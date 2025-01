Cette reconnaissance renforce notre engagement visant à créer une expérience exceptionnelle pour nos employés

TORONTO, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Takeda Canada Inc. (« Takeda ») a annoncé qu'elle a reçu la certification Top Employer® pour 2025. Elle reçoit cette marque de reconnaissance pour la troisième année consécutive. Takeda est l'une des 17 entreprises qui ont reçu une reconnaissance mondiale et a aussi été nommée parmi les meilleurs employeurs dans 24 pays.

Le programme du Top Employers Institute certifie les organisations en fonction du taux de participation et des résultats obtenus à son sondage sur les pratiques exemplaires en matière de RH. Le sondage couvre 20 sujets, dont la stratégie relative aux ressources humaines, le milieu de travail, l'acquisition de talents, l'apprentissage, la diversité et l'inclusion, le bien-être et plus encore. Les entreprises sont évaluées en fonction de leurs politiques et de leurs pratiques existantes.

« Chez Takeda, offrir une expérience exceptionnelle à nos employés est l'une de nos plus grandes priorités », a déclaré Vatro Mateljic, directeur général de Takeda. « La reconnaissance du Top Employer Institute reflète notre engagement envers une culture diversifiée et inclusive en investissant dans la croissance de nos employés et en créant un environnement enrichissant propice à l'apprentissage continu qui soutient leurs aspirations professionnelles. »

Le chef de la direction du Top Employers Institute, David Plink, a déclaré : « La constance dans un monde qui ne l'est pas vraiment? À une époque marquée par une évolution perpétuelle, où les changements technologiques, économiques et sociaux sont omniprésents, les moments exceptionnels font ressortir le meilleur des personnes et des organisations. Le programme de certification des meilleurs employeurs de cette année a mis en valeur cette force. Les meilleurs employeurs certifiés pour 2025 ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel envers leurs employés à l'échelle mondiale. Leur engagement constant en faveur des pratiques humaines dans le monde entier leur permet de se distinguer en tant que groupe exclusif ayant obtenu une certification mondiale dans le cadre du programme de certification des meilleurs employeurs. Nous sommes fiers de célébrer ces entreprises et leurs réalisations en 2025. »

Takeda a excellé à l'échelle mondiale dans les domaines de l'éthique et de l'intégrité, de la raison d'être et des valeurs, de la stratégie commerciale, de l'image de marque, de l'organisation et du changement.

Pour en savoir plus sur le Top Employers Institute et la certification Top Employers, veuillez consulter le site : https://www.top-employers.com.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK). Takeda se concentre sur la création d'une meilleure santé pour la population et d'un avenir meilleur pour le monde. Nous visons à découvrir et à offrir des traitements qui transforment la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, y compris les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies à base de plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous cherchons à améliorer l'expérience des patients et à repousser les limites des nouvelles options thérapeutiques grâce à notre gamme de produits en développement dynamique et diversifiée. En tant qu'entreprise biopharmaceutique axée sur les valeurs et la recherche et développement, dont le siège social se trouve au Japon, nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, notre population et la planète. Nos employés dans environ 80 pays et régions sont motivés par notre raison d'être et enracinés dans les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.takeda.com/fr-ca.

