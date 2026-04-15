MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Veriforce Canada, le plus grand réseau de relations entre donneurs d'ordres et entrepreneurs au pays, annonce un partenariat avec ADM Aéroports de Montréal afin d'améliorer la conformité des entrepreneurs et la gestion de la formation dans l'ensemble des opérations de l'administration aéroportuaire.

Opérant dans un secteur fortement réglementé, ADM a besoin de processus de conformité cohérents et structurés pour gérer les entrepreneurs qui travaillent dans un environnement aéroportuaire complexe et en activité.

Grâce à SafeContractor Canada, un produit de Veriforce Canada, ADM mettra en œuvre une solution centralisée pour gérer les exigences des entrepreneurs et renforcer la gouvernance dans l'ensemble de ses projets. La plateforme offre une visibilité en temps réel sur les qualifications, les certifications et les dossiers de formation des entrepreneurs, ce qui permet de prendre des décisions éclairées et de réduire la charge administrative, de l'intégration à la réalisation des projets sur le site aéroportuaire.

« Le maintien rigoureux des normes de conformité est fondamental pour la gestion de nos projets, la protection de nos usagers, des travailleurs aéroportuaires et de l'intégrité de nos opérations », a déclaré Jean Charron, Directeur Adjoint SST Construction d'ADM. « La collaboration avec Veriforce Canada nous offre une approche structurée pour gérer les exigences envers les entrepreneurs et renforcer le niveau de responsabilité attendu dans un environnement aéroportuaire international. »

« Les autorités aéroportuaires opèrent dans des environnements hautement réglementés et visibles du public, où la cohérence et la responsabilité sont essentielles », a déclaré Henriette Bichai, présidente de Veriforce Canada. « Nos solutions sont conçues pour soutenir la conformité dans les infrastructures critiques. Nous sommes fiers de travailler avec ADM pour renforcer les normes applicables aux entrepreneurs et soutenir la mise en œuvre sûre et efficace de ses initiatives de développement. »

Pour plus d'informations sur SafeContractor Canada, rendez-vous sur safecontractor.com.

À propos de Veriforce Canada

Veriforce Canada exploite le réseau le plus vaste et le plus fiable au pays, qui met en relations les donneurs d'ordres et les sous-traitants au Canada. Sa mission est simple, mais essentielle et sans compromis : permettre à chaque travailleur de rentrer chez lui en toute sécurité. Grâce à sa gamme de solutions de pointe, dont SafeContractor et ComplyWorks, Veriforce Canada aide les organisations à réduire les risques, à renforcer leur gouvernance et à étendre la conformité à l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement complexes, partout au pays.

Veriforce Canada allie technologies de pointe et expertise reconnue en santé et sécurité au travail, grâce à un modèle hybride qui concilie efficacité numérique et approche humaine. Forte de 1 800 employés à l'échelle mondiale, dont 300 sur le territoire canadien, l'entreprise offre un service constant et de haute qualité, permettant aux organisations d'établir et de maintenir des normes vérifiables en matière de conformité des sous-traitants et travailleurs, d'améliorer la visibilité de leurs chaînes d'approvisionnement et de prévenir les incidents de manière proactive.

Avec des experts multilingues basés à Toronto, Montréal, Calgary et Shawinigan, Veriforce Canada offre un soutien local et personnalisé, fondé sur la législation régionale et les réalités du terrain. Aujourd'hui, des milliers de sous-traitants et travailleurs sont mis en relation avec des donneurs d'ordre dans un large éventail de secteurs, contribuant ainsi à un travail plus sûr, à des partenariats plus solides et à des opérations plus responsables partout au pays.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Veriforce Canada

Contact média : Aude Mazaud, Responsable principale, communications marketing, [email protected]