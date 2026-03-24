Vers un nouveau pavillon d'excellence pour la recherche dans le secteur minier à l'UQAT

Annonce de la Zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) annonce une nouvelle étape dans le projet d'agrandissement de son campus à Rouyn-Noranda. Un nouveau pavillon pour l'Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) sera érigé sur le terrain de l'UQAT, au cœur de la Zone d'innovation minière (ZIM) annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Ce projet s'appuie sur un vaste réseau de partenaires engagés à développer et à déployer des solutions innovantes à travers le monde.

Vincent Rousson, recteur de l’UQAT, Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Jean Boulet, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l’Habitation, Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, Patrick Martel, président de la Zone d’innovation minière, et Pierre Matte, vice-président optimisation et innovation chez Agnico Eagle. (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

« Nous sommes très enthousiastes à propos de ce projet, mûri depuis plusieurs années. L'ajout d'espaces et d'équipements de pointe permettra à l'équipe de l'IRME de poursuivre sa mission, qui consiste à développer des solutions environnementales pour l'ensemble du cycle minier. Grâce à l'appui du gouvernement du Québec et de nombreux partenaires de l'IRME, ce projet devient enfin une réalité », souligne Vincent Rousson, recteur de l'UQAT.

Depuis sa création en 2011, l'IRME a connu une croissance de ses activités de recherche et de formation largement supérieure aux prévisions. Ces succès reposent notamment sur des partenariats institutionnels et industriels d'envergure, dont le programme de recherche IRME-UQAT-Polytechnique et le partenariat ResMinA, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Des infrastructures pour soutenir le développement et le positionnement de l'IRME

Le nouveau pavillon représente une infrastructure de recherche d'environ 5 000 m², comprenant des espaces de services, des bureaux et des laboratoires, incluant une formule inédite de laboratoires et d'espaces de codéveloppement.

« L'un des objectifs principaux de l'IRME est de développer des solutions innovantes permettant aux industriels miniers d'améliorer leur performance environnementale. Cette nouvelle infrastructure offrira à nos équipes de recherche et à nos partenaires les moyens de faire avancer les connaissances, permettant ainsi de produire des métaux et des minéraux de manière responsable, en tenant compte des dimensions sociales et environnementales, et ce, tout en formant la relève », explique Bruno Bussière, professeur titulaire à l'IRME et responsable du projet.

À l'IRME, les équipes couvrent un large éventail d'expertises liées à l'ensemble du cycle minier, depuis la caractérisation géologique et géophysique des gisements jusqu'à la restauration des sites après l'exploitation. Leurs travaux portent sur la compréhension des processus géochimiques et hydrogéologiques, la mise au point de méthodes de traitement et de valorisation des rejets, ainsi que sur la végétalisation et la gestion environnementale des sites. Ces recherches contribuent directement à une exploitation plus responsable des ressources minérales, dont les éléments critiques et stratégiques essentiels pour la transition énergétique.

Un projet de la campagne de financement Bâtir l'avenir maintenant

Ce projet s'inscrit parmi les 16 initiatives de la grande campagne de financement de la Fondation de l'UQAT, Bâtir l'avenir maintenant. Grâce à l'appui financier de nombreux partenaires, il pourra voir le jour et contribuer à consolider la place de l'IRME comme pôle international de recherche et d'enseignement dans le domaine des mines et de l'environnement.

« L'appui d'Agnico Eagle à la grande campagne de financement de la Fondation de l'UQAT, qui se traduit par une contribution de 4 M$, s'inscrit naturellement dans le partenariat que nous entretenons depuis plusieurs années avec l'IRME. Intégré à la Zone d'innovation minière, à laquelle nous participons activement, le nouveau pavillon de l'IRME renforcera la collaboration entre la recherche et l'industrie minière, au bénéfice de pratiques toujours plus responsables », mentionne Daniel Paré, vice-président Québec, Mines Agnico Eagle Limitée.

L'UQAT tient à souligner l'engagement d'Agnico Eagle à titre de partenaire majeur de ce projet d'envergure, de même que la précieuse contribution de Glencore Fonderie Horne et Glencore Mine Raglan, Hecla Québec, Fondation Hewitt, la Ville de Rouyn-Noranda ainsi qu'Eldorado Gold.

En termes d'échéancier, l'appel d'offres aux entrepreneurs est prévu en 2027. Selon le calendrier établi, la livraison du bâtiment est prévue en décembre 2029.

Une nouvelle station expérimentale sur le terrain

En parallèle du pavillon de l'IRME, un complexe de recherche de terrain unique en mines et en environnement verra aussi le jour sur un site minier existant à proximité de l'Université. Cette installation de recherche multidisciplinaire de classe mondiale sera axée sur la gestion des rejets miniers et la restauration des sites miniers. Les travaux qui y seront menés seront dirigés par une équipe de professeures et professeurs de l'UQAT reconnus à l'échelle nationale et internationale dans le domaine des mines et de l'environnement. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation canadienne pour l'innovation, du ministère de l'Enseignement supérieur et des partenaires industriels qui ont soutenu le pavillon de l'IRME. La combinaison des infrastructures de recherche du pavillon de l'IRME et du complexe de recherche de terrain permettra à l'équipe de recherche de réaliser des travaux uniques et de développer des solutions environnementales innovantes et durables applicables au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.

À propos de l'IRME

L'Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) s'appuie sur une équipe de recherche chevronnée composée de 18 membres du corps professoral ainsi qu'une vingtaine de techniciennes, techniciens et professionnelles, professionnels de recherche qui réalisent une programmation scientifique d'envergure. Grâce à huit programmes de formation aux trois cycles, l'IRME forme chaque année plus de 200 étudiantes et étudiants issus de plus de 20 pays. Avec plus de 9 M$ investis annuellement en recherche et des centaines de publications scientifiques, l'IRME contribue de façon déterminante au leadership scientifique de l'UQAT, laquelle se classe au second rang pour l'intensité de recherche par professeur parmi les universités canadiennes principalement actives au 1er cycle, selon le palmarès 2025 de Research Infosource Inc.

En savoir plus sur le pavillon de l'IRME

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Marie-Eve Lacombe, Conseillère en communication, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, [email protected]