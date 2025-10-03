Horaire de garde médias du cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Nouvelles fournies par

Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

03 oct, 2025, 15:00 ET

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note de l'horaire de garde de l'équipe des communications du cabinet de la mairesse et du comité exécutif.

4 et 5 octobre                       Catherine Cadotte (514 465-2591)

11 et 12 octobre                      Philippe Massé (514 240-0263)    

18 et 19 octobre                      Marikym Gaudreault (438 925-0884)

25 et 26 octobre                   Catherine Cadotte (514 465-2591)  

1 et 2 novembre                      Philippe Massé (514 240-0263)

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Karla Angela Kaminski, Responsable de la coordination, et de la planification stratégique des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Ville de Montréal, [email protected]

Profil de l'entreprise

Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Compagnie(s) connexe(s)

COMMUNIQUES MONTREAL