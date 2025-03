Une nouvelle option de traitement pour les femmes souffrant de bouffées de chaleur et de sueurs nocturnes associées à la ménopause est désormais disponible



MARKHAM, ON, le 18 mars 2025 /CNW/ - Astellas Pharma Canada Inc. a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que VEOZAH® (comprimés pelliculés de fezolinetant), un traitement pour les femmes souffrant de symptômes vasomoteurs (SVM) modérés à sévères associés à la ménopause, est maintenant offert dans les pharmacies canadiennes.1 Le premier et seul antagoniste non hormonal du récepteur NK3 indiqué pour le traitement des SVM associés à la ménopause, VEOZAH a reçu l'approbation de Santé Canada en décembre 2024.

Dre Céline Bouchard, Clinique de recherche en santé de la femme

« Pendant trop longtemps, les femmes ont dû endurer les symptômes de la ménopause sans soutien approprié. Heureusement, nous commençons à mettre davantage l'accent sur les soins de la ménopause, les professionnels de la santé jouant un rôle central dans la réduction de la stigmatisation. L'expérience de chaque femme sera différente et il existe de nombreux outils disponibles pour soutenir leur parcours, y compris des soins préventifs, des choix de mode de vie et des options de traitement sûres et efficaces pour les aider à s'épanouir pendant cette étape de la vie. Cependant, chaque femme a des besoins différents en matière de traitement. La disponibilité d'une option de traitement non hormonal pour les femmes présentant des symptômes vasomoteurs modérés à sévères répond à un important besoin non satisfait, fournissant un autre outil sûr et efficace pour aider à atténuer le fardeau des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. »

La ménopause est une phase naturelle du vieillissement des femmes qui peut représenter jusqu'à 40 % de leur vie; elle est caractérisée par divers changements physiques2. Les symptômes vasomoteurs, qui comprennent les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, sont les symptômes liés à la ménopause les plus couramment signalés et souvent les plus pénibles. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes modérées ou sévères peuvent provoquer de la détresse et de l'inconfort et ont souvent d'importants effets négatifs sur la qualité de vie de la femme3.

Les symptômes de la ménopause sont souvent méconnus et négligés. En outre, la stigmatisation associée à la ménopause décourage souvent les femmes de parler de leurs symptômes et de recevoir un soutien et des soins adéquats. Par conséquent, beaucoup de femmes présentent des symptômes non traités ou mal pris en charge4.

Selon la Menopause Experience et Attitudes Study (MEAS), une étude internationale menée par Astellas en partenariat avec des experts externes dans le but d'examiner les attitudes sociétales, les expériences personnelles et la stigmatisation entourant la ménopause et la périménopause dans de nombreux pays, dont le Canada, il a été constaté que la majorité (57 %) des répondantes étaient d'avis que la ménopause est un sujet tabou qu'il est gênant d'aborder5.

Ce manque de compréhension s'étend aux réseaux personnels et professionnels des femmes, y compris leurs employeurs et leurs professionnels de la santé. On estime qu'une femme sur dix quitte le marché du travail en raison des symptômes liés à la ménopause, ce qui représente un coût estimé à 3,5 milliards de dollars par année pour l'économie canadienne6.

Sandra Heller, directrice générale d'Astellas Pharma Canada

« La santé des femmes demeure un domaine très négligé. Nous pouvons voir les répercussions de ce problème dans tous les aspects de la vie personnelle et professionnelle des femmes. Chez Astellas, nous reconnaissons que des millions de Canadiennes vivront éventuellement la ménopause. Voilà pourquoi nous nous engageons à offrir des innovations médicales visant à améliorer leurs soins. La mise en marché du premier et seul antagoniste non hormonal du récepteur NK3 approuvé pour le traitement des symptômes vasomoteurs (bouffées de chaleur et sueurs nocturnes) modérés à sévères associés à la ménopause offre aux professionnels de la santé canadiens une nouvelle option de traitement sûre et efficace pour soutenir leurs patientes ».

À propos de VEOZAH® (comprimés pelliculés de fezolinetant)

VEOZAH (comprimés pelliculés de fezolinetant) est un médicament non hormonal administré une fois par jour par voie orale pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères associés à la ménopause. Les symptômes vasomoteurs sont aussi connus sous le nom de bouffées de chaleur ou de sueurs nocturnes. Le fezolinetant agit en bloquant la liaison de la neurokinine B (NKB) aux neurones kisspeptine/neurokinine/dynorphine (KNDy), ce qui aide à rétablir l'équilibre dans le centre thermorégulateur du cerveau (l'hypothalamus) afin de réduire le nombre et l'intensité des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes78.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la monographie de VEOZAH à l'adresse www.veozahmonographie.ca.

À propos d'Astellas Pharma Canada Inc.

Astellas Pharma Canada Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., une société pharmaceutique établie à Tokyo qui exerce ses activités dans plus de 70 pays à travers le monde. Chez Astellas, nous aspirons à devenir un innovateur de pointe en sciences de la vie axé sur la valeur. Nous devons donc travailler à l'avant-garde de l'évolution des soins de santé pour transformer la science innovante en VALEUR pour les patients. Ce qui nous distingue, c'est l'attention que nous portons aux patients, notre innovation, notre culture de collaboration et la passion de nos collaborateurs de talent. Pour en savoir plus : https://www.astellas.com/ca/fr/.

L'engagement d'Astellas en matière de santé des femmes

Chez Astellas, répondre aux besoins non comblés des patientes va au-delà de la conception de traitements innovants. Dans le cadre de notre engagement en matière de santé des femmes d'âge mûr, nous investissons dans des initiatives de sensibilisation et d'éducation afin de fournir aux femmes les outils nécessaires pour prendre leur santé en main et se sentir habilitées à avoir des conversations éclairées avec leurs professionnels de la santé. Dans le cadre de notre approche centrée sur la patiente, nous sommes également associés à divers groupes de santé féminine dans le monde afin de nous assurer que toutes nos activités et initiatives s'appuient sur la connaissance et répondent aux divers besoins associés à la ménopause.

