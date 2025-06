Le nouveau partenariat permettra de fournir aux femmes du soutien dans les domaines de la fertilité et des projets de famille, de la maternité et de la santé des nouveaux-nés, des services aux parents et des soins pédiatriques, de la ménopause et de la santé hormonale.

TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - Manuvie Canada a le plaisir d'annoncer un partenariat avec Maven ClinicMD, la plus grande clinique virtuelle au monde pour la santé des femmes et de la famille1. Grâce à ce partenariat, les participants des régimes d'assurance collective de Manuvie admissibles bénéficieront d'un accès illimité aux programmes numériques2 primés de Maven et obtiendront un soutien personnalisé. Maven se spécialise dans le soutien aux femmes et aux familles pendant certaines des étapes les plus importantes de leur vie, notamment la fertilité et les projets de famille, la maternité et la santé des nouveaux-nés, les services aux parents et les soins pédiatriques, ainsi que la ménopause et la santé hormonale.

La nécessité de donner la priorité à la santé des femmes n'a jamais été aussi évidente. La recherche démontre que la réduction des écarts dans le domaine des soins de santé pour les femmes pourrait contribuer à l'économie mondiale à hauteur d'un billion de dollars par an d'ici 20403. À l'échelle mondiale, les femmes passent 25 % plus de temps que les hommes en mauvaise santé, et près de la moitié de ce fardeau lié à la santé survient au sommet de leur vie active, ce qui limite souvent leur capacité à gagner un revenu et à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille4. Au Canada, les symptômes de la ménopause non pris en charge pendant les années importantes pour la carrière des femmes (de 40 à 55 ans) coûtent 3,5 milliards de dollars par an à l'économie canadienne et conduisent une femme sur dix à quitter le marché du travail5.

« En collaboration avec Maven, Manuvie ne se contente pas de combler les lacunes en matière de santé des femmes et de la famille; nous redéfinissons la notion de soutien complet lors de grands changements dans la vie, comme la planification familiale et la ménopause, explique Jennifer Foubert, chef, Produit, Assurance collective, Manuvie. Nous sommes fiers d'être la première compagnie d'assurance au Canada à offrir ces programmes importants par l'intermédiaire de Maven qui aideront nos participants à accéder à un soutien personnalisé et complet et à des conseils lorsqu'ils en ont le plus besoin, peu importe où ils en sont dans leur parcours. »

À partir de l'automne, les participants au régime d'assurance collective de Manuvie, dont l'employeur souscrit aux services de Maven, auront un accès virtuel en tout temps à la plateforme Maven. Celle-ci comporte un réseau mondial de fournisseurs dans plus de 30 spécialités et plus de 35 langues. Bien qu'il ne s'agisse pas de remplacer les rendez-vous en personne auprès des fournisseurs de soins de santé, plus d'un Canadien sur cinq n'ayant pas accès à un médecin de première ligne6, Maven permettra aux femmes et aux familles de s'y retrouver dans le système de santé canadien grâce à sa plateforme numérique et aider les participants à trouver des soins en personne. Le réseau diversifié de fournisseurs de Maven permet de s'assurer que le soutien non médical est accessible et inclusif pour les personnes de différents horizons. Les participants au régime et les personnes à charge admissibles bénéficieront d'un accès illimité à des soins virtuels, qui offrent un soutien personnalisé de haute qualité adapté à leurs besoins uniques en matière de santé2.

« Nous avons le plaisir de nous associer à Manuvie pour aider les femmes et les familles à recevoir des soins complets et personnalisés, a déclaré Stephanie Glenn, directrice commerciale de Maven Clinic. En tant qu'organisation, nous avons décidé d'aborder les expériences fragmentées auxquelles les femmes et les familles sont souvent confrontées en matière de soins de santé en proposant une approche globale et un soutien sur mesure, ce qui permet d'améliorer l'état de santé et de traverser plus facilement les étapes importantes de la vie. En augmentant sa présence à l'échelle mondiale avec des partenaires comme Manuvie, Maven est ravie d'offrir des conseils et de l'aide aux participants de Manuvie partout au Canada. »

L'offre de Maven s'articule autour des quatre piliers qui ont la plus grande incidence sur la santé des femmes et des familles :

Fertilité et projet de famille : aider les personnes seules et les couples dans leur projet de famille, notamment par un soutien à la santé préconceptionnelle, aux traitements contre l'infertilité comme la fécondation in vitro et l'insémination intra-utérine, à l'adoption et à la maternité de substitution.

aider les personnes seules et les couples dans leur projet de famille, notamment par un soutien à la santé préconceptionnelle, aux traitements contre l'infertilité comme la fécondation in vitro et l'insémination intra-utérine, à l'adoption et à la maternité de substitution. Maternité et soins du nouveau-né : procurer un soutien complet durant la grossesse, après celle-ci, et lors du retour au travail, y compris l'accès à des consultations virtuelles non médicales avec des gynécologues-obstétriciens, des accompagnantes à la naissance, des consultants en lactation, des accompagnateurs en gestion de carrière, et des fournisseurs de soins de santé mentale. Maven apporte également un soutien compatissant aux personnes endeuillées.

procurer un soutien complet durant la grossesse, après celle-ci, et lors du retour au travail, y compris l'accès à des consultations virtuelles non médicales avec des gynécologues-obstétriciens, des accompagnantes à la naissance, des consultants en lactation, des accompagnateurs en gestion de carrière, et des fournisseurs de soins de santé mentale. Maven apporte également un soutien compatissant aux personnes endeuillées. Services aux parents et soins pédiatriques : fournir des ressources et des consultations liées aux défis parentaux et aux soins pédiatriques pour que les familles aient accès au soutien dont elles ont besoin au fur et à mesure que leurs enfants grandissent.

fournir des ressources et des consultations liées aux défis parentaux et aux soins pédiatriques pour que les familles aient accès au soutien dont elles ont besoin au fur et à mesure que leurs enfants grandissent. Ménopause et santé hormonale : fournir un soutien aux femmes à chaque étape de la ménopause et en santé hormonale aux hommes, notamment en ce qui concerne les changements hormonaux, la santé mentale et sexuelle, et le bien-être général.

Maven est un chef de file mondial de la santé des femmes et de la famille, au service des participants dans plus de 175 pays. À compter de cet automne, les participants au régime d'assurance collective admissibles et les personnes à charge admissibles pourront accéder à Maven au moyen de l'application Services mobiles Manuvie ou du site des participants.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de Maven

Maven est la plus grande clinique virtuelle au monde pour les femmes et les familles. Sa mission est de rendre les soins de santé accessibles à tous. Les programmes numériques primés de Maven offrent un soutien clinique, émotionnel et financier en une seule plateforme dans les domaines suivants : fertilité et projet de famille, maternité et soins au nouveau-né, services aux parents et soins pédiatriques, et ménopause et santé hormonale. Plus de 2 000 employeurs et régimes de soins médicaux font confiance à la plateforme de bout en bout de Maven pour améliorer les résultats cliniques, réduire les coûts des soins de santé et assurer l'équité dans les programmes d'avantages sociaux. Reconnue pour son innovation et son leadership dans le secteur, Maven a été nommée parmi les 100 entreprises les plus influentes du magazine Time, la liste des 50 perturbateurs de CNBC, les entreprises les plus innovantes de Fast Company et les meilleurs lieux de travail de FORTUNE. Fondée en 2014 par Kate Ryder, Maven a obtenu un financement de plus de 425 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan dans les domaines des soins de santé et de la technologie, notamment General Catalyst, Sequoia, Dragoneer Investment Group, Oak HC/FT, StepStone Group, Icon Ventures et Lux Capital. Pour en savoir plus sur Maven, allez à mavenclinic.com.

Maven est une marque déposée de Maven Clinic Co. Tous droits réservés.

