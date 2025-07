SCOTCHFORT, PEI, le 11 juill. 2025 /CNW/ - La Première Nation Abegweit construit des infrastructures qui favoriseront un mode de vie actif et l'écotourisme grâce à un investissement fédéral de plus de 5,5 millions de dollars.

Des milliers d'insulaires et de touristes utilisent chaque jour le réseau de sentiers de la Confédération pour leurs déplacements en transport actif. Cependant, la partie du réseau qui traverse Scotchfort n'est pas reliée aux autres voies de transport actif de la collectivité et ne donne pas accès à la rivière Hillsborough.

Le projet annoncé aujourd'hui consiste à construire un sentier polyvalent de 2 km qui reliera le sentier de la Confédération à Scotchfort, ce qui donnera aux résidents et aux visiteurs la possibilité d'explorer davantage la collectivité et d'adopter un mode de vie sain. Un réseau de passerelles flottantes permettra d'accéder à la rivière Hillsborough ainsi qu'à un centre d'information sur le transport actif. Ce centre servira de lieu de repos tout en offrant un accès à des kayaks et à des canoës, ainsi qu'à une formation sur l'utilisation sécuritaire de l'équipement.

La revitalisation des infrastructures de transport actif de Scotchfort rendra l'accès à la collectivité et aux secteurs environnants plus facile, plus sûr et plus pratique, ce qui procurera des avantages considérables et créera des possibilités économiques pour la région.

Citations

« Investir dans des collectivités saines et actives est une priorité du gouvernement du Canada. Les améliorations apportées au réseau de sentiers et le projet de centre de transport accessible à Scotchfort favoriseront non seulement des modes de vie plus sains, mais permettront également de mieux relier les collectivités voisines à la Première Nation Abegweit, de manière à ce que les visiteurs puissent explorer la collectivité et en apprendre davantage sur son histoire et sa culture. »

Kent MacDonald, député de Cardigan

« Cet investissement constitue une étape importante pour notre collectivité. Le raccordement du sentier de la Confédération aux sentiers de Scotchfort et à la rivière Hillsborough offre à notre population et aux visiteurs de nouvelles façons de découvrir la terre et l'eau. Cela favorise la vie active, le tourisme culturel et s'inscrit dans notre vision globale d'une croissance durable pour la Première Nation Abegweit. »

Roderick W. Gould Jr., chef de la Première Nation Abegweit

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 532 112 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif et la Première Nation Abegweit fournit 189 296 $.

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

On a lancé le Fonds pour le transport actif en 2021 afin d'investir 400 millions de dollars dans des projets visant à rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

. Le gouvernement fédéral a également lancé un Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés et renforcer les économies locales.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tyler Gould, Directeur, Développement économique, Première Nation Abegweit, 902-676-2353t, [email protected]