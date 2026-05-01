La plateforme intègre trois modalités de recherche ciblant les propriétés électriques de la biologie tumorale dans le cancer du pancréas

MEQUON, Wisconsin, 1er mai 2026 /CNW/ - (TSXV : PAIN) -- Vector Science & Therapeutics (la « société ») annonce aujourd'hui le dépôt d'une demande de brevet provisoire couvrant une nouvelle plateforme de cathéter conçue pour la recherche sur l'administration intratumorale de médicaments, avec tout d'abord un ciblage scientifique sur le cancer du pancréas. Le dépôt lance un programme de recherche préclinique explorant l'intégration de trois modalités d'administration et d'activation dans une maladie où la justification scientifique d'une intervention localisée et ciblée est bien établie et où les besoins non satisfaits demeurent importants.

Le cancer du pancréas représente l'un des besoins non satisfaits les plus étudiés et persistants de l'oncologie. Environ 80 % des patients sont diagnostiqués à un stade localement avancé ou métastatique (National Cancer Institute/NCI), lorsque la chirurgie n'est pas possible. Malgré les régimes systémiques disponibles, les taux de survie à cinq ans demeurent inférieurs à 5 % pour cette population (NCI), et la documentation témoigne d'un intérêt scientifique soutenu à l'égard des stratégies d'administration localisées comme complément ou solution de rechange aux approches systémiques. Le brevet provisoire de Vector décrit une architecture de plateforme destinée à faire progresser ce domaine de recherche.

La plateforme intègre trois modalités de recherche : l'administration intratumorale d'agents de différenciation cellulaire, l'ablation électrique basée sur la conductivité différentielle du tissu tumoral et l'activation de la chimiothérapie à guidage électrique.

« Chacune des trois modalités de cette plateforme a une base dans la littérature existante. L'intégration est novatrice. Notre travail consiste maintenant à établir les preuves précliniques qui détermineront si cette intégration offre ce que la science suggère comme possible. »

-- Tom Bachinski, directeur de la technologie, Vector Science & Therapeutics

Le dépôt provisoire de brevet établit et protège la position de propriété intellectuelle au début des travaux précliniques. L'entreprise met immédiatement l'accent sur la validation des principes : produire les données de base requises pour évaluer la faisabilité, peaufiner l'architecture du système et appuyer la collaboration réglementaire et clinique future. Aucune donnée préclinique ou clinique n'a encore été générée ou publiée pour cette plateforme spécifique.

À PROPOS DE VECTOR SCIENCE & THERAPEUTICS

Vector Science & Therapeutics, Inc., dont le siège social est situé à Mequon, au Wisconsin, développe de nouveaux dispositifs biomécaniques et des plateformes actives d'administration de médicaments localisées pour permettre aux cliniciens de réaliser des interventions dirigées lorsque la précision n'est pas négociable et que les risques systémiques sont inacceptables. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de croissance TSX sous le mnémo PAIN. Pour en savoir plus, visitez www.vectorscience.co.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant l'importance immédiate accordée par la société au produit et le potentiel de la technologie décrite. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus. La demande de brevet provisoire a été déposée, mais n'a pas été accordée. Aucune garantie ne peut être donnée que les jalons cliniques ou réglementaires seront atteints, ou qu'ils le seront dans un délai particulier. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement incertaines, et la performance réelle peut être affectée par un certain nombre de facteurs, d'hypothèses et d'attentes importants, dont bon nombre échappent au contrôle de la société, y compris les attentes et les hypothèses concernant la société. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation des déclarations prospectives peuvent s'avérer incorrectes. Les événements ou circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Le lecteur est également mis en garde de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car ces renseignements, bien qu'ils soient jugés raisonnables par la direction de la société au moment de leur préparation, peuvent s'avérer incorrects et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date des présentes et Vector Science & Therapeutics ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

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SOURCE Vector Sciences & Therapeutics

CONTACT : Bill Jackson, chef de la direction, Vector Science & Therapeutics [email protected], 289-659-9313