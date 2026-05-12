L'accord permet à Vector d'accéder à une installation de BPFa homologuée par la FDA et soutient le développement de 24 nouvelles formulations de peptides de longue conservation ciblant le marché des peptides de 80,8 milliards de dollars

MEQUON, Wisconsin, 12 mai 2026 /CNW/ -- Vector Science & Therapeutics (TSXV : PAIN) (« Vector » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de développement et de fabrication avec MPP Group LLC (« MPP »), une organisation de développement et de fabrication de contrats basée à Mequon, au Wisconsin, afin de développer et de fabriquer des peptides de qualité pharmaceutique et de fabriquer des dispositifs d'administration de médicaments développés par Vector.

L'accord de trois ans regroupe la formulation de composés, les essais analytiques et la plateforme brevetée d'administration transdermique de Vector au sein d'une seule installation homologuée par la FDA et conforme aux BPFa, accélérant les cycles de développement et assurant la qualité, de la formulation à la livraison. L'entente appuie l'entrée de la société sur le marché des peptides de 80,8 milliards de dollars avec des formulations de qualité pharmaceutique et de longue conservation.

Faits saillants

Accès aux installations BPFa homologuées par la FDA : les installations de Mequon, au Wisconsin, représentent environ 6 millions de dollars en dépenses en capital que Vector évite de reproduire.

les installations de Mequon, au Wisconsin, représentent environ 6 millions de dollars en dépenses en capital que Vector évite de reproduire. 22 nouvelles formulations de peptides : Vector et MPP élaboreront conjointement des formulations de longue conservation (jusqu'à 24 mois), y compris 14 peptides récemment retournés à l'admissibilité à la préparation sous la supervision d'un médecin après leur retrait de la liste des médicaments de catégorie 2 de la FDA.

Vector et MPP élaboreront conjointement des formulations de longue conservation (jusqu'à 24 mois), y compris 14 peptides récemment retournés à l'admissibilité à la préparation sous la supervision d'un médecin après leur retrait de la liste des médicaments de catégorie 2 de la FDA. Durée de trois ans, équipement appartenant à Vector : Vector finance des équipements de fabrication de peptides dédiés exclusivement à ses produits et en conserve la propriété, avec le droit de prendre possession en cas de résiliation.

Vector finance des équipements de fabrication de peptides dédiés exclusivement à ses produits et en conserve la propriété, avec le droit de prendre possession en cas de résiliation. Entrée sur le marché des peptides de 80,8 milliards de dollars : produits de qualité pharmaceutique pour une utilisation supervisée par un médecin, soutenant la mise en place du canal de distribution de Vector pour sa technologie brevetée d'administration transdermique.

Dans le cadre de l'accord, Vector et MPP collaboreront à l'élaboration de nouvelles formulations de peptides, au développement conjoint de méthodes d'essai de pureté et de puissance et à la fabrication aseptique de peptides de qualité pharmaceutique en quantités définies en milligrammes. Les parties élaboreront conjointement de nouvelles formulations pour 22 peptides conçus pour être de longue conservation jusqu'à 24 mois. Quatorze de ces peptides ont récemment été retirés par la FDA de la liste de catégorie 2.

BCP-157 TB-500 PT-141 Sermoréline CJC-1295 Ipamoréline MOTS-c GHK-Cu DSIP KPV Rétatrutide Kisspeptine Epitalon Dihexa Semaz

(Heptapeptide) LL-37 Pénéalon Selank SS-31 Melanotan II Ibutamoren

Mesylate NAD NAD







Les méthodes d'essai de pureté et de puissance développées conjointement par Vector et MPP seront considérées comme des secrets commerciaux pour l'usage mutuel exclusif des parties. Le développement de la formulation et la fabrication initiale devraient commencer en mai 2026.

« L'accès à une installation de fabrication de cGMP homologuée par la FDA est fondamental pour toute entreprise qui souhaite offrir des produits thérapeutiques de qualité pharmaceutique. Cet accord donne à Vector cette fondation ici même au Wisconsin et positionne la société pour intégrer la discipline de la fabrication de médicaments réglementés à son portefeuille de peptides dès le premier jour. »

-- Tommy Thompson, président du conseil de Vector Science & Therapeutics et ancien secrétaire de la Santé et des Services sociaux des États-Unis

« Cet accord donne à Vector un contrôle direct sur l'équipement, les formulations et le processus de fabrication avec un partenaire de qualité pharmaceutique situé dans notre propre arrière-cour. C'est la base sur laquelle nous allons construire notre canal de distribution pour la technologie transdermique de Vector. »

-- Bill Jackson, chef de la direction, Vector Science & Therapeutics

« Les produits thérapeutiques peptidiques ont démontré un potentiel clinique important pour un nombre croissant d'indications, mais leur adoption plus large a été limitée en partie par des défis liés à la stabilité de la formulation, à la précision de l'administration et à la voie d'administration. Cette entente permet à Vector de commencer à relever ces défis en élaborant des formulations de qualité pharmaceutique de longue conservation dans un environnement de BPFa, une étape essentielle vers notre objectif de permettre l'administration de peptides dirigés par les cliniciens avec une meilleure spécificité du site. Nous nous réjouissons à la perspective de produire les données sur la formulation et la stabilité nécessaires pour faire progresser ces programmes. »

-- Dr Brad Worthington, directeur médical, Vector Science & Therapeutics

À propos de Vector Science & Therapeutics

Vector Science & Therapeutics, Inc., dont le siège social est situé à Mequon, au Wisconsin, développe de nouveaux dispositifs biomécaniques et des plateformes actives d'administration localisée de médicaments pour permettre aux cliniciens de réaliser des interventions dirigées lorsque la précision n'est pas négociable et que les risques systémiques sont inacceptables. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de croissance TSX sous le mnémo PAIN. Pour en savoir plus, visitez www.vectorscience.co.

À propos de MPP Group LLC

MPP Group LLC est une organisation de développement et de fabrication sous contrat dont le siège social est situé à Mequon, au Wisconsin, exploitant une installation de fabrication de médicaments homologuée par la FDA avec des capacités aseptiques conformes aux BPFa. MPP offre des services à ses clients dans les domaines du développement de formulations pharmaceutiques, du développement de méthodes analytiques et de la fabrication aseptique à petite et moyenne échelle.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant l'importance immédiate accordée par la société au produit et le potentiel de la technologie décrite. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Aucune garantie ne peut être donnée que les jalons cliniques ou réglementaires seront atteints, ou qu'ils le seront dans un délai particulier. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement incertaines, et la performance réelle peut être affectée par un certain nombre de facteurs, d'hypothèses et d'attentes importants, dont bon nombre échappent au contrôle de la société, y compris les attentes et les hypothèses concernant la société. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation des déclarations prospectives peuvent s'avérer incorrectes. Les événements ou circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Le lecteur est également mis en garde de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car ces renseignements, bien qu'ils soient jugés raisonnables par la direction de la société au moment de leur préparation, peuvent s'avérer incorrects et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date des présentes et la société ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

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SOURCE Vector Sciences & Therapeutics

CONTACT : Relations avec les investisseurs et relations avec les médias Bill Jackson, chef de la direction, Vector Science & Therapeutics Corp., [email protected], 289 659-9313