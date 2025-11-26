MATAGAMI, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) annonce la création de l'Observatoire de la Baie-James (OBJ), en partenariat avec la Fondation de l'UQAT, l'Administration régionale Baie-James (ARBJ), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation grâce au volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et avec la participation financière du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Cette nouvelle structure vise à soutenir le développement durable et harmonieux de ce vaste territoire, unique sur les plans géographique, socioculturel, environnemental et économique. L'inauguration officielle s'est tenue à Matagami, à l'issue d'un après-midi de consultation réunissant plusieurs actrices et acteurs du développement local et régional.

L’UQAT crée l’Observatoire de la Baie-James (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Un outil stratégique pour le territoire

Les données concernant le territoire de la Baie-James sont souvent fragmentées, incomplètes ou difficilement accessibles. Or, l'accès à des données probantes est essentiel pour soutenir la prise de décision. Dans ce contexte, l'Observatoire déploiera ses activités afin de recueillir, structurer et rendre accessibles les données sur la Baie-James, tout en recensant les lacunes informationnelles et les facteurs qui les expliquent. L'Observatoire générera aussi de nouvelles connaissances qui pourront soutenir l'élaboration de solutions adaptées aux défis spécifiques à la Baie-James.

Dirigé par le professeur Hugo Asselin, également directeur de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue (OAT) et titulaire de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, l'Observatoire bénéficiera de son expertise reconnue en matière de développement local et régional. Deux ressources professionnelles complètent l'équipe.

« Avec l'Observatoire de la Baie-James, la région se donne un outil stratégique pour mieux se connaître et se faire connaître. En agissant comme carrefour de l'information locale et régionale, l'Observatoire permettra de mettre en lumière le contexte géopolitique unique et les enjeux propres à la Baie-James », souligne le nouveau directeur Hugo Asselin.

« La Baie-James constitue une région unique, marquée par des défis bien particuliers. Cet outil stratégique nous aidera à mieux comprendre nos réalités, à nourrir la réflexion collective et à proposer des solutions durables pour l'avenir de notre région. L'ARBJ est fière de s'associer à l'UQAT et remercie la Fondation de l'UQAT ainsi que les directions régionales de Services Québec et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour leur contribution active au développement et à la pérennité de cet Observatoire », mentionne René Dubé, président du conseil d'administration de l'ARBJ.

« Bonne nouvelle pour la Baie-James, qui bénéficiera maintenant de données plus précises pour orienter les investissements publics et soutenir les projets économiques du territoire. Avec cet observatoire, on renforce la capacité des partenaires locaux à planifier, à prioriser et à utiliser efficacement les ressources, ce qui permet des décisions plus efficaces et un meilleur appui aux communautés jamésiennes. C'est un outil essentiel pour soutenir le développement économique du Nord et renforcer la vitalité de ce territoire stratégique pour le Québec », mentionne la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault.

« Ce projet vient répondre au besoin d'avoir des données fiables et représentatives au sujet de la Baie-James et permettra de développer des solutions adaptées aux réalités jamésiennes. » affirme Denis Lamothe, député d'Ungava

Un projet propulsé par la Fondation de l'UQAT

L'Observatoire de la Baie-James est un projet phare de la campagne Bâtir l'avenir maintenant, la plus grande campagne de l'histoire de la Fondation de l'UQAT.

« L'Observatoire de la Baie-James reflète notre engagement à faire rayonner des initiatives porteuses partout où l'UQAT est présente. Grâce à l'appui de nos donatrices et donateurs, la Fondation favorise l'avancement de la recherche et le renforcement des liens entre université et communautés », souligne avec fierté Karine Gareau, directrice générale de la Fondation de l'UQAT.

Un ancrage dans le territoire

Basé à Matagami, l'Observatoire renforce la présence de l'UQAT sur le territoire de la Baie-James et confirme son engagement à soutenir la recherche, le développement régional et la collaboration avec les communautés locales, qui est au cœur de sa mission universitaire.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Geneviève Décarie, [email protected]