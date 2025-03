MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), l'un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui la clôture de la vente, par la filiale en propriété exclusive de la Société, Velan Valves Limited, de la totalité du capital-actions et des droits de vote rattachés aux titres de ses filiales françaises, Segault SAS et Velan S.A.S., à Framatome SAS, un chef de file mondial dans le domaine de l'énergie nucléaire, moyennant un prix d'achat de 184,1 millions de dollars américains (170 millions d'euros) et le bénéfice du transfert d'un prêt interentreprises de 24,4 millions de dollars américains (22,5 millions d'euros) pour une contrepartie totale revenant à la Société de 208,4 millions de dollars américains (192,5 millions d'euros) (l'« Opération française »), qui avait été précédemment annoncée par la Société le 14 janvier 2025.

Velan prévoit utiliser une partie du produit de l'Opération française pour financer la cession définitive de ses obligations liées à l'amiante à un membre du même groupe que Global Risk Capital à un coût pour la Société de 143 millions de dollars américains (la « Cession des obligations liées à l'amiante » et, collectivement avec l'Opération française, les « Opérations »). La clôture de la Cession des obligations liées à l'amiante devrait avoir lieu la semaine prochaine.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant l'utilisation du produit de l'Opération française, le moment de la Cession des obligations liées à l'amiante, les avantages attendus des Opérations et les autres énoncés ne portant pas sur des faits importants. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l'usage de termes de nature prospective, comme « s'attendre à », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », et par l'emploi du futur, du conditionnel ou de la forme négative de ces termes, de variantes de ceux-ci ou de termes semblables. Même si la Société estime que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fondés sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, ces énoncés sont, de par leur nature, assujettis à un certain nombre de facteurs qui pourraient entraîner un écart marqué entre les résultats réels et les attentes et les projets de la direction exposés dans ceux-ci, notamment la possibilité que la Cession des obligations liées à l'amiante ne soit pas menée à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, ou qu'elles ne soient pas menées à terme du tout. Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs et à l'information figurant dans le présent communiqué. Velan rejette toute obligation de mettre à jour un énoncé prospectif figurant dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que la loi ne l'y oblige.

MONNAIE

Dans le présent communiqué, toutes les sommes d'argent sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire. Le 28 mars 2025, le taux de change publié par Bloomberg pour la conversion de l'euro en dollar américain s'établissait à 1,00 € = 1,0828 $ US, et celui pour la conversion du dollar américain en euro s'établissait à 1,00 $ US = 0,9235 €.

