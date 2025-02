Les résultats révèlent l'incidence qu'ont les températures glaciales sur les VE.

MONT-TREMBLANT, QC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - La conduite d'un véhicule électrique (VE) en plein cœur de l'hiver canadien vient de connaître le test ultime en contexte réel avec l'étude menée cette semaine par l'Association canadienne des automobilistes (CAA).

Sur un trajet les ayant menés d'Ottawa à Mont-Tremblant, les évaluateurs ont conduit des véhicules de marques populaires (celles représentant plus de deux tiers des ventes de VE au Canada) alors que le mercure était bien en dessous de zéro. La Virée électrique CAA a enregistré le nombre de kilomètres parcourus avant la décharge complète de la batterie ainsi que le temps nécessaire pour la recharger adéquatement.

« La CAA voulait répondre à une préoccupation majeure qu'ont les Canadiens concernant les VE », explique Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. « Nous avons mesuré l'autonomie des véhicules électriques et leur temps de recharge par temps froid. Les résultats fourniront des informations cruciales aux propriétaires de véhicules électriques et aux personnes qui envisagent d'en acheter un. »

Dans un récent sondage mené par la CAA, plus des deux tiers des Canadiens ont affirmé que la faible autonomie de la batterie en hiver est, pour eux, l'un des principaux freins à l'achat d'un VE. Quant aux propriétaires canadiens de VE, plus de 65 % ont rapporté que la faible autonomie de la batterie par temps très froid leur a déjà causé des soucis.

L'autonomie officielle affichée pour les véhicules électriques vendus au Canada se fonde sur une moyenne générale annuelle. Le test de la CAA a montré ce qui arrive réellement en hiver. Tous les véhicules testés ont vu leur autonomie réduite de 14 à 39 % par rapport à la donnée annoncée par le fabricant. Deux véhicules en particulier se sont toutefois démarqués dans les conditions extérieures glaciales : le Chevrolet Silverado EV et le Polestar 2. Leur autonomie n'a été réduite que de 14 %.

Le test de la CAA a fait ressortir une bonne variation dans la manière dont les véhicules électriques sont affectés par le froid; certains véhicules ont beaucoup mieux performé que d'autres. Les tableaux ci-après présentent tous les résultats.

« La grande différence observée souligne combien il est important d'être précis et honnête dans l'affichage de l'autonomie des véhicules électriques, et la nécessité de comparer la performance des modèles si l'autonomie en hiver est importante pour vous. La CAA appelle à un étiquetage normalisé pour les véhicules électriques - un étiquetage conçu au Canada qui inclurait aussi l'autonomie des véhicules en hiver au lieu d'une seule moyenne générale. »

La Virée électrique CAA a mis à l'épreuve quatorze VE, dont sept des dix plus grands vendeurs au Canada. La sélection de véhicules représentait également une diversité de catégories (VUS, sport, berlines, de luxe et camionnettes). Les températures ont varié entre -7 et -15 °C pendant la conduite, ce qui est représentatif d'un hiver canadien typique.

Chaque véhicule a été conduit jusqu'à ce que sa batterie soit complètement déchargée afin d'évaluer son autonomie en conditions hivernales. Les résultats ont ensuite été comparés aux estimations d'autonomie publiées par Ressources naturelles Canada (RNCan). Au Canada, les fabricants de VE n'indiquent qu'une seule moyenne générale pour l'autonomie de la batterie, ce qui n'offre pas aux consommateurs un portrait adéquat de l'autonomie en conditions hivernales.

Le test de la CAA a également évalué la vitesse de recharge, un facteur important à prendre en compte lors de longs trajets en VE. Un récent sondage de la CAA signalait en effet que quatre conducteurs de VE sur dix avaient déjà éprouvé des problèmes en raison d'un important ralentissement de la recharge par temps glacial. Plus de la moitié des conducteurs (53 %) disent d'ailleurs privilégier leur véhicule à essence pour les longs trajets par temps très froid.

Chaque véhicule testé par la CAA a été branché à une borne de recharge rapide en courant continu. Le test mesurait combien de kilomètres d'autonomie étaient récupérés en 15 minutes de recharge. En moyenne, les véhicules électriques retrouvaient environ 100 km d'autonomie dans ce délai (soit environ 28 % de la charge totale). C'est le Tesla Model 3 qui s'est rechargé le plus rapidement : plus de 200 km d'autonomie retrouvée en 15 minutes à peine. Le taux de recharge varie grandement, a constaté la CAA avec ce test, ce qui souligne à quel point il vaut la peine de tenir compte de ce critère si on fait souvent de longues distances.

La Virée électrique CAA est la plus récente initiative menée par l'Association dans le cadre de ses efforts visant à éduquer les consommateurs sur les véhicules électriques. La CAA fournit déjà depuis longtemps de l'information neutre et objective sur le prix et la performance des VE dans son Guide d'achat de VE.

Voici par ailleurs quelques conseils compilés par la CAA pour optimiser le rendement des véhicules électriques par temps froid :

Préparez le VE : Avant votre départ, réchauffez l'habitacle du véhicule pendant qu'il est encore branché. La plupart des VE vous permettent de programmer cette étape à l'heure de votre choix, pour plus d'autonomie et de confort. Déneigez et déglacez votre véhicule : En enlevant la neige de sur votre véhicule, vous réduirez le poids sur le toit, ce qui augmentera votre aérodynamisme et l'autonomie de la batterie. Dans certaines provinces, cette étape est même obligatoire pour assurer une bonne visibilité sur la route. Utilisez vos sièges chauffants plutôt que la chaufferette : Ils sont moins énergivores que le système de chauffage et économisent donc l'énergie de votre batterie. Stationnez-vous à l'intérieur : Gardez votre batterie au chaud en vous stationnant dans un garage ou dans un espace abrité. Cela maximisera l'autonomie de la batterie et sa vitesse de recharge. Si ce n'est pas possible, tentez de trouver un endroit ensoleillé où laisser votre véhicule.

Pour les besoins de cet exercice, CAFU nous a prêté des bornes mobiles, une solution de recharge sur demande conçue pour faciliter la vie des conducteurs de véhicules électriques.

Certains véhicules nous ont été fournis par Plug'n Drive, un organisme à but non lucratif qui se consacre à accélérer l'adoption des véhicules électriques en déployant des initiatives d'éducation et de sensibilisation ainsi qu'en élaborant des programmes novateurs qui favorisent le transport durable.

Le sondage de la CAA auprès des propriétaires de VE a été mené du 3 au 22 octobre 2024. Toutes provinces confondues, 16 041 conducteurs de VE y ont répondu. Il s'agit du deuxième sondage à avoir été mené par la CAA auprès de propriétaires de VE en collaboration avec PlugShare Research. Cliquez ici pour consulter les résultats de l'enquête de 2024.

Les données concernant la population générale sont tirées d'un sondage qui a été mené du 13 au 21 septembre 2024 auprès de 2 880 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 1,9 %.

À propos de l'Association canadienne des automobilistes (CAA)

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de sept millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurances, ainsi que des rabais privilégiés. Figurant parmi les marques les plus fiables au Canada, la CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

Test d'autonomie

Véhicules (en ordre alphabétique) Classement pour l'autonomie Distance parcourue avec une seule charge Autonomie officielle publiée par RNCan Écart entre l'autonomie réelle et la valeur officielle Chevrolet Equinox EV 6 337 km 513 km -34 % Chevrolet Silverado EV 1 456 km 724 km -14 %* Ford F-150 Lightning 9 296 km 515 km -35 %* Ford Mustang Mach-E 7 334 km 483 km -31 % Honda Prologue 8 334 km 439 km -24 % Hyundai IONIQ 5 11 262 km 410 km -36 % Kia EV9 4 349 km 435 km -20 % Kia Niro EV 10 285 km 407 km -30 % Polestar 2 3 384 km 444 km -14 % Tesla Model 3 2 410 km 584 km -30 % Toyota bZ4X 12 255 km 406 km -37 % Volkswagen ID.4 5 338 km 468 km -28 % Volvo XC40 Recharge 13 248 km 409 km -39 %

* Les calculs ont été ajustés pour tenir compte du fait que le Chevrolet Silverado EV était parti à 73 % de sa charge, et le Ford F-150 Lightning, à 89 % de sa charge.

Note : en raison d'une complication, Kia EV6 n'a pas participé au test d'autonomie, mais a participé au test de charge, voir les résultats ci-dessous.

Test de recharge

Véhicules (en ordre alphabétique) Classement pour la recharge en 15 minutes Autonomie ajoutée après 15 minutes Temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % de recharge Vitesse moyenne de recharge Chevrolet Equinox EV 3 131 km 42 min 100 kW Chevrolet Silverado EV 2 199 km 42 min 233 kW Ford F-150 Lightning 6 109 km 45 min 128 kW Ford Mustang Mach-E 9 71 km 46 min 85 kW Hyundai IONIQ 5 10 64 km 45 min 80 kW Kia EV6 11 58 km 43 min 85 kW Kia EV9 7 105 km 33 min 139 kW Kia Niro EV 12 35 km 77 min 0 kW Polestar 2 4 120 km 40 min 94 kW Tesla Model 3 1 205 km 37 min 96 kW Toyota bZ4X 13 19 km 92 min 33 kW Volkswagen ID.4 5 112 km 34 min 104 kW Volvo XC40 Recharge 8 90 km 40 min 87 kW

Remarque : Le Honda Prologue n'a pas été inclus dans le test de recharge en raison d'une erreur qui n'a pas permis d'avoir de données.

Tous les véhicules ont été rechargés à l'aide d'une borne de 350 kW, sauf la Tesla, qui a été rechargée à une vitesse de 150 kW en raison des contraintes de l'adaptateur utilisé.

