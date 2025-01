VYLOY est le premier et le seul traitement approuvé au Canada qui cible la claudine 18.2, un biomarqueur décelé chez 38 % des patients atteints d'un cancer de l'estomac avancé 1 , 2 .

Les essais de phase III ont démontré que le traitement avec VYLOY prolonge significativement la survie sans progression et la survie globale 1,2 .

L'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a récemment émis une ébauche de recommandation pour le remboursement de VYLOY sous certaines conditions.3

MARKHAM, ON, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc. est fière d'annoncer aujourd'hui que Santé Canada a approuvé l'utilisation de VYLOY® (zolbétuximab pour injection), indiqué pour une utilisation en combinaison avec une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de platine pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'adénocarcinome de l'estomac ou de la jonction gastro-œsophagienne (JGO), localement avancé, non résécable ou métastatique HER2- (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain), dont les tumeurs sont positives à la claudine (CLDN) 18.2 selon un test validé. De plus, Astellas est ravie d'annoncer que l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a récemment émis une ébauche de recommandation pour le remboursement de VYLOY sous certaines conditions.3

VYLOY est le premier et le seul anticorps monoclonal approuvé et conçu précisément pour cibler les cellules tumorales gastriques exprimant le biomarqueur CLDN18.2. Il permet donc une stratégie de traitement anticancéreux ciblée. Dans les essais cliniques de phase III, environ 38 % des adultes atteints d'un cancer de l'estomac ou de la JGO avancé ou métastatique étaient porteurs d'une tumeur CLDN18.2+1,2. En se liant à la CLDN18.2 exprimée sur les membranes des cellules tumorales, le zolbétuximab provoque une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps et une cytotoxicité dépendante du complément qui entraînent une inhibition de la croissance tumorale4.

Dr Jamil Asselah, oncologue médical, Centre universitaire de santé McGill

« De nombreux patients atteints de cancer gastrique ou de cancer de la jonction gastro-œsophagienne reçoivent malheureusement un diagnostic à un stade avancé ou métastatique. Les symptômes, souvent discrets aux stades précoces, retardent le dépistage. À ces stades avancés, les options de traitement sont limitées, mais l'avènement de la médecine personnalisée représente un véritable tournant dans la prise en charge. En tant qu'oncologue médical, je suis témoin chaque jour des défis auxquels font face ces patients. L'arrivée d'options thérapeutiques innovantes, comme le zolbétuximab, offre un nouvel espoir pour améliorer leurs perspectives. Ces avancées marquent le début d'une nouvelle ère, où chaque patient pourra bénéficier d'un traitement plus ciblé et plus efficace ».

Teresa Tiano, présidente et cofondatrice, My Gut Feeling

« Notre organisme s'est résolument engagé à soutenir les patients canadiens atteints d'un cancer de l'estomac. Nous travaillons d'arrache-pied en faveur de l'entraide entre pairs, de l'éducation, de la sensibilisation et de la défense des intérêts des patients et nous avons été témoins de l'évolution remarquable de l'arsenal thérapeutique, que l'on doit à des investissements massifs en recherche et développement. Forts des options novatrices qui révolutionnent la médecine personnalisée, comme le zolbétuximab, nous entrons dans une nouvelle ère de traitement et de prise en charge de divers types de cancers, y compris le cancer de l'estomac. »

Graham Watson, chef d'unité fonctionnelle, Oncologie, Astellas Pharma Canada

« L'approbation au Canada de VYLOY, le premier et le seul traitement ciblé contre les cancers de l'estomac ou de la JGO CLDN18.2+, marque une étape décisive dans notre engagement indéfectible à agir comme vecteurs de progrès scientifique dans divers domaines thérapeutiques ciblant des maladies particulièrement difficiles à traiter. Nous sommes également ravis que la CDA-AMC ait fourni une ébauche de recommandation positive, ce qui représente une autre étape clé pour que les patients canadiens puissent avoir accès à VYLOY. Chez Astellas, nous sommes fiers de notre vision commune pour la médecine de précision et des façons dont cette dernière peut aider à transformer la prise en charge de cancers avancés. Avec cette approbation, notre équipe canadienne est prête à apporter son soutien aux professionnels de la santé canadiens et aux personnes atteintes d'un cancer de l'estomac ou de la JGO qu'ils prennent en charge. »

Les données des essais cliniques de phase III SPOTLIGHT et GLOW , sur lesquelles se fonde l'autorisation accordée par Santé Canada, ont démontré que le traitement par le zolbétuximab a entraîné une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) et de la survie globale (SG), comparativement aux protocoles de chimiothérapie de référence, chez les patients atteints d'un cancer de l'estomac ou de la JGO qui sont de bons candidats pour un tel traitement1,2. Ainsi, dans l'essai SPOTLIGHT, la SSP médiane était de 10,61 mois dans le groupe qui a reçu le zolbétuximab en association avec le protocole FOLFOX6 modifié (FOLFOX6m) en première intention, alors qu'elle était de 8,67 mois dans le groupe qui a reçu un placebo en association avec le protocole FOLFOX6m. Les SG médianes observées dans ces deux groupes de traitement étaient de 18,23 mois et de 15,54 mois, respectivement1. Des données sur l'efficacité similaires ont été observées dans l'essai GLOW : les SSP médianes se sont établies respectivement à 8,21 mois et à 6,80 mois dans les groupes avec zolbétuximab + protocole CAPOX comparé à un placebo + protocole CAPOX, et les SG médianes, à 14,39 mois et à 12,16 mois, respectivement2. Dans un essai comme dans l'autre, les incidences des manifestations indésirables graves survenues pendant le traitement (MIST) qui ont été observées dans le groupe zolbétuximab et dans le groupe témoin étaient similaires. Les MIST (tous grades confondus) les plus souvent signalées dans les groupes recevant le zolbétuximab étaient les nausées, les vomissements et la diminution de l'appétit1,2.

L'homologation du zolbétuximab au Canada a été accordée à la suite de l'approbation de ce médicament par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en octobre 2024, la Commission européenne en septembre 2024, la UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (agence de réglementation des médicaments et des produits de soins de santé du Royaume-Uni) en août 2024 et le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Services sociaux en mars 20245,6,7,8. Astellas a soumis des demandes d'homologation du zolbétuximab à d'autres organismes de réglementation dans le monde et les évaluations sont en cours.

À propos de VYLOY (zolbétuximab)

Le zolbétuximab est un anticorps cytolytique dirigé contre la claudine 18.2, dont l'utilisation en combinaison avec une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de platine a été évaluée pour le traitement de première intention des adultes atteints d'un adénocarcinome de l'estomac ou de la JGO HER2− localement avancé, non résécable ou métastatique dont la tumeur est CLDN18.2+. Dans les essais cliniques de phase III SPOTLIGHT et GLOW, approximativement 38 % des patients sélectionnés étaient porteurs d'une tumeur CLDN18.2+, soit par définition formée à ≥ 75 % de cellules tumorales présentant une coloration immunohistochimique membranaire de CLDN18 modérée ou intense, révélée et confirmée par un test diagnostique compagnon in vitro ou un dispositif médical2.

Le zolbétuximab est un anticorps monoclonal expérimental - le tout premier agent d'une nouvelle classe thérapeutique - qui cible la CLDN18.2, une protéine transmembranaire exprimée par les cellules tumorales, et qui se lie à celle-ci. Dans les études précliniques, le zolbétuximab a réduit le nombre de cellules CLDN18.2+ en provoquant une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps et une cytotoxicité dépendante du complément menant à l'inhibition de la croissance tumorale3.

À propos du cancer de l'estomac ou de la jonction gastro-œsophagienne localement avancé, non résécable ou métastatique

Il a été établi que les cancers de l'estomac et de la JGO sont similaires du point de vue histologique et il est recommandé dans les lignes directrices thérapeutiques de les traiter suivant les mêmes stratégies de prise en charge, stratégies auxquelles ils répondent souvent de façon similaire2,9. Le cancer de l'estomac est le cinquième type de cancer le plus répandu et la quatrième cause de décès lié au cancer dans le monde10. Au Canada, on a dénombré quelque 4100 nouveaux cas de cancer de l'estomac en 2023, ce qui correspond à une incidence de 8,6 cas pour 100 000 personnes11.

Les adénocarcinomes de la JGO prennent naissance à moins de 5 cm de la jonction entre l'œsophage et l'estomac12. Le cancer de l'estomac a un taux de survie de cinq ans à 29 % au Canada ce qui souligne le besoin de nouvelles options thérapeutiques capables de ralentir la progression de la maladie et de prolonger la vie13.

Les symptômes associés aux stades précoces des cancers de l'estomac et de la JGO chevauchant souvent ceux d'autres atteintes gastriques plus courantes, ces cancers ont dans bien des cas déjà atteint un stade avancé ou métastatique ou se sont déjà propagés à d'autres tissus ou organes lorsque le diagnostic est posé14.

Les signes et symptômes initiaux des cancers de l'estomac et de la JGO comprennent l'indigestion ou les brûlures d'estomac, la douleur ou la gêne abdominales, les nausées et les vomissements, les ballonnements gastriques après les repas, et la perte d'appétit13. À un stade plus avancé, ces cancers peuvent se manifester par les signes suivants : perte de poids inexpliquée, faiblesse et fatigue, sensation de blocage alimentaire dans la gorge pendant les repas, vomissements de sang ou présence de sang dans les selles13. Parmi les facteurs de risque de cancer de l'estomac ou de la JGO, on compte l'âge avancé, le sexe masculin, les antécédents familiaux de tels cancers, l'infection par H. pylori, le tabagisme et le reflux gastro-œsophagien (RGO) pathologique15,16.

ÉTUDES EXPÉRIMENTALES

À propos de l'essai clinique de phase III SPOTLIGHT

L'essai SPOTLIGHT est une étude de phase III internationale, multicentrique, à double insu et à répartition aléatoire, visant à comparer l'efficacité et l'innocuité du zolbétuximab administré en association avec le protocole FOLFOX6m (protocole de chimiothérapie associant l'oxaliplatine à la leucovorine et au 5-fluorouracile) à celles de l'association placebo + protocole FOLFOX6m pour le traitement de première intention de patients atteints d'un adénocarcinome de l'estomac ou de la JGO HER2− localement avancé, non résécable ou métastatique dont la tumeur est CLDN18.2+. En tout, 565 patients ont été recrutés dans 215 centres d'étude situés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Le principal critère d'évaluation de cette étude était la SSP chez les participants qui ont reçu l'association zolbétuximab + protocole FOLFOX6m, comparativement à ceux qui ont reçu l'association placebo + protocole FOLFOX6m. La SG, le taux de réponse objective (TRO), la durée de la réponse, l'innocuité et la tolérabilité, et divers paramètres d'évaluation de la qualité de vie comptaient parmi les critères d'évaluation secondaires1.

Les données de l'essai SPOTLIGHT ont été présentées le 19 janvier 2023 sous forme d'exposé oral lors du symposium de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) sur les cancers gastro-intestinaux, puis publiées dans The Lancet le 14 avril 20231.

Pour obtenir un complément d'information sur cet essai, veuillez consulter le site clinicaltrials.gov ( numéro d'identification : NCT03504397 ).

À propos de l'essai clinique de phase III GLOW

L'essai GLOW est une étude de phase III internationale, multicentrique, à double insu et à répartition aléatoire, visant à comparer l'efficacité et l'innocuité du zolbétuximab administré en combinaison avec CAPOX (protocole de chimiothérapie combinant la capécitabine à l'oxaliplatine) à celle de l'association placebo + protocole CAPOX pour le traitement de première intention de patients atteints d'un adénocarcinome de l'estomac ou de la JGO HER2− localement avancé, non résécable ou métastatique, dont la tumeur est CLDN18.2+. En tout, 507 patients ont été recrutés dans 166 centres d'étude situés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie (au Japon notamment). Le principal critère d'évaluation de cette étude était la SSP chez les participants qui ont reçu l'association zolbétuximab + protocole CAPOX, comparativement à ceux qui ont reçu l'association placebo + protocole CAPOX. La SG, le TRO, la durée de la réponse, l'innocuité et la tolérabilité, et divers paramètres d'évaluation de la qualité de vie comptaient là encore parmi les critères d'évaluation secondaires2.

Les données de l'essai GLOW ont d'abord été présentées lors de la séance plénière du congrès de l'ASCO en mars 2023, puis sous forme d'exposé oral (mis à jour) le 3 juin 2023 lors du congrès annuel de l'ASCO, et elles ont été publiées dans Nature Medicine le 31 juillet 20232.

Pour obtenir un complément d'information sur cet essai, veuillez consulter le site clinicaltrials.gov ( numéro d'identification : NCT03653507 ).

Réserve de produits expérimentaux ciblant la CLDN18.2

Un essai élargi de phase II sur l'utilisation du zolbétuximab pour le traitement de l'adénocarcinome du pancréas métastatique est en cours. Il s'agit d'une étude multicentrique, ouverte, à répartition aléatoire, qui vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité du zolbétuximab, administré en combinaison avec la gemcitabine + nab-paclitaxel, pour le traitement de première intention de patients atteints d'un adénocarcinome du pancréas métastatique CLDN18.2+ (soit par définition formé à ≥ 75 % de cellules tumorales présentant une coloration immunohistochimique membranaire de CLDN18 modérée ou intense révélée par une analyse immunohistochimique validée). Pour obtenir un complément d'information au sujet de cet essai, veuillez visiter le site clinicaltrials.gov ( numéro d'identification : NCT03816163 ). Outre le zolbétuximab, nos priorités en immuno-oncologie comprennent l'ASP2138, qui fait l'objet d'essais en phase de recrutement. L'ASP2138 est un anticorps monoclonal bispécifique qui se lie au marqueur CD3 et à la CLDN18.2 et qui est évalué actuellement dans le cadre d'une étude de phase I/Ib menée auprès de patients atteints d'un adénocarcinome de l'estomac ou de la JGO métastatique ou localement avancé et non résécable, ou d'un adénocarcinome du pancréas métastatique, dont la tumeur exprime la CLDN18.2. Précisons que l'innocuité et l'efficacité de cet agent n'ont pas encore été établies pour les indications à l'étude. Pour obtenir un complément d'information au sujet de cet essai, veuillez visiter le site clinicaltrials.gov ( numéro d'identification : NCT05365581 ).

À propos d'Astellas Canada

Astellas Pharma Canada, Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., une entreprise pharmaceutique établie à Tokyo et exerçant ses activités dans plus de 70 pays à travers le monde. Chez Astellas, nous aspirons à devenir une entreprise pionnière, orientée sur la valeur et à la fine pointe des sciences de la vie. Autrement dit, travailler à l'avant-garde de l'évolution des soins de santé qui s'emploie à transformer des innovations scientifiques en VALEUR pour les patients. Ce qui nous démarque, c'est la place que nous accordons au patient, nos innovations révolutionnaires, notre esprit de collaboration et la passion qui anime notre équipe talentueuse. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.astellas.com/ca/.

Avertissement

Dans le présent communiqué de presse, les déclarations relatives aux estimations, aux stratégies, aux prises de position et aux plans actuels et toutes les autres déclarations qui ne portent pas sur des faits historiques sont en fait des déclarations de nature prospective sur le rendement futur d'Astellas. Elles sont fondées sur les hypothèses et les opinions formulées par la direction à la lumière des éléments d'information dont elle dispose et portent sur des incertitudes et des risques connus et inconnus. Un certain nombre de facteurs pourraient expliquer les différences majeures qui pourraient être relevées entre les résultats réels et ceux estimés dans ces déclarations de nature prospective, y compris, mais sans s'y limiter : i) l'évolution de la conjoncture économique et les modifications apportées aux lois et aux règlements relatifs aux marchés pharmaceutiques; ii) les fluctuations des taux de change; iii) les retards dans le lancement de nouveaux produits; iv) l'incapacité pour Astellas de commercialiser efficacement de nouveaux produits et des produits qui sont déjà sur le marché; v) l'incapacité pour Astellas de poursuivre ses activités de recherche et développement en vue de la mise au point de produits acceptés par ses clients au sein de marchés très concurrentiels; et vi) l'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle d'Astellas par des tiers. Les éléments d'information relatifs aux médicaments (y compris ceux en cours de développement) qui sont contenus dans le présent communiqué de presse ne sont pas fournis à des fins publicitaires et ne constituent pas un avis médical.

