OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le manque de bornes de recharge publiques fiables, rapides et faciles d'accès demeure la principale préoccupation des propriétaires canadiens de véhicules électriques (VE), ce qui ne les empêche pas d'affirmer en très grande majorité que leur prochaine voiture sera elle aussi un VE. C'est ce que révèle un sondage qui a été mené auprès de plus de 16 000 propriétaires de VE et dont les résultats ont été publiés aujourd'hui par l'Association canadienne des automobilistes (CAA).

Le point sur l'expérience des propriétaires de véhicules électriques au Canada.

« Ce sondage montre que les gens sont contents d'avoir acheté un véhicule électrique, les coûts d'utilisation et les besoins d'entretien étant moins grands par rapport aux véhicules à essence », analyse Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. « Mais il confirme aussi que l'expérience des propriétaires de véhicules électriques reflète en partie ce que pense le grand public : il n'y a pas assez de bornes de recharge publiques, surtout en dehors des grands centres urbains, et la crainte de se retrouver avec une batterie à plat l'hiver est encore là. »

En tout, 7 conducteurs de VE sur 10 se disent insatisfaits du nombre de bornes de recharge rapide offert par l'infrastructure publique, une lacune particulièrement problématique en cas de longs trajets par temps froid. Plus de la moitié des conducteurs de VE (53 %) disent qu'ils préféreraient avoir un véhicule à essence pour ces longs trajets par temps très froid, et 67 % rapportent que la faible autonomie de la batterie par temps très froid leur a déjà causé des soucis.

Ces écueils n'empêchent pas pour autant la présence d'un taux de satisfaction extrêmement élevé chez les propriétaires de véhicules électriques : près de 9 sur 10 (87 %) prévoient racheter un VE lorsqu'ils devront remplacer leur véhicule actuel. Plus de 90 % des propriétaires de VE déclarent par ailleurs que le coût de recharge est avantageux, et 79 % disent que le coût d'entretien est bien inférieur à celui de leur ancien véhicule à essence.

Le sondage de la CAA a également révélé que la recharge se fait en majeure partie à la maison. Pour la plupart des personnes interrogées, l'essentiel des déplacements se fait dans un rayon de 100 km du domicile, une distance nettement inférieure à l'autonomie moyenne d'un VE, qui est de plus de 400 km.

Pour produire le rapport publié aujourd'hui, PlugShare Research a sondé son groupe de conducteurs canadiens de VE ainsi que les utilisateurs canadiens de l'application PlugShare, du 3 au 22 octobre 2024. Toutes provinces confondues, 16 041 conducteurs de VE ont répondu au sondage. La CAA, en collaboration avec PlugShare, avait également mené un sondage auprès des propriétaires de VE en 2022; cliquez ici pour consulter les résultats de ce sondage précédent.

Un autre sondage général effectué récemment par la CAA (et incluant des personnes qui n'ont pas de véhicule électrique) a révélé que plus de la moitié des Canadiens (52 %) ne veulent pas acheter de véhicule électrique, jugeant que le réseau de recharge public n'est pas assez fiable; plus des deux tiers des répondants (68 %) hésitent aussi à passer à l'électrique parce que l'autonomie des VE diminue trop par temps froid. Ces résultats se fondent sur un sondage qui a été mené du 13 au 21 septembre 2024 auprès de 2 880 Canadiennes et Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 1,9 %.

Fidèle à son engagement à fournir aux Canadiens des données impartiales et fiables sur les véhicules électriques, la CAA effectuera en février un test de conduite entre Ottawa et Mont-Tremblant dans un contexte hivernal réel. Le test mesurera l'autonomie réelle des véhicules électriques par temps froid et leur rapidité de recharge. Les résultats seront publiés dans le Guide CAA d'achat de VE, la source canadienne de renseignements fiables et impartiaux sur les VE.

À propos de l'Association canadienne des automobilistes (CAA)

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe 8 clubs automobiles qui offrent à plus de 7 millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurances, ainsi que des rabais privilégiés. Figurant parmi les marques les plus fiables au Canada, la CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

SOURCE Association canadienne des automobilistes

Les demandes des médias peuvent être adressées à : Kristine D'Arbelles, Directrice principale des affaires publiques, Bureau national de la CAA, 613-796-9404, [email protected]