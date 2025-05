Cette toute première Tournée café Mazda propose deux itinéraires soigneusement conçus dans la ville de Toronto, mettant en vedette huit cafés uniques qui illustrent la richesse et la diversité multiculturelle de la scène caféinée locale. Des cafés artisanaux aux trésors bien cachés, chaque arrêt permet de découvrir les cultures et les saveurs qui façonnent la scène café au Canada.

Ancrée dans la campagne Propulser la Passion de Mazda, qui célèbre les moments significatifs de chaque trajet, la Tournée café Mazda met en valeur le plaisir de la découverte à travers une tendance émergente : le tourisme café.

Qu'est-ce que le tourisme café?

Le tourisme café est une expérience de voyage axée sur la découverte et l'appréciation de la culture locale du café. Il invite les voyageurs à aller au-delà de leur café matinal habituel en découvrant comment différentes communautés sélectionnent, torréfient, infusent et savourent le café -- tout en soutenant l'économie locale et en créant des liens sociaux.

« Nous sommes heureux de présenter aux Canadiens une nouvelle façon d'explorer les routes du pays tout en établissant des liens avec les communautés qui contribuent à la richesse et à la diversité de notre pays », a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. « Chez Mazda, la création de liens significatifs fait partie intégrante de notre histoire et de nos valeurs. La Tournée café Mazda incarne cet esprit en célébrant la culture locale, en soutenant les petites entreprises et en inspirant de nouvelles expériences à travers le Canada. »

« Le café est bien plus qu'une simple boisson pour les Canadiens -- c'est une habitude bien ancrée dans notre quotidien », a affirmé Robert Carter, président de l'Association du Café du Canada. « Le café est en fait la boisson la plus populaire au pays, avec plus de 70 % des adultes qui en boivent régulièrement. Notre secteur du café, évalué à 8 milliards de dollars, soutient des centaines de milliers d'emplois. Dans un contexte économique difficile, soutenir les cafés, torréfacteurs et détaillants locaux n'a jamais été aussi important. »

Ce que pensent les Canadiens du tourisme café

Mazda Canada a mené un sondage pour mieux cerner l'intérêt des Canadiens pour le tourisme café. Résultat : plus de 60 % aimeraient vivre une tournée café, et 74 % considèrent le Canada comme un endroit idéal pour découvrir de nouvelles boissons au café. Les raisons qui incitent à prendre part à une tournée café diffèrent d'une génération à l'autre : La génération Z y voit une occasion de connecter avec des amis et de créer du contenu pour les médias sociaux. Les millénariaux sont attirés par la découverte de nouveaux mélanges et nouvelles saveurs. La génération X et les baby-boomers apprécient l'occasion de profiter de la nature tout en soutenant l'économie locale.

Autres faits saillants du sondage :

7 Canadiens sur 10 ont fait une excursion routière au cours de la dernière année

44 % associent cette activité à l'été

24 % feraient une tournée café à l'automne

64,53 % préfèrent explorer les cafés de leur propre ville avant d'aller dans une autre province

21,67 % ont fait entre 30 minutes et 1 heure de route pour savourer un bon café

21,35 % ont fait jusqu'à 2 heures de route pour un bon café

Les Canadiens font en moyenne ces excursions en groupe de 3 personnes

Pour les Canadiens, explorer, passer du temps avec des amis, profiter de la nature et soutenir l'économie locale sont autant de raisons de prendre part à une tournée café.

Les Mazda CX-90 et CX-70 désignés véhicules officiels de la Tournée café Mazda

Compte tenu de l'importance accordée à la durabilité et à l'esprit de découverte dans le tourisme café, les Mazda CX-90 et CX-70 ont été désignés véhicules officiels de la Tournée café Mazda. Ces VUS électrifiés, offerts en versions hybride léger et hybride rechargeable, ont obtenu la distinction IIHS TOP SAFETY PICK+ (meilleur choix sécurité IIHS) et se distinguent par leur combinaison optimale de performance, de confort, de sécurité et de conscience écologique. Ils accompagnent à merveille les Canadiens curieux de parcourir les routes et de goûter à de nouvelles créations café.

Les Canadiens souhaitant participer à la Tournée café Mazda officielle peuvent visiter le site mazda.ca/coffee.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

À propos de l'Association du Café du Canada

L'Association du Café du Canada (ACC), qui regroupe les torréfacteurs, détaillants, importateurs et fournisseurs, soutient l'industrie canadienne du café par ses efforts de représentation, d'éducation et de mobilisation. En tant qu'experte et porte-parole de l'industrie, l'ACC veille à assurer un avenir prospère à la communauté canadienne du café, tout en favorisant la croissance du secteur et l'accès des consommateurs au café.

