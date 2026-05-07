Ces nominations ajoutent un leadership en IA dans le secteur de la santé et une expertise en marchés des capitaux à la société nouvellement cotée à la TSXV

MEQUON, Wisconsin, 7 mai 2026 /CNW/ - Vector Science & Therapeutics Corp. (TSXV : PAIN) (« Vector » ou la « société ») annonce aujourd'hui la nomination du Dr Alexander Dobranowski et de Scott Kelly à son conseil d'administration (« conseil »), renforçant ainsi la gouvernance et les capacités stratégiques de la société à mesure qu'elle progresse vers la commercialisation de ses plateformes d'administration de médicaments biomécaniques.

Faits saillants

Le Dr Alexander Dobranowski , président, directeur et cofondateur de HEALWELL AI, apporte l'IA des soins de santé et le leadership clinique au conseil d'administration de Vector.

, président, directeur et cofondateur de HEALWELL AI, apporte l'IA des soins de santé et le leadership clinique au conseil d'administration de Vector. Scott Kelly , un dirigeant chevronné possédant plus de 22 ans d'expérience dans les marchés des capitaux, renforce la gouvernance de Vector en tant qu'entreprise nouvellement cotée à la TSXV.

, un dirigeant chevronné possédant plus de 22 ans d'expérience dans les marchés des capitaux, renforce la gouvernance de Vector en tant qu'entreprise nouvellement cotée à la TSXV. Calendrier stratégique : Les nominations interviennent alors que Vector (TSXV : PAIN) avance vers la commercialisation de ses plateformes de distribution de médicaments biomécaniques.

Les nominations interviennent alors que Vector (TSXV : PAIN) avance vers la commercialisation de ses plateformes de distribution de médicaments biomécaniques. Le conseil d'administration élargi comprend maintenant le président du conseil Tommy Thompson, le chef de la direction Bill Jackson, le cofondateur et CCO Barry Hix, ainsi que les deux nouvelles personnes nommées.

Le Dr Dobranowski est président, directeur et cofondateur de HEALWELL AI, une entreprise de premier plan en intelligence artificielle dans le secteur de la santé axée sur les soins préventifs. Fort de plus de 15 ans d'expérience en technologies cliniques et de soins de santé, le Dr Dobranowski a dirigé de multiples projets dans le développement et la mise en œuvre de solutions novatrices axées sur l'IA pour relever des défis complexes en matière de soins de santé. Son expertise au carrefour de la médecine clinique et des technologies de santé apporte une dimension essentielle au conseil d'administration de Vector alors que la société construit son infrastructure de données et de résultats.

« La distribution précise de peptides et de produits biologiques représente l'une des frontières les plus importantes dans les produits thérapeutiques modernes », déclare le Dr Alexander Dobranowski. « La capacité de diriger les agents thérapeutiques vers un site ciblé avec cohérence et contrôle est transformationnelle. Je me réjouis à l'idée de contribuer à la stratégie clinique et commerciale alors que Vector propose ses technologies de premier plan aux médecins et aux patients. »

Scott Kelly apporte plus de 22 ans d'expérience dans les marchés des capitaux au conseil d'administration, avec une vaste expérience à titre d'administrateur et de chef de la direction financière de sociétés ouvertes cotées à la Bourse de croissance TSX et à la Bourse des valeurs mobilières du Canada. M. Kelly est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Royal Roads. Sa connaissance de la gouvernance des sociétés publiques et des opérations des marchés des capitaux renforce la fondation de Vector en tant que société nouvellement cotée à la TSXV.

« Vector Science est à un point d'inflexion prometteur en tant qu'entreprise nouvellement cotée avec une plateforme technologique différenciée et une voie claire vers la mise sur le marché », déclare Scott Kelly. « Je me réjouis à l'idée de mettre à profit mon expérience des marchés des capitaux alors que la société bâtit sa base d'investisseurs et met en œuvre sa stratégie de croissance. »

Le Dr Dobranowski et M. Kelly se joignent à un conseil d'administration composé du cofondateur et directeur commercial, Barry Hix, de l'ancien gouverneur du Wisconsin et secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Tommy Thompson, qui est président du conseil d'administration, et de Bill Jackson, chef de la direction.

« Ces nominations reflètent l'élan que nous développons chez Vector (TSXV: PAIN) », déclare Bill Jackson, chef de la direction de Vector. « Grâce au leadership clinique et en IA des soins de santé du Dr Dobranowski et à l'expertise de M. Kelly en matière de marchés des capitaux, Vector a toutes les cartes en main pour exécuter notre stratégie de commercialisation et tenir les promesses de nos plateformes de distribution de médicaments biomécaniques. »

À propos de Vector Science & Therapeutics

Vector Science & Therapeutics, Corp., dont le siège social est situé à Mequon, au Wisconsin, développe de nouveaux dispositifs biomécaniques et des plateformes actives d'administration localisée de médicaments pour permettre aux cliniciens de réaliser des interventions dirigées lorsque la précision n'est pas négociable et que les risques systémiques sont inacceptables. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de croissance TSX sous le mnémo PAIN. Pour en savoir plus, visitez www.vectorscience.co.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant l'importance immédiate accordée par la société au produit et le potentiel de la technologie décrite. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Aucune garantie ne peut être donnée que les jalons cliniques ou réglementaires seront atteints, ou qu'ils le seront dans un délai particulier. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement incertaines, et la performance réelle peut être affectée par un certain nombre de facteurs, d'hypothèses et d'attentes importants, dont bon nombre échappent au contrôle de la société, y compris les attentes et les hypothèses concernant la société. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation des déclarations prospectives peuvent s'avérer incorrectes. Les événements ou circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Le lecteur est également mis en garde de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car ces renseignements, bien qu'ils soient jugés raisonnables par la direction de la société au moment de leur préparation, peuvent s'avérer incorrects et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date des présentes et la société ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

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SOURCE Vector Sciences & Therapeutics

CONTACT : Bill Jackson, chef de la direction, Vector Science & Therapeutics Corp., [email protected], 289-659-9313