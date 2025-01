MISSISSAUGA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Walmart Canada a annoncé aujourd'hui que Venessa Yates deviendrait sa nouvelle présidente et chef de la direction, dans les semaines à venir et en attente des autorisations.

Venessa Yates nommée présidente et chef de la direction de Walmart Canada (Groupe CNW/Wal-Mart Canada Corp.) Steve Schrobilgen rejoindra Walmart Canada en tant que chef de l’exploitation, de bout en bout, supervisant l’exploitation, la chaîne d’approvisionnement, l’immobilier et le format, en attendant les autorisations (Groupe CNW/Wal-Mart Canada Corp.)

« Venessa est une formidable chef de file du commerce de détail qui a de l'expérience dans de nombreux pays et diverses fonctions », a déclaré Guilherme Loureiro, chef de la direction régionale, Walmart Canada, Chili, Mexique et Amérique centrale. « Elle est la bonne personne pour continuer à piloter la trajectoire de croissance de Walmart Canada et sa transformation pour devenir le plus important détaillant omnicanal au pays. »

Elle travaille chez Walmart depuis 2016. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente principale et directrice générale de Walmart+, le programme d'adhésion de l'entreprise. Avec une riche expérience dans le commerce de détail, Venessa a occupé divers postes de direction chez des détaillants de premier plan dans le monde entier, tels que Walmart, Woolworths et ALDI Stores.

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe de Walmart Canada, a-t-elle déclaré. « L'entreprise canadienne, avec ses 100 000 associés et ses 30 ans d'histoire impressionnante, a toujours été une source de fierté. Nous sommes actuellement en mode croissance et je suis enthousiasmée par notre avenir. »

La Compagnie a annoncé qu'après une longue et impressionnante carrière de 25 ans chez Walmart, Gonzalo Gebara, l'actuel président et chef de la direction de Walmart, quittera l'entreprise à la fin de février afin de retourner en Argentine pour être avec sa famille et poursuivre d'autres intérêts.

Au cours de son séjour chez Walmart Canada, Gonzalo Gebara a joué un rôle essentiel dans l'accélération de la transformation de Walmart Canada pour devenir le plus important détaillant omnicanal au pays.

« Je tiens à remercier personnellement Gonzalo et sa famille pour leurs 25 années de service », a déclaré Gui Loureiro.

En plus de Venessa Yates, l'entreprise a annoncé que Steve Schrobilgen rejoindra aussi la Compagnie en tant que chef de l'exploitation, de bout en bout, supervisant l'exploitation, la chaîne d'approvisionnement, l'immobilier et le format, en attendant les autorisations.

Steve Schrobilgen est actuellement vice-président principal et chef d'unité commerciale pour Walmart dans l'ouest des États-Unis, un rôle qu'il a assumé en 2023. Au cours de sa carrière de 35 ans chez Sam's Club et Walmart, Steve a fait preuve d'un leadership et d'une expertise opérationnelle exceptionnels. Son engagement et son approche axée sur les résultats l'ont propulsé à travers une série de rôles de plus en plus importants chez Sam's.

Depuis qu'il a rejoint Walmart U.S. en 2023, Steve continue de gérer ses équipes en mettant l'accent sur la conduite de l'excellence opérationnelle, le développement d'équipes hautement performantes et énergiques, tout en produisant des résultats financiers impressionnants dans des secteurs clés de l'entreprise. Reconnu pour son intégrité et ses normes élevées, il favorise la confiance et la crédibilité tout en inspirant ses associés à embrasser la croissance et l'innovation.

