HAMILTON, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral, provincial et municipal investissent ensemble plus de 6 millions de dollars pour améliorer les services de transport en commun à Hamilton. L'investissement dans le transport en commun aide les Canadiens à se rendre à leur destination, crée de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduit la pollution et rend la vie plus abordable.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra de soutenir deux projets, notamment l'achat de 15 véhicules de transport en commun accessibles qui permettront d'étendre la zone de service et d'améliorer la sécurité. L'un de ces projets permettra en outre l'achat de jusqu'à quatre véhicules de supervision accessibles dotés d'une technologie avancée. Ces véhicules serviront en cas d'urgence où le transport en commun local ou les taxis accessibles ne sont pas disponibles. Chaque véhicule sera équipé d'un logiciel de répartition qui permettra l'attribution de trajets aux véhicules, la localisation du véhicule pour les passagers, l'obtention de renseignements sur le paiement des tarifs et la communication avec la répartition.

Le deuxième projet financé par cet investissement conjoint consistera en un examen détaillé de la conception de deux carrefours de transport en commun et en un examen de la conception fonctionnelle de cinq nouveaux carrefours à Hamilton. En évaluant la conception des carrefours de transport en commun existants et futurs, la ville peut élaborer un plan qui aidera les services de transport en commun à répondre aux besoins de la population croissante d'Hamilton.

« Le transport en commun est essentiel à Hamilton, car il réduit les embouteillages et la pollution tout en rendant les environnements urbains plus durables et plus agréables à vivre. Le gouvernement du Canada est heureux d'investir dans le transport en commun d'Hamilton afin de le rendre plus accessible et d'améliorer nos carrefours de transport existants pour qu'ils répondent aux besoins des hamiltoniens. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport en commun relie nos collectivités, contribue à maintenir la qualité de l'air et appuie notre économie. Ces investissements fédéraux rendront le système de transport en commun de la ville d'Hamilton plus rapide, plus convivial et plus accessible. Lorsque chaque personne a accès à un moyen de transport fiable et abordable, tout le monde a une chance équitable de réussir. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et députée d'Hamilton Mountain

« Le transport en commun accessible permet aux personnes handicapées de se déplacer et d'être autonomes. Le financement accordé par le gouvernement du Canada à la ville d'Hamilton pour l'acquisition de véhicules accessibles supplémentaires permettra d'accroître la fiabilité des options de transport en commun. Grâce à la collaboration des trois paliers de gouvernement, les résidents bénéficieront de meilleures options de transport en commun au sein de notre collectivité. »

Chad Collins, député d'Hamilton-Est--Stoney Creek

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement fait des investissements judicieux qui permettent aux gens de se déplacer aujourd'hui et dans les années à venir. L'annonce d'aujourd'hui permettra aux résidents affairés d'Hamilton d'avoir davantage de choix de transport en commun accessibles et fiables, tout en aidant la ville à soutenir la croissance de sa population. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« L'un des principaux objectifs de notre gouvernement est d'amener les gens là où ils travaillent et vivent. Les parcs industriels ainsi que les centres d'affaires de Flamborough-Glanbrook et de la ville d'Hamilton ont connu une croissance considérable au cours des cinq dernières années. L'annonce d'aujourd'hui permettra à la ville de combler les lacunes actuelles en matière de transport en commun tout en planifiant sa croissance future. »

Donna Skelly, députée provinciale de Flamborough-Glanbrook

« La résolution d'Hamilton pour l'amélioration de notre système de transport public ne se limite pas à l'amélioration des transports; elle consiste à bâtir une collectivité plus inclusive, accessible et connectée. Cet investissement important nous permettra d'étendre nos services et de faciliter les déplacements des résidents de tous les coins de la ville. Avec l'ajout de nouveaux véhicules accessibles et le développement continu de notre réseau de transport remanié, nous prenons des mesures importantes pour garantir un avenir plus durable et plus équitable à tous les résidents d'Hamilton. »

Son Honneur Andrea Horwath, mairesse de la ville d'Hamilton

Quelques chiffres

Le gouvernement fédéral réalise pour ces deux projets un investissement combiné de plus de 2,5 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures du transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 2 millions de dollars tandis que la contribution de la Ville d'Hamilton s'élève à plus de 1,6 million de dollars.

Ce volet soutient la construction, l'élargissement et la modernisation des réseaux de transport urbain et rural qui améliorent le service et transforment la façon dont les Canadiens vivent, travaillent et se déplacent.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités partout au pays.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre à leur destination, créent de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable.

Le gouvernement fédéral investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans le transport en commun fiable, rapide, propre et abordable. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par an de financement fédéral permanent et prévisible dans le transport en commun. Il sera disponible pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de l'exercice 2026-2027.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an en financement permanent afin de répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun tout en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun ainsi qu'au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le soutien du FTCC pour les investissements dans le transport en commun et le transport actif s'inscrit en trois volets : les ententes pour les régions métropolitaines, le financement de base et le financement ciblé.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt pour les ententes pour les régions métropolitaines et le financement de base.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour; de la croissance rapide des villes aux changements climatiques, sans oublier les menaces environnementales pour les eaux et les terres.

En Ontario, le volet Infrastructures de transport en commun du PIIC a déjà approuvé plus de 400 projets visant à améliorer le transport en commun. Le gouvernement fédéral a consacré 8,3 milliards de dollars au programme. Le gouvernement provincial a de son côté consacré 7,3 milliards de dollars.

