Horaire de garde médias du cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
03 oct, 2025, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note de l'horaire de garde de l'équipe des communications du cabinet de la mairesse et du comité exécutif.
4 et 5 octobre Catherine Cadotte (514 465-2591)
11 et 12 octobre Philippe Massé (514 240-0263)
18 et 19 octobre Marikym Gaudreault (438 925-0884)
25 et 26 octobre Catherine Cadotte (514 465-2591)
1 et 2 novembre Philippe Massé (514 240-0263)
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Karla Angela Kaminski, Responsable de la coordination, et de la planification stratégique des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article