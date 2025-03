MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Velan Inc. (la « Société » ou « Velan ») (TSX : VLN) a annoncé aujourd'hui que les porteurs (les « Actionnaires ») des actions à droit de vote subalterne (les « Actions à droit de vote subalterne ») et d'actions à droit de vote multiple (les « Actions à droit de vote multiple ») de Velan ont adopté une résolution spéciale (la « Résolution spéciale ») approuvant la vente proposée par la filiale britannique en propriété exclusive directe de la Société, Velan Valves Limited, de ses filiales françaises en propriété exclusive directes (qui sont les filiales en propriété exclusive indirectes de la Société), Segault et Velan S.A.S. (« Velan France »), à Framatome SAS, moyennant un prix d'achat de 177,6 millions de dollars américains (170 millions d'euros) et le bénéfice du transfert, par Velan France, d'un prêt interentreprises remboursable par la Société de 23,5 millions de dollars américains (22,5 millions d'euros), pour une contrepartie totale revenant à la Société de 201,1 millions de dollars américains (192,5 millions d'euros) (l'« Opération française »).

Velan prévoit affecter une partie du produit tiré de l'Opération française à la cession de ses obligations liées à l'amiante conformément à l'opération de cession annoncée le 14 janvier 2025 (la « Cession des obligations liées à l'amiante » et, collectivement avec l'Opération française, les « Opérations »).

La Résolution spéciale concernant l'Opération française devait être adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées à l'assemblée extraordinaire des Actionnaires, qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui (l'« Assemblée »), par les Actionnaires présents virtuellement ou représentés par un fondé de pouvoir et habiles à y voter. Conformément aux statuts de la Société, chaque Action à droit de vote subalterne et chaque Action à droit de vote multiple conférait à son porteur un nombre de voix égal à l'Assemblée, soit, en l'occurrence, cinq voix.

À l'Assemblée, les Actionnaires détenant des Actions conférant 95 971 655 droits de vote au total, ce qui représente environ 88,92 % des droits de vote pouvant être exercés à l'Assemblée, étaient présents virtuellement ou représentés par un fondé de pouvoir. La Résolution spéciale a été adoptée par 100 % des voix exprimées par la totalité des Actionnaires, par 100 % des voix exprimées par les porteurs d'Actions à droit de vote multiple de Velan et par 100 % des voix exprimées par les porteurs d'Actions à droit de vote subalterne de Velan.

L'Opération française demeure subordonnée à la conclusion de la convention d'achat d'actions définitive et à la satisfaction d'autres conditions de clôture usuelles ou à la renonciation à celles-ci. La réalisation des Opérations devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

On trouvera d'autres renseignements au sujet de l'Opération française dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de Velan datée du 19 février 2025, que l'on peut consulter sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société au www.velan.com.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle au monde. La Société, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 346,8 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice, emploie environ 1 600 personnes et exploite des usines dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans s'y limiter, les énoncés qui ne portent pas sur des faits importants. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l'usage de termes de nature prospective, comme « s'attendre à », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », et par l'emploi du futur, du conditionnel ou de la forme négative de ces termes, de variantes de ceux-ci ou de termes semblables.

Même si la Société estime que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fondés sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, ces énoncés sont, de par leur nature, assujettis à un certain nombre de facteurs qui pourraient entraîner un écart marqué entre les résultats réels et les attentes et les projets de la direction exposés dans ceux-ci, notamment les suivants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société et dont les répercussions sont difficiles à prévoir : a) la possibilité que les Opérations ne soient pas menées à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, ou qu'elles ne soient pas menées à terme du tout, faute de satisfaire en temps opportun ou autrement aux conditions de clôture nécessaires à la réalisation des Opérations ou pour une autre raison; b) les risques liés aux questions fiscales; c) la possibilité que nos partenaires commerciaux réagissent mal à la réalisation des Opérations ou que la réalisation des Opérations entraîne des changements dans nos relations avec eux; d) la possibilité que naissent des litiges relatifs aux Opérations; e) les risques de crédit, de marché, de change, d'exploitation, de liquidité et de financement en général et ceux liés aux Opérations en particulier, notamment l'évolution de la conjoncture économique, des taux d'intérêt et des taux d'imposition; et f) les autres risques inhérents aux activités exercées par la Société et/ou d'autres facteurs indépendants de la volonté de la Société susceptibles d'avoir une incidence défavorable importante sur celle-ci ou sur sa capacité à mener les Opérations à terme.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs et à l'information figurant dans le présent communiqué. Velan rejette toute obligation de mettre à jour un énoncé prospectif figurant dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que la loi ne l'y oblige.

SOURCE Velan Inc.

Personnes-ressources : Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative, Velan Inc., Tél. : (438) 817-4430, Courriel : [email protected]