Que ce soit sur la route ou à la maison, la recharge s'intégrera facilement dans la vie quotidienne des propriétaires. Mazda s'est associée à ChargePoint, l'un des plus grands réseaux de recharge au monde, pour offrir aux propriétaires de véhicules MX-30 un crédit de recharge de 500 $3 pouvant être utilisé pour la recharge publique ou pour l'achat d'un chargeur domestique ChargePoint de niveau 2.

_____________________ 2 L'estimation de la consommation combinée est basée sur des tests préliminaires effectués par Mazda. Une fois confirmée, l'autonomie officielle sera publiée dans le Guide de consommation de carburant applicable de RNCan. Une charge complète de la batterie est requise. L'autonomie réelle variera en fonction des habitudes de conduite et de recharge, de la vitesse, des circonstances, des conditions météorologiques, des températures et de l'âge de la batterie. 3 Des conditions générales s'appliquent. Consulter le concessionnaire pour plus de détails.

UN DESIGN DISTINCTIF

Le MX-30 incarne un nouveau concept dit « Humain Moderne » qui repousse encore plus loin les limites de la philosophie du design Kodo. Se démarquant de la majorité des VÉ, le MX-30 présente une variante de la calandre ailée avant, distinctive de la marque, qui met en valeur ses phares profondément sculptés. Cela permet au véhicule électrique multisegment d'avoir une apparence et une sensation qui restent fidèles aux véhicules Mazda. Le montant D du MX-30 est orné d'un nouvel écusson « Mazda », disponible en noir de série ou argent pour la version plus luxueuse. Les toutes nouvelles couleurs extérieures haut de gamme à tonalités multiples offrent au VÉ la particularité de mettre en évidence la ligne de toit semblable à celle d'un coupé, tout en donnant au véhicule une apparence plus robuste. La couleur de la carrosserie est disponible en gris polymétal, céramique métallisé ou rouge vibrant cristal.

Une autre caractéristique unique du MX-30 est celle des portes style libre qui, lorsqu'elles sont complètement ouvertes, confèrent un large espace et une sensation de libre mouvement. L'ouverture des portes avant révèle un loquet permettant l'accès facile aux portes et sièges arrière. Les sièges avant peuvent être réglés aisément par les passagers avant à l'aide de commandes traditionnelles, et les passagers arrière bénéficient de nouvelles commandes électriques intégrées à la face arrière du dossier du siège du conducteur.

La qualité de fabrication, l'agencement des différents matériaux et un aménagement conçu en fonction du conducteur sont autant d'éléments qui vous sont familiers dans les véhicules Mazda. L'habitacle du MX-30 a conservé un aspect à la fois confortable et accueillant, avec des matériaux soigneusement sélectionnés et favorables à l'environnement. L'intérieur intègre le liège, alliant le côté moderne et l'aspect historique pour rendre hommage aux origines de Mazda qui, il y a plus de 100 ans, fabriquait du liège. En outre, le liège est l'un des matériaux les plus viables qui soient, car il peut être récolté sans nuire aux arbres donneurs. À l'image de l'ouverture des portes de style libre, la configuration du véhicule électrique a donné aux concepteurs de Mazda la possibilité d'adopter une approche unique pour la création de la console centrale flottante avec ses accents de liège. Ce design flottant offre un espace de rangement supplémentaire et permet de loger les deux entrées audio USB de série et la prise de courant CA de 150 W en option. On y trouve également le levier de vitesses électronique ainsi que le bouton de commande multifonction et les boutons de raccourci permettant aux occupants d'utiliser en toute sécurité le système d'infodivertissement Mazda Connect lorsque le véhicule est en mouvement. À l'avant de cette structure se trouve un nouvel écran tactile de sept pouces qui donne accès au système de climatisation. L'écran tactile comporte également des boutons-poussoirs de chaque côté pour actionner la climatisation.

L'intérieur est deux tons avec une sellerie en tissu noir/gris de série. Des sièges en similicuir blanc pur avec un tissu gris contrastant, ou brun classique avec un tissu noir, sont disponibles. Le tissu des deux options utilise 20 % de fils recyclés. Les garnitures de porte sont fabriquées à partir de bouteilles de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclées, tandis que les poignées de porte incorporent du liège.

EXPÉRIENCE DE CONDUITE

La toute nouvelle technologie d'électrification de Mazda, appelée e-Skyactiv EV, améliore encore davantage l'approche humanocentrique en matière de maniabilité et dynamique de conduite Mazda. Alimenté par une batterie au lithium-ion de 35,5 kWh, le moteur électrique à traction avant de 80,9 kW fournira une puissance de 107 kW (143 chevaux) et un couple maximal de 271 Nm (200 lb-pi), offrant une expérience de conduite connectée tout en douceur qui rehausse la confiance du conducteur. Le bloc-batterie a été conçu en fonction de l'expérience de conduite normale du MX-30. Il est monté sous le plancher dans un agencement plat et modulaire avec un système de refroidissement mince pour maintenir la batterie à la bonne température et assurer une performance optimale. Ce positionnement favorise aussi le centre de gravité bas du véhicule.

Le MX-30 est doté d'un groupe motopropulseur qui est unique à la gamme Mazda actuelle, et il maintient une connexion entre le conducteur et le véhicule, favorisant ainsi une sensation de conduite naturelle. Le nouveau système électrique de Contrôle vectoriel-G Plus (e-GVC Plus), de série sur tous les modèles MX-30, effectue des ajustements du couple moteur électrique afin de contrôler la charge du véhicule et procurer une tenue de route naturelle et constante. Les palettes au volant, également de série, permettent au conducteur de régler le niveau de freinage régénératif en fonction de la situation de conduite. Outre les signaux physiques et visuels, le feedback sonore est tout aussi important pour que le conducteur se sente lié au fonctionnement du véhicule. Étant donné qu'un moteur électrique est beaucoup plus silencieux, le nouveau VÉ Mazda fournit un feedback audible en synchronisation avec le moteur électrique, offrant ainsi un lien familier avec le véhicule pour une expérience de conduite naturelle.

RECHARGE DU VÉ MX-30

Les propriétaires de VÉ MX-30 disposeront de plusieurs options pour rester chargés, soit en se branchant à la maison, soit en ayant accès à des bornes publiques de recharge rapide en courant continu de niveau 2 et de niveau 3 lors de leurs déplacements en ville. Il est possible de charger la batterie de 35,5 kWh de 20 % à 80 % en 36 minutes environ avec un chargeur rapide de niveau 3 : DC 50 kW; en 2 heures et 50 minutes avec un chargeur de niveau 2 : AC 240V / 30 ampères; ou 13 heures et 40 minutes avec un chargeur de niveau 1 : AC 120V / 15 ampères4. Une fois le véhicule branché, un témoin lumineux indique l'état de charge. Bien que Mazda ne doute pas de la performance de la batterie, une garantie de huit ans ou 160 000 kilomètres est incluse afin d'ajouter à la tranquillité d'esprit. L'abonnement d'essai de deux ans aux Services connectés Mazda permettra également aux propriétaires de surveiller et de contrôler à distance l'état du MX-30 par le biais de l'application MyMazda. Cela inclut le démarrage/arrêt à distance de la charge et la vérification du niveau de charge de la batterie, en plus d'autres fonctions comme le réglage à distance de la climatisation ou le verrouillage des portes.

_______________________ 4 Le temps de charge est basé sur une température batterie/ambiante de 20° C. Le temps de charge réel dépendra de diverses conditions au moment de la charge, telles que le type de station de charge rapide, l'état de la batterie, les habitudes de charge et la température ambiante et de la batterie. Par temps froid, la température de la batterie et la température ambiante influeront sur le temps de charge requis, et entraîneront, dans certaines situations, une augmentation significative du temps de charge.

MAZDA MX-30 GS

La version GS du Mazda MX-30 2022 est bien équipée avec de nombreuses fonctionnalités de série dont les occupants pourront tirer profit et avoir l'esprit tranquille lorsqu'ils auront acquis ce VÉ multisegment. Le grand écran central de 8,8 pouces comprend le tout dernier système Mazda Connect™ avec Apple CarPlay™ et Android Auto™, ainsi que Mazda Harmonic Acoustics avec 8 haut-parleurs. Tous les modèles MX-30 offrent de nombreux dispositifs de sécurité i-Activsense, notamment le régulateur de vitesse radar Mazda avec « Stop & Go », la surveillance des angles morts avec l'alerte de circulation transversale à l'arrière, le soutien au freinage intelligent en ville à l'avant, la détection des piétons à l'avant, le soutien au freinage intelligent à l'avant, l'alerte de déviation de voie, l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte d'attention du conducteur et le contrôle des feux de route. L'affichage de conduite active Mazda projeté au pare-brise, le système de reconnaissance des panneaux de circulation, le système de navigation, le système d'accès sans clé évolué et un essai gratuit de trois mois de la radio satellite SiriusXM™, avec un abonnement de cinq ans aux services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link®, sont également de série sur tous les modèles MX-30.

Le conducteur et ses passagers apprécieront les sièges avant et le volant chauffants, le volant et le pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, le rétroviseur à atténuation automatique et les rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants. De plus, l'affichage numérique de sept pouces, le siège conducteur réglable en huit directions, la caméra de recul avec capteurs de stationnement arrière, les jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces à finition argentée, le système d'éclairage complet à DEL, la calandre avant au fini noir lustré et les volets de calandre font partie des nombreuses caractéristiques de série. MX-30 GS est disponible en blanc arctique, gris machine métallisé, gris polymétal métallique ou noir de jais mica comme options de peinture extérieure monochrome.

MX-30 GT

Le VÉ Mazda MX-30 2022 est disponible en version haut de gamme GT qui offre de toutes nouvelles caractéristiques de sécurité i-Activsense et accentue la sophistication du véhicule électrique. L'assistance aux angles morts ajoute à la surveillance des angles morts en fournissant une direction assistée pour aider le véhicule à rester dans sa propre voie si le conducteur tente de changer de voie alors qu'un autre véhicule est détecté dans l'angle mort. Lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à 10 km/h (6 mi/h), l'alerte de circulation transversale à l'avant émet un avertissement sonore et visuel sur le tableau de bord pour avertir le conducteur que la caméra frontale a détecté un ou plusieurs véhicules s'approchant du côté avant gauche ou droit à une vitesse supérieure à 5 km/h (3 mi/h).

La version GT optimise davantage le véhicule avec le système audio de première qualité Bose à 12 haut-parleurs, le toit ouvrant électrique, l'écran 360° avec capteurs d'aide au stationnement avant, le siège conducteur à mémoire (2 positions), et les rétroviseurs extérieurs repliables électriques associés à la fonction de siège à mémoire. L'écran de la caméra de recul affiche des lignes de guidage dynamiques tandis que le rétroviseur à atténuation automatique intègre la fonction HomeLink, et l'espace de chargement comporte un nouvel éclairage pratique. Les roues en alliage d'aluminium de 18 pouces ont un fini argenté brillant. Les sièges sont disponibles en similicuir soit blanc pur avec un tissu gris contrastant, soit brun classique avec un tissu noir; le tissu des deux options comporte 20 % de fils recyclés. Le MX-30 GT est disponible avec une peinture extérieure monochrome en noir de jais mica ou blanc arctique, ainsi que dans les couleurs de peinture de première qualité gris machine métallisé, céramique métallisée ou gris polymétal métallisé. Une nouvelle option de couleur à tonalités multiples est également disponible, soit céramique métallisée, gris polymétal métallisé ou rouge vibrant cristal à tonalités multiples.

LES PDSF5 POUR LE VÉ MX-30 2022 SONT LES SUIVANTS :

MX-30 GS 42 150 $ MX-30 GT 47 150 $

______________________ 5 Le PDSF n'inclut pas 1 950 $ pour les frais de transport et PDE, les taxes, les frais d'immatriculation ou supplémentaires. Les concessionnaires établissent le prix réel.

COULEURS DE PEINTURE PREMIÈRE QUALITÉ :

Gris polymétal métallisé 200 $ Céramique métallisée 200 $ Gris machine métallisé 300 $ Gris polymétal à tonalités multiples 650 $ Céramique métallisée à tonalités multiples 650 $ Rouge vibrant cristal à tonalités multiples 900 $

