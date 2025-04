MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), l'un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui la clôture fructueuse de la cession définitive de ses obligations liées à l'amiante à un membre du même groupe que Global Risk Capital à un coût pour la Société d'environ 143 millions de dollars américains (la « Cession des obligations liées à l'amiante »). Annoncée le 14 janvier 2025, la Cession des obligations liées à l'amiante marque une étape importante dans le réalignement financier stratégique de Velan.

La Société a financé la Cession des obligations liées à l'amiante au moyen d'une partie du produit de la vente, par sa filiale en propriété exclusive, Velan Valves Limited, de la totalité du capital-actions et des droits de vote rattachés aux titres de ses filiales françaises, Segault SAS et Velan S.A.S., à Framatome SAS (l'« Opération française » et, collectivement avec la Cession des obligations liées à l'amiante, les « Opérations »), qui a été finalisée en début de semaine.

CONSEILLERS

Dans le cadre de la Cession des obligations liées à l'amiante, le cabinet Ducera Partners LLC est le conseiller financier exclusif de la Société. Le cabinet Latham & Watkins LLP a fourni des conseils juridiques en lien avec la Cession des obligations liées à l'amiante et des questions connexes relatives à la Société. Le cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. agit également en tant que conseiller juridique de la Société. Le cabinet Jones Day agit en tant que conseiller juridique de Global Risk Capital.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans limitation, les énoncés concernant les avantages attendus des Opérations et les autres énoncés ne portant pas sur des faits importants. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l'usage de termes de nature prospective, comme « s'attendre à », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », et par l'emploi du futur, du conditionnel ou de la forme négative de ces termes, de variantes de ceux-ci ou de termes semblables. Même si la Société estime que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fondés sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, ces énoncés prospectifs comportent nécessairement des incertitudes qui pourraient entraîner un écart marqué entre les résultats réels et les attentes et les projets de la direction exposés dans ces énoncés. Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs et à l'information figurant dans le présent communiqué. Velan rejette toute obligation de mettre à jour un énoncé prospectif figurant dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que la loi ne l'y oblige.

