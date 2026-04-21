VAL-D'OR, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue accueillera une cinquantaine de personnes autochtones à l'occasion du Rendez-vous autochtone 2026, un évènement institutionnel rassembleur qui se tiendra les 29 et 30 avril prochains au Pavillon des Premiers-Peuples du campus de Val-d'Or.

L’UQAT accueillera une cinquantaine de personnes autochtones à l’occasion du Rendez-vous autochtone 2026 les 29 et 30 avril prochains au Pavillon des Premiers-Peuples du campus de Val-d’Or. (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Sous la thématique « Les aspirations des peuples autochtones au Québec : vecteurs d'influence en milieu universitaire », ce rassemblement sur invitation réunira, pendant deux jours, des personnes autochtones de diverses nations, générations et de différents domaines, venant de partout au Québec, afin de mettre en lumière les aspirations essentielles pour l'avenir des peuples autochtones et de la société.

Une première journée dédiée aux voix autochtones

La première journée de l'évènement sera réservée exclusivement aux participantes et participants autochtones. À travers un panel, des ateliers et des discussions, les personnes présentes seront invitées à partager leurs visions des enjeux et des défis qui les mobilisent en tant que membres des Premiers Peuples. Ces échanges permettront de faire émerger des perspectives ancrées dans les réalités vécues, tant individuelles que collectives, et de dégager des thèmes communs pour soutenir les orientations de l'UQAT en matière de recherche, d'enseignement et de pratiques institutionnelles.

« L'idée est vraiment d'être à l'écoute de ce qui habite les personnes invitées et de voir comment l'Université peut enrichir ses pratiques, son offre de formation et orienter ses recherches à partir des informations qui seront véhiculées et des discussions de groupe », mentionne Janet Mark, conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone et membre du comité organisateur.

Une seconde journée orientée vers le dialogue

La seconde journée, le 30 avril, réunira les participantes et participants autochtones ainsi que des membres de la communauté universitaire autour de l'activité « À l'écoute des voix autochtones ». Un portrait des constats issus de la première journée y sera présenté, ouvrant la voie à des périodes d'échanges visant à créer des ponts entre les milieux, à approfondir les réflexions soulevées et à nourrir un dialogue constructif. Un rapport synthèse sera rendu public dans les mois suivant l'évènement.

À propos du Rendez-vous autochtone 2026

Le Rendez-vous autochtone 2026 s'inscrit dans le Plan stratégique 2025-2030 de l'UQAT, qui place la pleine affirmation des peuples autochtones au cœur de ses orientations et appelle à la décolonisation des pratiques universitaires. Il vise à engager la communauté universitaire dans une démarche de réflexion concertée avec des Autochtones aﬁn de soutenir des changements structurels et systémiques dans l'enseignement, la recherche, la gouvernance, les services et les partenariats. Cet évènement est une initiative du Service Mamawi Mikimodan (Faire ensemble), dont la mission est de guider et d'accompagner la communauté universitaire afin de faire de l'éducation un levier de réconciliation, en faisant place aux savoirs et aux perspectives autochtones dans toutes les sphères de l'Université, en favorisant des liens durables et harmonieux avec les Premiers Peuples, ainsi qu'un environnement culturellement pertinent.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Catherine Bérubé-Leblanc, conseillère en communications, [email protected], Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue