transport en commun de Peterborough. Le financement d'un nouveau garage pour les véhicules de transport en commun est non seulement opportun, mais essentiel. Nos installations actuelles sont vieillissantes et ne répondent plus aux besoins d'une ville en pleine croissance. Un nouveau garage moderne nous permettra d'élargir notre parc de véhicules, d'améliorer notre capacité d'entretien et de nous préparer à assurer l'avenir du transport en commun, notamment grâce à l'intégration de véhicules électriques et à faibles émissions. Cet investissement nous aidera à offrir des services de transport en commun plus fiables, plus efficaces et plus durables à la population de Peterborough. »

Jeff Leal, maire, Ville de Peterborough

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 23 400 000 $ dans ce projet provenant du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de de l' Ontario s'élève jusqu'à 19 498 050 $.

. La contribution du gouvernement de de l' s'élève jusqu'à 19 498 050 $. Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun qui comprend des milliards de dollars en vue de soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et de grands projets visant à accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain sur lesquels de nombreux Canadiens comptent tous les jours.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

pour en savoir plus. L' Ontario investit près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour développer le transport en commun.

investit près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour développer le transport en commun. La ville de Peterborough recevra 1,7 million de dollars en financement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence 2023-2024. Ce programme offre aux municipalités ontariennes une source de financement stable et dédiée, pouvant être utilisée pour accroître le service de transport en commun, acheter de nouveaux véhicules et améliorer l'accessibilité afin d'augmenter l'achalandage.

