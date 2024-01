En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX, NYSE, PSE : MFC SEHK : 945





Manuvie devient le premier fournisseur d'assurance collective au Canada à offrir des points Aéroplan aux participantes et participants pour favoriser et récompenser les activités qui influencent positivement la santé et le bien-être.

TORONTO, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Manuvie, un des principaux assureurs au Canada, et Aéroplan, le plus important programme canadien pour grands voyageurs, sont heureux d'annoncer un nouveau partenariat de fidélisation pluriannuel. Grâce à cette entente, la première de ce genre au pays, des millions de participantes et participants de l'assurance collective de Manuvie pourront accumuler des points Aéroplan en posant des gestes bénéfiques pour la santé et le mieux-être.

Ashesh Desai, chef des avantages sociaux, Manuvie (à gauche) et Mark Nasr, président d'Aéroplan et vice-président exécutif du marketing et du numérique d'Air Canada (à droite). (Groupe CNW/Société Financière Manuvie)

Ce printemps, Manuvie lancera une plateforme modernisée pour offrir à sa clientèle une expérience utilisateur numérique regroupant la santé, le mieux-être et l'assurance collective en un seul endroit. La clientèle admissible de l'assurance collective pourra obtenir, dès le début de l'été 2024, des points Aéroplan pour la pratique d'activités qui améliorent la santé et le mieux-être global, comme des minutes d'exercice, la pratique de la pleine conscience, et plus encore. De plus, participer à des formations et mettre en pratique des trucs et conseils utiles, comme télécharger la carte d'avantages sociaux numérique, sera aussi récompensé par des points.

« Je suis ravi d'annoncer notre partenariat de fidélisation avec Aéroplan pour la clientèle de l'Assurance collective de Manuvie. Cette annonce marque une étape importante dans notre mission, qui consiste à favoriser la santé à long terme de la population canadienne et à aider les gens à tirer le meilleur parti de leur assurance collective », a déclaré Ash Desai, chef de l'Assurance collective de Manuvie. « En nous associant au principal programme pour grands voyageurs au Canada et en intégrant les points Aéroplan à notre expérience de santé numérique, nous donnons aux gens les moyens d'agir positivement pour leur santé et leur bien-être, et les aidons ainsi à vivre mieux et en meilleure santé. »

Les personnes admissibles pourront lier leur compte Aéroplan à leur compte numérique d'assurance collective Manuvie. Ils pourront alors commencer à obtenir des points en participant à des programmes et à des activités de santé dans le cadre de l'expérience numérique de Manuvie. Les renseignements sur les activités donnant droit à des points et le nombre de points de récompense pour chacune d'entre elles seront fournis dans les mois à venir.

« Nous sommes très fiers de nous associer à un autre ambassadeur canadien d'envergure mondiale et d'accueillir Manuvie en tant que plus récent partenaire stratégique d'Aéroplan. Cette offre novatrice nous permet d'unir nos forces pour récompenser des millions de participantes et participants de l'Assurance collective », déclare Mark Nasr, président d'Aéroplan et vice-président général - Marketing et Solutions numériques d'Air Canada. « Aéroplan a à cœur de soutenir Manuvie et sa mission : "Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux.", et nous avons hâte de récompenser les gens qui adoptent un mode de vie sain. »

Le partenariat avec Aéroplan est le plus récent exemple de la façon dont l'Assurance collective de Manuvie va au-delà des demandes de règlement et progresse rapidement vers son objectif d'être un véritable partenaire de santé pour la population et les employeurs du Canada. L'Assurance collective Manuvie a de plus annoncé l'an dernier que Cleveland Clinic Canada devenait son directeur médical, et dévoilé un partenariat avec League, une jeune entreprise technologique canadienne en croissance, pour la mise en œuvre de l'expérience numérique de l'Assurance collective, qui sera lancée au printemps.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, chef de file mondial en services financiers, rend les décisions plus simples et aide les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Avec Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle est au service de particuliers, d'institutions et de participants de régimes de retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution, pour plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts partout. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

À propos d'Air Canada et d'Aéroplan

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Les membres peuvent choisir n'importe quel siège, en tout temps, sans période d'interdiction ni restriction, et sans payer de supplément pour les échanges. Les émissions de l'ensemble des vols réservés en échange de points Aéroplan et exploités par Air Canada sont automatiquement compensées par des crédits compensatoires de carbone du fournisseur d'Air Canada. Pour en savoir plus sur Aéroplan, visitez le site aircanada.com/Aeroplan. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité pour toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements: Personne-ressource de Manuvie pour les médias : Emily Vear, 437 419-3778, [email protected]; Personne-ressource d'Air Canada pour les médias : [email protected]