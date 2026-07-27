Veriforce Canada renforce sa présence en tant que société mère de SafeContractor Canada et ComplyWorks

MONTRÉAL, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Veriforce Canada a annoncé aujourd'hui que SafeContractor Canada et ComplyWorks seront désormais offerts comme des produits clés au sein de sa plateforme intégrée de conformité et de gestion des risques.

Cette intégration renforce la capacité de Veriforce Canada à offrir un soutien cohérent à l'échelle nationale, tout en donnant aux clients accès à des capacités élargies, à des perspectives plus solides pour appuyer la prise de décision et au soutien d'un réseau mondial.

« Il s'agit du prochain chapitre de Veriforce au Canada. SafeContractor Canada et ComplyWorks ont été bâtis sur une confiance profonde, des relations clients solides et une véritable expertise du marché canadien. Les réunir sous Veriforce Canada permet à nos clients de bénéficier du meilleur des deux mondes : les mêmes équipes locales et le service de confiance sur lesquels ils comptent aujourd'hui, renforcés par l'envergure, les données et la portée mondiale du plus grand réseau de sous-traitants et de donneurs d'ordres au monde. Notre mission demeure simple et sans compromis : aider les organisations à opérer de façon plus sécuritaire, plus efficace et avec davantage de confiance. »

-- Henriette Bichai, présidente de Veriforce Canada

Veriforce Canada agit comme marque ombrelle au Canada, soutenant SafeContractor Canada, ComplyWorks, SafeLearning et SafeEmployee. Les clients actuels continueront d'être accompagnés par les mêmes équipes dévouées qu'ils connaissent, sans interruption de leurs produits ou services.

Membre du groupe Veriforce, leader dans le domaine de la gestion des risques et de la conformité des sous-traitants, l'entreprise combine une expertise locale et un service de confiance à l'envergure d'une organisation mondiale présente dans plus de 120 pays.

Cette évolution positionne Veriforce Canada comme le plus grand réseau de sous-traitants et de donneurs d'ordres au Canada. Soutenue par Veriforce, le plus vaste réseau de sous-traitants et de donneurs d'ordres au monde, l'entreprise aide les organisations à exercer leurs activités de manière plus sécuritaire, plus efficace et plus performante dans les secteurs minier (notamment en Afrique et en Amérique du Sud), du pétrole et du gaz, de la fabrication, de l'énergie et des services publics, du transport, ainsi que de la gestion immobilière et des installations à l'échelle mondiale.

À propos de Veriforce Canada

Site web : https://veriforce.ca/

Veriforce Canada est le plus vaste réseau de relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants au Canada. Sa mission est simple, mais puissante et sans compromis : ramener chaque travailleur chez lui en toute sécurité.

En tant que marque ombrelle, Veriforce Canada soutient ses offres de produits, notamment les principales plateformes de conformité SafeContractor Canada et ComplyWorks. Grâce à ses solutions, l'entreprise aide les organisations à gérer les risques liés aux sous-traitants, à respecter les exigences réglementaires et à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus sûres et plus résilientes.

Veriforce Canada associe une technologie avancée à une expertise reconnue en santé et sécurité grâce à un modèle hybride qui équilibre l'efficacité numérique et l'expertise humaine. Soutenue par plus de 300 employés, l'entreprise fournit un service constant et de haute qualité. Elle permet aux organisations d'établir et de maintenir des normes vérifiables pour la conformité des sous-traitants, d'améliorer la visibilité tout au long des chaînes d'approvisionnement et de prévenir les incidents.

Grâce à ses experts multilingues basés à Toronto, Montréal, Calgary et Shawinigan, Veriforce Canada offre un soutien pratique et local, fondé sur la législation régionale et les défis réels du monde du travail. Aujourd'hui, des milliers de sous-traitants sont connectés avec des donneurs d'ordre dans un large éventail de secteurs. Cette dynamique favorise la sécurité au travail, le renforcement des partenariats et la responsabilisation des opérations à l'échelle nationale.

SOURCE Veriforce Canada

Contact médias : Aude Mazaud, directrice principale, communications marketing, [email protected]