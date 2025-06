RICHMOND HILL, ON, le 20 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Mazda Canada Inc. annonce qu'en date du 1er octobre 2025, David Klan, président et chef de la direction, prendra sa retraite et sera remplacé à ce poste par la directrice principale et cheffe de l'exploitation actuelle, Amy Fleming.

Amy Fleming et David Klan de Mazda Canada Inc. (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Au cours de ses 33 années de service chez Mazda, David a occupé de nombreux postes de direction à l'échelle mondiale depuis ses débuts en 1992, notamment ceux de directeur, Marketing et de directeur général régional chez Mazda North American Operations aux États-Unis, et de directeur général, Marketing mondial de la marque chez Mazda Motor Corporation au Japon. Après son retour au Canada en 2009, David a dirigé les ventes, le marketing et les opérations régionales au pays en tant que directeur principal avant de devenir président et chef de la direction en 2019.

Lors de ses six années à la barre en tant que président et chef de la direction de Mazda Canada, David a promu une culture solide qui met l'accent sur les personnes tout en propulsant l'entreprise à des niveaux record de qualité des affaires. Mazda Canada a aussi obtenu plusieurs reconnaissances prestigieuses, notamment son appartenance à la liste des meilleurs employeurs du Grand Toronto pendant dix années consécutives et les deux prix principaux de la Corporation des associations de détaillants d'automobiles, la satisfaction globale la plus élevée et les communications avec les concessionnaires les plus efficaces, pendant six années consécutives.

« Chaque partie de mon parcours chez Mazda s'est avérée profondément gratifiante et ce fut un plaisir de travailler avec les meilleures équipes du secteur, dit David Klan. Mazda au Canada est sur une lancée remarquable et c'est un privilège incomparable pour moi de céder les rênes à la successeure que j'ai choisie, Amy Fleming. Amy est une dirigeante exceptionnelle à l'énergie et au dévouement hors pair, et je suis confiant qu'elle continuera à faire avancer Mazda avec vision et avec détermination. »

La prochaine présidente et cheffe de la direction de Mazda Canada, Amy Fleming, possède un baccalauréat en administration des affaires de l'école Schwartz School of Business and Information Systems et est une diplômée de l'université St. Francis Xavier. Elle a entamé sa carrière dans le monde automobile il y a plus de trente ans à un établissement concessionnaire de sa ville natale d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse, où elle travaillait pendant ses études. Après l'obtention de son diplôme, elle a poursuivi sa carrière automobile en Ontario pendant plusieurs années, tant du côté administratif que de la vente au détail. C'est avec ces bases solides en opérations concessionnaires qu'elle s'est jointe à Mazda Canada en 2006, où elle forme une part essentielle de l'équipe de direction depuis une dizaine d'années. Grâce à son implication profonde dans tous les domaines de l'entreprise, elle a eu un effet positif important sur les activités de Mazda Canada, notamment pendant la période difficile que représente la pandémie de la COVID-19. Elle occupe le poste de directrice principale et cheffe de l'exploitation depuis 2023 et supervise présentement les ventes nationales, le marketing, les opérations fixes et l'expérience client. En reconnaissance de son leadership transformateur et de son engagement envers les personnes, Mme Fleming a eu l'honneur le mois dernier d'être nommée une seconde fois l'une des cent premières femmes du secteur automobile nord-américain par Automotive News. Pour la première fois de l'histoire de Mazda Canada, une femme sera présidente et cheffe de la direction.

« Il s'agit d'un honneur incroyable de diriger Mazda Canada à un moment si crucial pour notre secteur, dit Amy Fleming. Sous la direction de Dave, nous avons jeté des bases solides en vue de notre réussite et je m'engage à continuer sur cette lancée avec notre équipe talentueuse et nos détaillants passionnés dans l'ensemble du pays. Grâce à notre gamme de produits primés et à notre mission d'établir des liens émotifs durables entre nos produits et les personnes qu'ils servent, l'avenir pour Mazda au Canada n'est rien de moins qu'emballant. »

« Au nom de Mazda Motor Corporation, je désire exprimer notre appréciation à David pour son leadership et son apport exceptionnel au cours de ses 33 années de service, et je suis très heureux d'accueillir Amy à son nouveau poste chez Mazda Canada, dit Jeff Guyton, directeur représentant, directeur général principal et chef des Finances chez Mazda Motor Corporation. Amy a été reconnue comme l'une des femmes de premier plan du secteur automobile nord-américain à deux reprises par Automotive News et je suis certain que Mazda Canada poursuivra sa croissance et ses réussites sous la direction d'Amy. »

« J'exprime au nom des détaillants Mazda de l'ensemble du Canada nos remerciements sincères à Dave pour son leadership extraordinaire et pour son engagement inébranlable à la marque Mazda, dit Mitch Lewicki, président du Conseil des concessionnaires de Mazda et directeur général de Park Mazda. Sa vision et sa main constante à la barre ont guidé Mazda Canada à travers un moment crucial, renforçant notre position dans un marché qui évolue rapidement. Alors qu'il s'apprête à prendre une retraite bien méritée, nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour sa prochaine aventure. Nous sommes aussi heureux d'accueillir Amy Fleming en tant que nouvelle présidente et cheffe de la direction de Mazda Canada. Amy apporte avec elle une compréhension profonde tant du point de vue des détaillants que de celui du constructeur, et nous sommes confiants qu'elle nous aidera à poursuivre sur notre lancée. Son approche collaborative et ses réflexions stratégiques placent Mazda Canada en une position de réussite enviable pour les années à venir. »

David Klan demeure président et chef de la direction jusqu'au 30 septembre 2025, assurant une transition fluide alors qu'Amy Fleming, sa proche collaboratrice et la deuxième personne canadienne à occuper ce poste de suite, prend les rênes de la direction.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens.

Mazda Canada Inc. est responsable de la vente, du marketing, du service à la clientèle et du soutien pour les pièces des véhicules Mazda au Canada. Avec son siège social installé à Richmond Hill en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 détaillants. Pour des informations supplémentaires, visitez le site Web destiné aux médias de Mazda Canada à l'adresse fr.media.mazda.ca.

Suivez @MazdaCanada sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, X, YouTube et Threads.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources: Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]; Krista Tzanopoulos, Mazda Canada Inc., [email protected]