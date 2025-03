MARKHAM, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Astellas Pharma Canada Inc. présente les nouvelles conclusions de la Menopause Experience & Attitudes Study (MEAS), une étude internationale qui examine les attitudes sociétales, les expériences personnelles et la stigmatisation entourant la ménopause et la périménopause dans de nombreux pays, dont le Canada.

Dans le cadre de cette étude élaborée par Astellas et des experts externes, 13 800 répondants, dont 2 300 au Canada, ont été interrogés sur leurs perceptions de la ménopause et la stigmatisation qui y est associée. Les résultats montrent les conséquences significatives de ces deux facteurs sur la santé physique et mentale des femmes, la satisfaction professionnelle, l'engagement au travail ainsi que la façon dont la ménopause est représentée dans la société1.

Au Canada, en particulier :

La majorité des répondants (57 %) estiment que la ménopause est un sujet tabou qu'il est gênant d'aborder.

Bien que la plupart des répondants canadiens (89 %) reconnaissent que la ménopause est une étape naturelle de la vie, seule la moitié d'entre eux (51 %) croit que la société devrait célébrer la ménopause comme une étape importante, et moins du quart (23 %) estiment que la ménopause est représentée de manière positive dans la société.

La plupart des répondants canadiens (61 %) associent la ménopause au vieillissement. Le contraste est frappant si on compare aux pourcentages de répondants canadiens qui associent la ménopause à l'autonomie (5 %), la force (2 %) et la confiance en soi (3 %). En ce qui concerne la représentation de la ménopause dans les médias, le tiers des répondants canadiens (32 %) de moins de 40 ans estime qu'elle est positive, tandis que seulement 17 % des répondants canadiens de plus de 55 ans sont du même avis.

Parmi les personnes ayant atteint la ménopause, 58 % déclarent avoir connu des effets psychologiques négatifs, dont des sentiments d'anxiété (33 %), de dépression (30 %), d'embarras (21 %) et de honte (9 %).

Outre l'abondance de données présentées dans le rapport Ménopause et vie professionnelle au Canada 2023 de la Fondation canadienne de la ménopause, voici quelques conclusions notables de cette nouvelle enquête sur le milieu de travail :

Au Canada , 44 % des répondants sont d'avis que la ménopause constitue un obstacle à la reconnaissance et à l'avancement professionnels des femmes;

, 44 % des répondants sont d'avis que la ménopause constitue un obstacle à la reconnaissance et à l'avancement professionnels des femmes; Seuls 31 % des répondants canadiens pensent que les femmes ayant atteint la ménopause sont bien soutenues au travail. De même, seulement 41 % des répondants canadiens estiment que le système de santé soutient bien les femmes pendant la ménopause.

Sandra Heller, directrice générale chez Astellas Pharma Canada, déclare : « Nous sommes fiers de soutenir cette étude importante sur les expériences des femmes en matière de ménopause, à la fois chez nous et dans le monde. Notre participation souligne notre engagement à améliorer la santé des femmes, notamment en favorisant la sensibilisation, l'éducation et l'empathie. En mettant en lumière ces défis, nous nous efforçons de contribuer à élever les expériences et les voix des femmes pour inspirer des changements significatifs et positifs. Nous sommes heureux de poursuivre notre travail auprès de la communauté de la ménopause pour renforcer encore davantage l'éducation, la sensibilisation et le soutien. »

À propos de l'étude Menopause Experience & Attitudes Study

L'étude Menopause Experience & Attitudes est une initiative de recherche élaborée en partenariat avec des experts externes pour examiner et suivre les attitudes sociétales, les expériences personnelles et la stigmatisation entourant la ménopause et la périménopause dans de nombreuses régions. L'étude couvre six pays : l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Allemagne, le Mexique et les États-Unis.

Les personnes interrogées comprenaient 2 000 hommes et femmes dans chaque pays, plus un sous-échantillon de 300 femmes âgées de 40 à 55 ans, afin de mieux comprendre l'expérience vécue de la périménopause et de laménopause. L'étude comprend un échantillon total de 13 800 personnes (soit 2 300 répondants par pays).

L'étude a été menée en ligne par l'institut de sondage Opinium. Les données ont été recueillies entre décembre 2024 et janvier 2025.

À propos d'Astellas Pharma Canada

Astellas Pharma Canada Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., une société internationale de sciences de la vie établie à Tokyo qui exerce ses activités dans plus de 70 pays à travers le monde. Astellas Pharma a pris l'engagement de transformer les sciences innovantes en VALEUR pour les patients. Nous proposons des traitements novateurs dans des domaines tels que l'oncologie, l'urologie, l'immunologie et la santé des femmes.

Pour en savoir plus : https://www.astellas.com/ca/fr

