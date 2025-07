ÎLE GALIANO, BC, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Les résidents de l'île Galiano vont bénéficier de nouveaux services de transport en commun grâce à un investissement de 429 453 $ du gouvernement fédéral.

Ce financement permettra l'achat de deux minibus électriques et la création du tout premier réseau de transport en commun de l'île. Le projet soutient les objectifs de la communauté d'offrir des options de transport à tous les résidents de l'île, en particulier aux jeunes, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, afin qu'ils puissent accéder aux services locaux de façon sûre et indépendante.

Ce projet aidera les résidents dans leurs activités quotidiennes, comme se rendre au travail, à l'école ou à des rendez-vous, ou rendre visite à leurs amis et à leur famille.

Citations

« Le transport en commun est essentiel au bien-être de chaque collectivité. Il permet aux gens d'avoir accès aux services essentiels dont ils dépendent chaque jour, tant dans les centres urbains que dans les régions rurales. Je soutiens pleinement cet investissement du gouvernement fédéral dans l'achat d'autobus électriques pour l'île Galiano, qui aidera à régler des questions clés pour les insulaires, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'air, la protection de l'environnement et l'amélioration de l'accessibilité. Ces investissements ont des répercussions positives sur de nombreux secteurs de notre économie côtière en soutenant notamment les petites entreprises, le tourisme et les professionnels du transport en commun. »

Will Greaves, député de Victoria, Colombie-Britannique

« Compte tenu de la longueur de l'île, qui est de 30 km, et de la concentration des services et des liaisons par traversier à l'extrémité sud de l'île, il est indispensable pour la petite collectivité rurale de l'île Galiano de disposer d'un système de transport communautaire à horaire régulier et souple. Notre société sans but lucratif maintiendra des tarifs abordables afin d'encourager les résidents et les visiteurs à utiliser le transport en commun. De plus, avoir recours à des véhicules électriques est une solution rentable et durable sur le plan environnemental. »

Michael Hoebel, président de la Galiano Island Community Transportation Society

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 429 453 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour des solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), et la contribution de la Galiano Island Community Transportation Society s'élève à 3 000 $.

Le FSTCMR soutient le développement et l'expansion de solutions locales de transport en commun, en aidant les résidents des communautés rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités courantes, comme accéder aux services, se rendre au travail, à l'école ou à des rendez-vous médicaux et rendre visite à leurs proches.

Au moins 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux communautés autochtones.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent demander une contribution fédérale allant jusqu'à 10 millions de dollars pour aider à couvrir le coût des immobilisations, y compris l'achat de véhicules et l'aménagement d'infrastructures de soutien (p. ex. des arrêts de bus et des stations de recharge). La période de présentation des demandes est maintenant terminée pour le volet Projets d'immobilisations. Vous trouverez sur la page Web du FSTCMR des mises à jour au sujet de futures périodes de réception.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes régions métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les communautés rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Michael Hoebel, Président, Galiano Island Community Transportation Society, [email protected]