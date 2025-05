Jodie Wallis, cheffe de l'analyse, Monde, précise comment Manuvie utilise l'IA de manière responsable

TORONTO, le 22 mai 2025 /CNW/ - Les principes d'IA responsable de Manuvie ont été partagés lors du sommet Momentum AI, organisé par Reuters, qui a eu lieu le mois dernier à New York. Ces principes orientent la conception, l'élaboration et le déploiement de solutions d'intelligence artificielle (IA) par Manuvie, ce qui inclut plus de 43 cas d'utilisation de l'IA générative en production au premier trimestre 2025, un nombre équivalent de projets déployés dans l'ensemble de l'entreprise d'ici la fin de l'année et plus de 450 idées en cours d'évaluation1.

Les principes d'IA responsable de Manuvie donnent aux employés les moyens d'utiliser l'IA afin de créer de la valeur pour les clients, les autres employés et la société. Compte tenu de l'évolution rapide de l'IA, Manuvie modifiera ses principes au fur et à mesure de ses apprentissages et de sa croissance, de l'évolution du secteur et de l'adoption de nouveaux règlements ou de la modification des règlements en vigueur. Les principes d'IA responsable de Manuvie sont les suivants :

Nos utilisations de données et de l'IA seront en harmonie avec notre Code de déontologie et d'éthique et notre Programme axé sur les effets.

Nous donnerons la priorité à la sécurité de nos clients, de nos collègues et de notre organisation grâce à des processus de livraison et de gouvernance solides.

Nous nous efforcerons d'aligner nos efforts en matière d'IA sur notre engagement envers un avenir durable, en concevant des solutions d'IA écoénergétiques et en partenariat avec des entreprises qui partagent nos valeurs.

Nous mettrons en place des pratiques visant à rendre nos solutions d'IA et leur utilisation des données exemptes de biais, explicables et fiables, tout en maintenant la responsabilité appropriée pour la prise de décision.

Nous donnerons la priorité à l'humain et nous nous efforcerons d'améliorer les capacités humaines et l'expérience de nos collègues.

Nous apprendrons continuellement auprès de nos partenaires de l'industrie et des experts en IA, et travaillerons avec eux pour favoriser l'innovation et faire évoluer notre engagement envers une IA responsable.

« Comme les organisations comptent de plus en plus sur l'IA, il est important de s'engager à utiliser l'IA de manière responsable, ce que Manuvie est fière de faire, a déclaré Karen Leggett, cheffe du marketing, Monde. L'IA générative nous permet de mieux servir nos clients, de trouver des méthodes de travail novatrices et d'accélérer la réalisation de notre ambition d'être l'entreprise la plus numérique et la plus axée sur le client de notre secteur. De plus, Manuvie prend toutes les mesures nécessaires pour intégrer ses principes d'IA responsable à l'ensemble de ses activités. »

Manuvie montre l'exemple. Lors du sommet Momentum AI, organisé par Reuters, qui avait lieu à New York, Jodie Wallis, cheffe de l'analytique, Monde, a discuté de l'avenir de l'intelligence artificielle et de son incidence sur les entreprises aux côtés de chefs de file du secteur. Elle a expliqué comment Manuvie utilise l'IA de manière éthique et responsable, en offrant des avantages aux clients, tout en protégeant leurs données et leur vie privée.

« Nous sommes engagés à tirer profit de l'IA de manière responsable, conformément à nos valeurs fondamentales, afin de soutenir notre mission, qui consiste à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Nos principes en matière d'IA témoignent de l'importance que nous accordons à l'adoption éthique de cette technologie et au maintien d'un environnement de collaboration qui tient compte de la complexité de l'IA et qui permet d'assurer que son utilisation est sûre, fiable et profitable pour tous », a ajouté Mme Wallis.

Depuis 2016, Manuvie investit activement afin d'accroître ses capacités en matière d'IA. Au cours des trois dernières années, Manuvie a considérablement augmenté la valeuri qu'elle tire de l'analyse avancée et de l'IA en élargissant son portefeuille de solutions d'IA. Elle a également réalisé des gains d'efficacité en investissant dans des plateformes de données et d'IAii. Ces mesures respectent le cadre d'IA responsable de la société.

Au premier trimestre de 2025, Manuvie :

Compte plus de 43 cas d'utilisation de l'IA générative en production et plus de 450 idées en attente d'examen

Embauche environ 200 scientifiques de données et ingénieurs en apprentissage automatique

Offre un accès à des outils d'IA générative à l'ensemble des employés dans le monde

Offre un programme de perfectionnement des compétences en IA générative aux utilisateurs, dirigeants et professionnels

Le sommet Momentum AI a également donné l'occasion à Jodie Wallis de discuter de l'importance de la sensibilisation et de la formation des employés dans le domaine de l'IA.

Selon elle, permettre aux employés d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à une utilisation responsable de l'IA est essentiel à la réussite de Manuvie et témoigne de son engagement à utiliser la technologie de manière productive et éthique.

Manuvie s'attend à ce que ses investissements et ses capacités numériques, y compris les améliorations fondées sur l'IA, génèrent un rendement du capital investi trois fois supérieur sur cinq ans (jusqu'en 2027). En 2024, les avantages tirés des initiatives de leadership numérique client de Manuvie à l'échelle mondiale ont été supérieurs à 600 millions de dollars2. Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par Manuvie en matière d'IA, consultez le site manulife.com/fr/about/ai.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à ses capacités numériques, y compris en lien avec l'IA et les outils fondés sur l'IA, et les avantages connexes. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».



Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à manuvie.com .

