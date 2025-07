MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Velan Inc. (la "société") (TSX: VLN) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 21 mai 2025 a été élu administrateur de la société à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 10 juillet 2025 à Montréal, au Québec.

Voici les résultats détaillés de l'élection :

Candidat Résultat Votes pour % des

votes pour Votes

contre %

des votes

contre James A. Mannebach élu 80 170 635 98,99 % 814 792 1,01 % Suzanne Blanchet élue 80 978 815 99,99 % 6 612 0,01 % Daniel Desjardins élu 80 978 815 99,99 % 6 612 0,01 % Edward Kernaghan élu 80 431 967 99,32 % 553 460 0,68 % Ivan Velan élu 80 170 680 98,99 % 814 747 1,01 % Peter Velan élu 80 170 780 98,99 % 814 647 1,01 % Robert Velan élu 80 170 680 98,99 % 814 747 1,01 % Tom Velan élu 80 170 680 98,99 % 814 747 1,01 %

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront présentés sous le profil de la société sur le site Web de SEDAR+ ( www.sedarplus.ca/ ).

SOURCE Velan Inc.

For further information please contact: Rishi Sharma, Chief Financial and Administrative Officer, Tel: (438) 817-4430