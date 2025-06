RICHMOND HILL, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 7 946 véhicules pour le mois de mai, ce qui représente une augmentation de 15,0 % par rapport à mai 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 32 830 unités, ce qui constitue une hausse de 24,0 % par rapport à la même période en 2024.

FAITS SAILLANTS DE MAI 2025 :

La CX-30 a terminé le mois avec de solides résultats, en hausse de 52,2 % par rapport à l'année précédente, et a établi une nouvelle référence mensuelle historique.

Le CX-90 continue de faire belle figure, dépassant de 27,9 % le chiffre de l'an dernier et établissant une nouvelle référence pour les ventes de mai.

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 6,5 % comparativement à la même période l'an dernier.

Les ventes de CX-5 ont augmenté par rapport au total de l'an dernier, terminant le mois en hausse de 16,7 %.

Les ventes de l'ensemble de la gamme ont connu les meilleurs résultats du mois de mai en 13 ans.



Mai Mai Sur 12 mois Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 1 339 1 257 6,5 % 4 938 4 387 12,6 % MX-5 193 240 -19,6 % 348 585 -40,5 % Voitures de tourisme 1 532 1 497 2,3 % 5 286 4 972 6,3 % CX-30 1 862 1 223 52,2 % 6 557 5 746 14,1 % CX-5 2 511 2 152 16,7 % 10 161 8 948 13,6 % CX-50 907 1 005 -9,8 % 5 608 3 809 47,2 % CX-70 383 437 -12,4 % 2 020 500 304,0 % CX-9 0 0 -100,0 % 0 29 -100,0 % CX-90 751 587 27,9 % 3 188 2 365 34,8 % MX-30 0 7 -100,0 % 10 106 -90,6 % Camions légers 6 414 5 411 18,5 % 27 544 21 503 28,1 % MAZDA - TOTAL 7 946 6 908 15,0 % 32 830 26 475 24,0 %

Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

