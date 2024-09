L'approche novatrice de Vatroslav Mateljic et son engagement à transformer la vie des patients renforceront la position de chef de file de Takeda dans le secteur biopharmaceutique canadien

TORONTO, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda Canada ») est heureuse d'annoncer la nomination de Vatroslav (Vatro) Mateljic au poste de directeur général responsable de la direction des activités canadiennes de la plus grande société pharmaceutique du Japon.

M. Mateljic a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines des ventes, du marketing et de la gestion nationale au cours de ses 25 années de carrière dans l'industrie pharmaceutique. Il occupait, plus récemment, le poste de directeur général de Takeda en Suède.

Vatroslav Mateljic, directeur général, Takeda Canada (Groupe CNW/Takeda Canada Inc.)

« L'engagement de M. Mateljic à stimuler la croissance de l'entreprise et à mettre en œuvre des initiatives stratégiques qui ont une incidence positive sur les résultats pour les patients et la réussite organisationnelle en font un atout précieux pour notre entreprise canadienne », a déclaré Ricardo Marek, président de l'unité d'affaires Europe-Canada de Takeda. Le Canada est un marché crucial pour les activités mondiales de Takeda et je suis convaincu que, sous sa direction, Takeda renforcera sa position en tant qu'entreprise biopharmaceutique de premier plan au pays, en offrant aux Canadiens des médicaments des plus novateurs et des soins transformateurs. »

Takeda est une entreprise biopharmaceutique mondiale, fondée sur les valeurs et spécialisée en recherche et développement, qui démontre un engagement indéfectible à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux gens du monde entier. Établie au Canada en 2009, Takeda est l'une des sociétés pharmaceutiques dont la croissance est la plus rapide au Canada et un chef de file dans les domaines des maladies gastro-intestinales et inflammatoires, des maladies rares, des thérapies à base de plasma, de l'oncologie et des neurosciences.

« Je suis ravi d'avoir été choisi pour diriger Takeda Canada et de travailler aux côtés des nombreuses personnes talentueuses qui forment l'équipe canadienne, a déclaré Vatro Mateljic. Il s'agit d'une période importante pour Takeda et notre industrie au Canada, et je me réjouis à l'idée d'assurer aux Canadiens qui en ont le plus besoin un accès durable à des médicaments novateurs. » APPROUVÉ

Diplômé en médecine de l'Université de Zagreb, M. Mateljic détient aussi une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'IEDC-Bled School of Management.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK). Takeda se concentre sur la création d'une meilleure santé pour la population et d'un avenir meilleur pour le monde. Nous visons à découvrir et à offrir des traitements qui transforment la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, y compris les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies à base de plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous cherchons à améliorer l'expérience des patients et à repousser les limites des nouvelles options thérapeutiques grâce à notre gamme de produits en développement dynamique et diversifiée. En tant qu'entreprise biopharmaceutique axée sur les valeurs et la recherche et développement, dont le siège social se trouve au Japon, nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, notre population et la planète. Nos employés dans environ 80 pays et régions sont motivés par notre raison d'être et enracinés dans les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.takeda.com/fr-ca/

