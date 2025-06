XTANDI est le premier et le seul inhibiteur de la voie des récepteurs androgènes (ARPI) indiqué et remboursé en Ontario pour une utilisation chez les patients atteints du cancer de la prostate non métastatique sensible à la castration (nmCSPC) avec récidive biochimique à haut risque de métastases.

MARKHAM, ON, le 26 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Astellas Pharma Canada, Inc. annonce que XTANDIMD (enzalutamide) est maintenant remboursé par le Programme de médicaments de l'Ontario (PMO) dans le cadre du Programme d'accès exceptionnel (PAE) pour le traitement des patients atteints du cancer de la prostate non métastatique sensible à la castration (nmCSPC) avec récidive biochimique (BCR) à haut risque de métastases (BCR à haut risque). i Cette décision signifie que XTANDI est maintenant remboursé publiquement en Ontario pour toutes ces indications approuvées dans le cadre du cancer de la prostate.

Santé Canada a accordé à Astellas l'autorisation de mise en marché pour XTANDI dans le nmCSPC en janvier 2024. Cette approbation a été accélérée en raison de l'inclusion de XTANDI dans le projet Orbis, une initiative regroupant des organismes de réglementation, y compris Santé Canada, visant à donner aux patients un accès plus rapide à des traitements prometteurs contre le cancer dans certains pays du monde. La décision rapide de rembourser XTANDI en Ontario est une étape importante pour rendre cette thérapie essentielle accessible pour les Ontariens.

« Le remboursement public de XTANDI en Ontario est important car il élargit l'accès à un traitement vital pour les patients atteints du cancer de la prostate qui sont à haut risque de métastases, déclare Tony Finelli, MD, FRCSc, professeur de chirurgie et président d'urologie à l'Université de Toronto, oncologue urologique au University Health Network (UHN). Réduire les obstacles à l'accès à XTANDI nous permet, en tant que médecins, d'offrir des soins encore plus complets à ceux qui affrontent les défis liés au cancer de la prostate. »

« Nous saluons la décision de l'Ontario de rembourser publiquement XTANDI pour le traitement des patients nmCSPC avec BCR à haut risque, explique Sandra Heller, directrice générale, Astellas Pharma Canada. Chez Astellas, nous restons déterminés à garantir que les patients aient accès aux thérapies dont ils ont besoin pour de meilleurs résultats en matière de santé, et nous sommes honorés de soutenir les hommes confrontés à ce parcours difficile. »

Critères de remboursement

Des critères de remboursement spécifiques doivent être respectés pour la couverture publique de XTANDI. Des informations complètes peuvent être consultées en se référant au Programme de médicaments de l'Ontario (PMO) dans le cadre du Programme d'accès exceptionnel (PAE) pour plus de détails.

À propos du nmCSPC

Le cancer de la prostate se développe lorsque des cellules anormales se forment et se multiplient dans la glande prostatique. ii Le nmCSPC décrit le stade précoce du cancer de la prostate où la maladie reste localisée et répond encore au traitement médical ou chirurgical pour abaisser les niveaux de testostérone. iii

Parmi les hommes ayant subi un traitement définitif du cancer de la prostate, y compris la prostatectomie radicale, la radiothérapie ou les deux, environ 20 à 40 % connaîtront une récidive biochimique (BCR) dans les 10 ans. iv Environ neuf hommes sur 10 avec une BCR à haut risque développeront une maladie métastatique, et un homme sur trois mourra des suites de son cancer de la prostate métastatique. v

En tant que cancer le plus courant chez les hommes canadiens, le cancer de la prostate représente en moyenne 76 nouveaux diagnostics chaque jour. vi On estime qu'environ un homme sur huit au Canada développera un cancer de la prostate au cours de sa vie et un homme sur 30 en mourra. vii Environ 98 % des cas surviennent chez des hommes de plus de 50 ans. viii

À propos de XTANDI (enzalutamide)

XTANDI est un inhibiteur des récepteurs androgènes (AR) qui surmonte la résistance aux antiandrogènes conventionnels en inhibant la signalisation des AR à plusieurs étapes de la voie androgénique. ix XTANDI est approuvé pour une utilisation chez les hommes dans quatre stades du cancer de la prostate, couvrant cinq indications :

Le traitement des patients atteints du cancer de la prostate non métastatique sensible à la castration (nmCSPC) avec récidive biochimique à haut risque de métastases (BCR à haut risque).

Le traitement des patients atteints du cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC).

Le traitement des patients atteints du cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC).

Le traitement des patients atteints du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) chez les patients : naïfs de chimiothérapie et post-chimiothérapie.

Veuillez consulter la monographie de produit pour des informations sur les contre-indications, avertissements, précautions, effets indésirables, interactions, dosage et conditions d'utilisation clinique. La monographie de produit est également disponible en appelant le service d'information médicale d'Astellas au 1-888-338-1824.

XTANDI est un standard de soins qui a reçu des approbations réglementaires dans plus de 90 pays, y compris les États-Unis, l'Union européenne et le Japon.

À propos du programme d'assistance aux patients XTANDI

Astellas s'engage à soutenir les patients ayant une prescription de XTANDI par le biais du programme d'assistance aux patients XTANDI qui propose une aide à la navigation pour la couverture, une assistance financière, une éducation pour les patients et les aidants, ainsi qu'une distribution via des pharmacies spécialisées. Les patients avec une prescription valide peuvent s'inscrire en appelant au 1-855-982-6348.

À propos d'Astellas Pharma Canada

Astellas Pharma Canada, Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., une entreprise mondiale des sciences de la vie basée à Tokyo, qui exerce ses activités dans plus de 70 pays à travers le monde. Astellas s'engage à transformer la science innovante en VALEUR pour les patients. Nous offrons des traitements transformateurs dans des domaines thérapeutiques qui comprennent l'oncologie, l'urologie, l'immunologie et la santé des femmes. Grâce à nos programmes de recherche et développement, nous mettons au point de nouvelles solutions de soins de santé pour les maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.astellas.com/ca

