CALGARY, AB, le 10 mars 2026 /CNW/ - Veriforce Canada, le plus grand réseau de relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants au pays, est heureux d'annoncer que Viva Homes by ATCO a choisi ComplyWorks, un produit Veriforce, pour améliorer la gestion de ses sous-traitants et la conformité dans l'ensemble de ses activités.

Viva Homes by ATCO propose des solutions innovantes de logements modulaires conçues pour répondre aux besoins en matière de logement et de développement communautaire à travers le Canada. Dans le cadre de son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et d'une croissance responsable, l'entreprise utilisera ComplyWorks pour rationaliser la vérification des sous-traitants, contrôler une conformité continue et renforcer la visibilité au sein de son réseau d'entrepreneurs.

ComplyWorks, un produit de Veriforce, permet aux organisations de renforcer la conformité des sous-traitants grâce à une vérification standardisée, une gestion centralisée de la conformité et des cadres de gouvernance évolutifs. Reconnue par des milliers de clients et de sous-traitants à l'échelle nationale, la plateforme soutient une croissance responsable tout en renforçant la responsabilité opérationnelle dans divers secteurs.

« L'adoption de ComplyWorks par Viva Homes by ATCO reflète une approche stratégique de la gouvernance qui renforce la discipline opérationnelle et soutient une croissance durable. Nous sommes fiers de fournir une plateforme qui apporte clarté, cohérence et supervision éclairée à la conformité des sous-traitants dans l'ensemble de leur portefeuille », a déclaré Henriette Bichai, présidente de Veriforce Canada.

« Chez Viva Homes by ATCO, nous nous concentrons sur la construction de maisons de qualité et de communautés solides. La mise en œuvre de ComplyWorks nous permet d'appliquer des normes structurées aux sous-traitants dans tous nos projets et de nous assurer que nos partenaires se conforment à des attentes clairement définies en matière de sécurité, de performance et de gouvernance », a déclaré Matt Vermunt, directeur - développement résidentiel, Viva Homes by ATCO.

Pour plus d'informations sur ComplyWorks, rendez-vous sur veriforce.com/complyworks.

À propos de Veriforce Canada

Veriforce Canada exploite le réseau le plus vaste et le plus fiable au pays, qui met en relations les donneurs d'ordres et les sous-traitants au Canada. Sa mission est simple, mais essentielle et sans compromis : permettre à chaque travailleur de rentrer chez lui en toute sécurité. Grâce à sa gamme de solutions de pointe, dont SafeContractor et ComplyWorks, Veriforce Canada aide les organisations à réduire les risques, à renforcer leur gouvernance et à étendre la conformité à l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement complexes, partout au pays.

Veriforce Canada allie technologies de pointe et expertise reconnue en santé et sécurité au travail, grâce à un modèle hybride qui concilie efficacité numérique et approche humaine. Forte de 1 800 employés à l'échelle mondiale, dont 300 sur le territoire canadien, l'entreprise offre un service constant et de haute qualité, permettant aux organisations d'établir et de maintenir des normes vérifiables en matière de conformité des sous-traitants et travailleurs, d'améliorer la visibilité de leurs chaînes d'approvisionnement et de prévenir les incidents de manière proactive.

Avec des experts multilingues basés à Toronto, Montréal, Calgary et Shawinigan, Veriforce Canada offre un soutien local et personnalisé, fondé sur la législation régionale et les réalités du terrain. Aujourd'hui, des milliers de sous-traitants et travailleurs sont mis en relation avec des donneurs d'ordre dans un large éventail de secteurs, contribuant ainsi à un travail plus sûr, à des partenariats plus solides et à des opérations plus responsables partout au pays.

À propos de Viva Homes by ATCO

Viva Homes by ATCO, une nouvelle entreprise d'ATCO qui répond au besoin national en matière de logements familiaux, en utilisant les capacités de construction modulaire propres à ATCO. Viva Homes est un promoteur et un constructeur qui fournit aux agences immobilières et aux investisseurs une solution de logement clé en main dont la rapidité et la qualité sont inégalées par la construction conventionnelle sur site.

SOURCE Veriforce Canada

Aude Mazaud, Senior Manager, Marketing Communications, [email protected]