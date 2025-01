TORONTO, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer qu'Héma-Québec a ajouté HyQviaMD (immunoglobuline normale [humaine, 10 %] et solution d'hyaluronidase humaine recombinante pour perfusion par voie sous-cutanée) comme traitement substitutif chez les patients atteints d'immunodéficience humorale primaire ou secondaire à la liste des produits stables distribués au Québec1. Le traitement sera désormais remboursé pour les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus, et ce, à partir du 30 janvier 2025.

Santé Canada a accordé l'autorisation de mise en marché d'HyQvia pour le traitement des adultes en janvier 2022 et pour le traitement des enfants (2 ans et plus) en juin 2024. HyQvia est la seule perfusion d'immunoglobulines sous-cutanées (IgSC) qui peut être administrée une fois par mois (toutes les trois ou quatre semaines)1. Il est administré aux patients qui n'ont pas assez d'anticorps dans leur sang ou qui ont un système immunitaire affaibli, et qui sont fréquemment sujets à des infections2.

Le terme générique « immunodéficience humorale primaire » désigne plus de 450 anomalies et troubles génétiques du système immunitaire3. La gravité et les symptômes de ces immunodéficiences varient grandement. En moyenne, 1 personne sur 1 200 est touchée par cette maladie4 et un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels pour sauver des vies. Environ 29 000 patients canadiens sont atteints d'immunodéficience humorale primaire et plus de 70 % ne sont pas diagnostiqués5. Les immunodéficiences humorales secondaires, ou immunodéficiences acquises, sont des problèmes du système immunitaire qui ne sont pas génétiques6. Elles sont causées par des facteurs externes, comme les virus (tels que le VIH), la malnutrition grave, certaines maladies chroniques telles que le diabète, des médicaments immunosuppresseurs ou la chimiothérapie, certains cancers tels que la leucémie, et l'absence de rate7.

« Les erreurs innées d'immunité sont rares. Les patients éprouvent généralement de longs retards entre l'apparition des symptômes et le diagnostic et le traitement approprié pour leur état », a déclaré Hugo Chapdelaine, M.D., FRCPC, directeur de la Clinique Immunologie clinique de l'adulte (IDRA), Institut de recherches cliniques de Montréal. « Le remboursement d'HyQvia est une bonne nouvelle, car il est important que les patients du Québec continuent d'avoir accès à des traitements novateurs. »

« Le remboursement d'HyQvia est une avancée majeure pour les Québécois atteints d'immunodéficience primaire ou secondaire, car il leur offre une nouvelle option de traitement pour prendre en charge ces maladies souvent débilitantes », a déclaré Jacques Dagnault, ancien président et membre du Conseil exécutif de l'Association des Patients Immunodéficients du Québec (APIQ). « Il est important que notre gouvernement continue d'élargir l'accès à des traitements sécuritaires et efficaces pour les personnes atteintes d'une immunodéficience et d'autres maladies rares. »

« Nous sommes heureux de ce remboursement qui permettra aux personnes du Québec atteintes d'une immunodéficience primaire ou secondaire de bénéficier d'un meilleur accès à HyQvia », déclare Vatroslav Mateljic, directeur général de Takeda Canada. « Dans le cadre de son engagement continu, Takeda ne cesse de mettre au point des traitements novateurs pour la communauté de personnes atteintes de maladies rares au Canada, et continue de travailler en collaboration avec des parties prenantes clés, comme Héma-Québec, pour offrir ces traitements aux personnes qui en ont le plus besoin. »

À propos d'HyQvia

HyQvia est indiqué comme traitement substitutif chez les adultes et chez les enfants âgés de 2 ans et plus atteints d'immunodéficience humorale primaire ou secondaire. HyQvia est administré aux patients qui n'ont pas assez d'anticorps dans leur sang ou qui ont un système immunitaire affaibli, et qui sont fréquemment sujets à des infections. HyQvia offre également une certaine souplesse aux patients, puisqu'il peut être perfusé une fois par mois. L'autorisation d'HyQvia relative au traitement chez les adultes s'appuie sur quatre études cliniques menées auprès de patients atteints d'immunodéficience primaire, dont une étude pivot sur l'efficacité au cours de laquelle 83 patients ont reçu un total de 1 359 perfusions du médicament. Le taux annualisé d'infections bactériennes aiguës sévères survenues pendant le traitement par HyQvia au cours de l'étude était de 0,025 (intervalle de confiance à 99 %, limite supérieure de 0,046), ce qui est nettement inférieur au taux d'une infection par année. Les effets indésirables les plus fréquemment signalés au cours des études cliniques étaient des réactions au point d'injection1.

L'autorisation relative au traitement chez les enfants s'appuie sur deux études pivots menées auprès de 66 patients âgés de 2 à 16 ans. HyQvia s'est révélé efficace et aucun nouveau signe de problèmes d'innocuité n'a été détecté par rapport à la population adulte. D'après les résultats d'une étude clinique pivot de phase III, non contrôlée, ouverte et prospective menée chez 44 enfants atteints d'immunodéficience primaire, il n'y avait pas de différences cliniquement significatives dans les niveaux résiduels d'IgG entre les groupes d'âge. Au cours de la période d'essai de 12 mois, il s'est révélé efficace en ce qui concerne l'occurrence d'infections bactériennes aiguës sévères (IBAS), un paramètre d'évaluation principal1. Le taux moyen d'IBAS par année-sujet était de 0,04 et était considérablement plus faible (p < 0,001) sur le plan statistique que le taux seuil d'IBAS de 1,0 par année-sujet, démontrant une efficacité supérieure du traitement chez les enfants atteints d'immunodéficience primaire. L'efficacité du traitement dans cette étude a également été démontrée par le taux global d'infections par sujet, ce qui correspond aux résultats obtenus dans l'étude clinique pivot. Le taux moyen de toutes les infections par année-sujet était de 3,20, avec une limite supérieure de l'IC à 95 % de 4,05. Les résultats de l'étude 161503 indiquaient des profils d'innocuité semblables à ceux des adultes1.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com/fr-ca/.

