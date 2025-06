OTTAWA, le 18 juin 2025 /CNW/ - Chaque jour, au Canada, des piétons et des cyclistes frôlent la mort aux intersections routières. C'est ce que révèle une nouvelle étude choc de la CAA, qui met toutefois en lumière certaines voies d'amélioration.

L'étude a eu recours à des caméras et à l'intelligence artificielle pour suivre et analyser en temps réel les données captées à diverses intersections partout au pays. Chaque jour, chaque caméra a enregistré en moyenne plus d'un accident évité de justesse qui aurait pu causer la mort à une intersection.

L'étude, la plus vaste en son genre jamais menée au Canada, rapporte ainsi plus de 600 000 accidents évités de peu, et ce, à seulement 20 intersections et sur un intervalle de sept mois. Les données policières consignent les collisions, mais ne rendent pas compte des accidents qui ont été évités de justesse et qui auraient pu connaître une fin tragique.

La CAA et son partenaire d'étude, Miovision, ont pu cerner des caractéristiques de conception qui pourraient améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes aux intersections; notons entre autres une voie réservée au virage à droite, un feu pour piétons qui s'allume avant que celui des véhicules passe au vert, et un feu vert prioritaire pour les véhicules qui tournent à gauche.

« La situation à ces intersections donne un aperçu représentatif de la grande fréquence et de la gravité potentielle des quasi-collisions, mais de petits changements pourraient faire une grosse différence », souligne Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. « Loin d'être des incidents isolés, ces quasi-accidents nous rappellent quotidiennement l'importance d'améliorer la sécurité aux intersections routières, et ce, partout au pays. »

L'étude a révélé que les accidents évités de peu impliquaient le plus souvent des véhicules qui viraient à droite. Plus de la moitié des piétons et des cyclistes (respectivement 55 % et 50 %) ont failli être happés par un véhicule. En outre, un peu plus du tiers des quasi-collisions (34 % pour les piétons et 36 % pour les cyclistes) impliquaient des véhicules qui tournaient à gauche.

« Grâce à ces nouvelles données, les décideurs pourront mieux comprendre les défis entourant la sécurité aux intersections, et avoir une meilleure idée des solutions possibles », ajoute Ian Jack.

« En travaillant avec la CAA et avec des municipalités de partout au pays, nous avons pu faire la lumière sur les risques pour ainsi aider à prévenir de potentiels accidents. Cette étude fait valoir l'importance des données en temps réel pour accélérer la prise de décisions cruciales en matière de sécurité. Les villes adoptent de plus en plus une approche proactive, et notre technologie leur donne les outils nécessaires pour agir promptement, cibler les interventions prioritaires et améliorer la sécurité routière pour tous », explique Kurtis McBride, directeur général de Miovision.

Les données ont été recueillies au moyen de caméras à vision 360 degrés installées à des intersections aux aménagements variés dans sept provinces (Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique). Grâce à des analyses vidéo alimentées par l'IA, Miovision a pu détecter les accidents évités de justesse et évaluer les niveaux de risque en fonction de la vitesse et de la trajectoire des véhicules. Les résultats détaillés de l'étude sont disponibles ici.

En extrapolant les résultats à l'ensemble du pays, l'étude révèle que 1 piéton sur 770 et 1 cycliste sur 500 seraient impliqués dans des quasi-accidents à risque élevé ou critique, c'est-à-dire des incidents ayant 85 % de chance de causer des blessures graves ou la mort.

L'étude adopte une approche de « système sûr » pour faire des recommandations. Cette approche, fondée sur l'idée que l'erreur humaine est inévitable, vise la conception de politiques et d'aménagements sécuritaires qui permettent d'éviter des accidents graves ou mortels.

Conseils de la CAA aux automobilistes pour améliorer la sécurité des usagers de la route vulnérables aux intersections :

Avant de virer à gauche ou à droite, vérifiez si des cyclistes ou des piétons traversent la rue. Assurez-vous que les passages piétonniers et les voies cyclables sont libres avant de tourner à gauche ou à droite. Donnez priorité aux piétons qui traversent la rue. Balayez la rue du regard - des deux côtés - avant de virer; des piétons pourraient s'approcher à votre droite ou être cachés par des véhicules stationnés. Avant de tourner, gardez en tête que des cyclistes pourraient continuer tout droit et croiser votre trajectoire. Roulez à une vitesse réduite; cela vous laissera plus de temps pour réagir aux mouvements imprévisibles des piétons et des cyclistes. Vérifiez vos angles morts. Regardez par-dessus votre épaule; vos rétroviseurs ne vous permettront pas de voir tous les cyclistes et les piétons. Avant de tourner à droite à un feu rouge, immobilisez-vous complètement, puis regardez des deux côtés pour voir si des personnes traversent la rue et si des cyclistes se trouvent à votre droite.

Conseils de la CAA aux piétons et aux cyclistes pour assurer leur sécurité aux intersections :

Soyez vigilant et concentré en tout temps, surtout lorsque la visibilité est faible. Établissez un contact visuel avec le conducteur. Assurez-vous qu'il vous a vu. Évitez de traverser la rue n'importe où. Attendez le feu pour piétons, et traversez seulement aux passages piétonniers et aux intersections. Portez des couleurs vives ou des bandes réfléchissantes et évitez les vêtements foncés, surtout lorsque la visibilité est réduite ou lorsqu'il fait sombre. Restez à l'affût des véhicules qui virent aux intersections ou qui sortent des entrées à reculons.

