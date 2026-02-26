CALGARY, AB , le 26 févr. 2026 /CNW/ - Veriforce Canada, le plus grand réseau de relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants au pays, est heureux d'annoncer son nouveau partenariat avec Evotek Consulting Inc., une entreprise de conseil en environnement basée à Calgary et desservant l'ouest canadien.

Evotek utilisera ComplyWorks, un produit Veriforce et une solution de gestion de la conformité de premier plan, pour rationaliser le processus de préqualification des sous-traitants et renforcer la conformité, favorisant ainsi des lieux de travail plus sécuritaires et une approche plus cohérente de la gestion des risques.

Ce partenariat reflète un engagement commun à protéger les personnes, les communautés et l'environnement, tout en renforçant les normes de sécurité sur lesquelles s'appuient les industries. Pour Veriforce Canada, il représente une nouvelle étape dans la réalisation de sa mission qui consiste à garantir que chaque travailleur rentre chez lui en toute sécurité, tout en renforçant le leadership mondial de Veriforce dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement plus sûres et plus résilientes grâce à une conformité et une intelligence des risques fiables.

« La sécurité et la conformité sont essentielles à notre mode de fonctionnement et à la valeur que nous apportons à nos clients. L'utilisation de ComplyWorks garantit que tous les sous-traitants, avec lequel nous collaborons, respectent les mêmes normes que celles que nous nous imposons, ce qui nous permet de maintenir un processus transparent et fiable à chaque étape », a partagé Ryan Moorman, directeur des opérations, Evotek Consulting Inc.

« La décision d'Evotek d'adopter les solutions du portefolio de produits Veriforce témoigne d'un engagement clair envers la protection des personnes grâce à une technologie intelligente et évolutive. Nous sommes fiers d'accompagner Evotek avec une plateforme qui optimise la prise de décision humaine, réduit les risques et permet des opérations responsables et sécurisées sur tous les sites, chaque jour », a déclaré Henriette Bichai, présidente de Veriforce Canada.

Pour plus d'informations sur ComplyWorks, rendez-vous sur veriforce.com/complyworks.

À propos de Veriforce Canada

Veriforce Canada exploite le réseau le plus vaste et le plus fiable au pays, qui met en relations les donneurs d'ordres et les sous-traitants au Canada. Sa mission est simple, mais essentielle et sans compromis : permettre à chaque travailleur de rentrer chez lui en toute sécurité. Grâce à sa gamme de solutions de pointe, dont SafeContractor et ComplyWorks, Veriforce Canada aide les organisations à réduire les risques, à renforcer leur gouvernance et à étendre la conformité à l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement complexes, partout au pays.

Veriforce Canada allie technologies de pointe et expertise reconnue en santé et sécurité au travail, grâce à un modèle hybride qui concilie efficacité numérique et approche humaine. Forte de 1 800 employés à l'échelle mondiale, dont 300 sur le territoire canadien, l'entreprise offre un service constant et de haute qualité, permettant aux organisations d'établir et de maintenir des normes vérifiables en matière de conformité des sous-traitants et travailleurs, d'améliorer la visibilité de leurs chaînes d'approvisionnement et de prévenir les incidents de manière proactive.

Avec des experts multilingues basés à Toronto, Montréal, Calgary et Shawinigan, Veriforce Canada offre un soutien local et personnalisé, fondé sur la législation régionale et les réalités du terrain. Aujourd'hui, des milliers de sous-traitants et travailleurs sont mis en relation avec des clients donneurs d'ordre dans un large éventail de secteurs, contribuant ainsi à un travail plus sûr, à des partenariats plus solides et à des opérations plus responsables partout au pays.

À propos d'Evotek Consulting Inc.

Evotek est une entreprise de conseil en environnement basée à Calgary, spécialisée dans l'évaluation environnementale des sites, l'évaluation des sols et des eaux souterraines, la remise en état et la réhabilitation. Au service de clients dans tout l'Ouest canadien, Evotek remet en question le statu quo avec des solutions intègres et techniquement rigoureuses qui favorisent le développement durable, la conformité réglementaire et la gestion responsable de l'environnement. Grâce à ses équipes expérimentées sur le terrain et au bureau, Evotek s'engage à fournir des résultats concrets à ses clients et aux communautés.

