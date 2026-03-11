Nouvelle formule accélérée de la maîtrise en création numérique à l'UQAT

ROUYN-NORANDA, QC, le 11 mars 2026 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est fière de lancer une nouvelle formule de la maîtrise en création numérique, un programme de 45 crédits offert sur trois sessions à Rouyn-Noranda, pouvant être complétée en une seule année à temps complet. Cette formation professionnelle permet aux étudiantes et aux étudiants de développer leur savoir-faire en réalisant un projet d'envergure en création numérique dans un environnement d'études où les conditions sont similaires à celles rencontrées dans les milieux de travail.

Le programme permet d’explorer divers domaines de la création numérique, dont les expériences cinématographiques et audiovisuelles, les dispositifs interactifs et immersifs, les installations artistiques, le jeu vidéo, les effets visuels, les applications numériques et le design expérientiel. Crédit photo : Christian Leduc (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Cette maîtrise professionnelle vise à former des leaders créatifs capables de concevoir, planifier, produire et diffuser des projets complexes. Ce programme unique au Québec permet aux étudiantes et aux étudiants d'approfondir et de perfectionner leurs compétences conceptuelles, professionnelles, managériales et technologiques liées à la chaîne de réalisation et de production d'un projet en création numérique. « Cette nouvelle formule condensée permet d'acquérir, en seulement un an, des compétences alignées aux besoins actuels et émergents de l'industrie. Nous offrons une formation concrète, ancrée dans la pratique et connectée aux milieux professionnels », souligne Aude Weber-Houde, professeure et directrice de la maîtrise en création numérique à l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en création et nouveaux médias.

Le programme permet d'explorer divers domaines de la création numérique, dont les expériences cinématographiques et audiovisuelles, les dispositifs interactifs et immersifs, les installations artistiques, le jeu vidéo, les effets visuels, les applications numériques et le design expérientiel. La formation encourage également une approche critique et réflexive, invitant les étudiantes et étudiants à évaluer les retombées sociales, culturelles et éthiques de leurs créations. Pour les étudiantes et étudiants ayant suivi le parcours DEC-BAC, cette maîtrise offre la possibilité d'obtenir deux diplômes universitaires en trois ans. À l'issue de leur formation, les diplômées et diplômés auront acquis une expertise leur permettant d'occuper des postes de leadership et de contribuer activement à l'évolution d'un secteur dynamique et innovant.

Les étudiantes et étudiants québécois qui s'inscrivent pour la première fois à un programme de cycles supérieurs peuvent bénéficier des bourses d'accueil couvrant l'entièreté des frais de scolarité.

Rencontre d'information

Une séance d'information sur la nouvelle formule de ce programme se tiendra le 20 mars, à 12 h, au centre de l'UQAT à Montréal (625, av. du Président-Kennedy, local 704). L'activité comprendra une présentation du programme par le professeur Maxim Bonin, suivie d'une table ronde avec des diplômées et diplômés du programme qui travaillent dans le domaine. Cette activité sera une occasion privilégiée de poser des questions sur le programme et d'échanger dans une ambiance conviviale lors d'un goûter pizza. Il sera également possible de déposer une demande d'admission sans frais. L'inscription à l'activité est requise via ce formulaire.

À propos de l'UER en création et nouveaux médias

L'UER en création et nouveaux médias est reconnue comme une chef de file au Québec dans l'enseignement universitaire en création numérique, en création 3D et création de jeux vidéo. L'UQAT fut le premier établissement du réseau universitaire québécois à offrir une formation dans le domaine de la création multimédia, il y a plus d'une quinzaine d'années. L'UQAT offre ses programmes de formation au campus de Rouyn-Noranda ainsi qu'au centre de Montréal, situé en plein cœur de l'industrie de la 3D et du jeu vidéo. L'Université dispose d'installations à la fine pointe de la technologie et donne accès à un studio de captation de mouvements, une infrastructure technologique exceptionnelle. Les liens entre l'UER et le milieu contribuent au développement professionnel des étudiantes et étudiants en leur offrant une expérience concrète ainsi qu'un milieu stimulant et formateur.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Catherine Bérubé-Leblanc, conseillère en communication, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, [email protected]