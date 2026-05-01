L'ancien gouverneur du Wisconsin et secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis fait preuve d'un leadership considérable dans le domaine de la santé au pionnier de la technologie d'administration transdermique de médicaments

MEQUON, Wisconsin, 1er mai 2026 /CNW/ - Vector Science & Therapeutics annonce aujourd'hui que Tommy Thompson, ancien gouverneur du Wisconsin et secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, a rejoint l'entreprise à titre de président du conseil d'administration.

Tommy Thompson

La nomination de Thompson apporte une expertise exceptionnelle en matière de politiques de soins de santé et une expérience de leadership à Vector alors que l'entreprise poursuit sa mission de donner aux médecins, aux chirurgiens et aux cliniciens l'accès à des interventions où la précision est non négociable et où le risque systémique est inacceptable. Le travail de développement de l'entreprise est axé sur la gestion de la douleur, la médecine régénérative, l'orthopédie et le cancer. M. Thompson a notamment occupé le poste de gouverneur du Wisconsin ayant servi le plus mandant (1987-2001) et a dirigé le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis sous la présidence de George W. Bush (2001-2005), où il a supervisé la modernisation de Medicare et d'importantes initiatives de soins de santé.

Pendant son mandat de secrétaire HHS, M. Thompson a défendu l'innovation dans les soins de santé, supervisé la mise en œuvre du Medicare Prescription Drug Benefit et dirigé les efforts de modernisation de l'infrastructure des soins de santé au pays. En tant que gouverneur du Wisconsin, il était connu pour être le pionnier de la réforme du bien-être et de la promotion du développement économique, en particulier dans les secteurs des soins de santé et de la biotechnologie.

« Vector Science & Therapeutics représente exactement le genre de pensée novatrice dont nous avons besoin pour relever les défis auxquels font face les soins de santé modernes », déclare M. Thompson. « Les plateformes d'administration de médicaments transdermiques de Vector permettront d'importants progrès dans la prestation de traitements ciblés, offrant le potentiel d'améliorer l'efficacité du traitement tout en réduisant au maximum les effets secondaires systémiques. La prestation d'interventions biomécaniques et thérapeutiques en anatomie ciblée devient de plus en plus importante à mesure que notre population vieillit et devient de plus en plus dépendante de la polypharmacie pour diverses affections. Je suis ravi de travailler avec toute l'équipe de Vector pour faire progresser ces technologies révolutionnaires. »

Tout au long de sa carrière, M. Thompson a été un ardent défenseur de l'innovation en santé et a siégé à de nombreux conseils d'administration et comités consultatifs liés aux soins de santé. Son expérience dans des environnements réglementaires complexes et sa compréhension de la dynamique des soins de santé dans les secteurs public et privé seront inestimables à mesure que Vector continuera de développer et de commercialiser ses plateformes thérapeutiques.

« Nous sommes honorés d'accueillir Tommy Thompson à titre de président de notre conseil d'administration », déclare Bill Jackson, chef de la direction de Vector Science & Therapeutics. « Son expérience inégalée en matière de politiques de soins de santé, combinée à sa compréhension approfondie de l'écosystème d'innovation du Wisconsin, fait de lui le dirigeant idéal pour guider l'orientation stratégique de Vector alors que nous travaillons à apporter des thérapies biomécaniques et transdermiques révolutionnaires aux cliniciens et aux patients. »

À propos de Vector Science & Therapeutics

Créé en 2024 et basé à Mequon, au Wisconsin, Vector Science & Therapeutics met au point des plateformes actives d'administration de médicaments transdermiques et localisées pour donner aux cliniciens l'accès à des interventions où la précision est non négociable et où le risque systémique est inacceptable. Vector Science & Therapeutics est coté à la Bourse de croissance TSX sous le mnémo PAIN. Pour en savoir plus, visitez le site https://vectorscience.co/.

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SOURCE Vector Sciences & Therapeutics

Relations avec les investisseurs : Bill Jackson, chef de la direction, Vector Science & Therapeutics, [email protected]