TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (Takeda) est heureuse d'annoncer que Santé Canada a élargi l'autorisation de mise en marché de HyQviaMD (Immunoglobulines [humaines] normales à 10 % et solution d'hyaluronidase humaine recombinante pour perfusion par voie sous-cutanée) comme traitement d'entretien chez les adultes atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique après stabilisation au moyen d'immunoglobulines par voie intraveineuse (IgIV), afin de prévenir une rechute de la déficience neuromusculaire et l'incapacité1.

HyQvia est le seul produit administré jusqu'à une fois par mois (toutes les 2, 3 ou 4 semaines) par perfusion par voie sous-cutanée des immunoglobulines pour traiter la PIDC au Canada. Il peut être administré par un professionnel de la santé ou par le patient lui-même après avoir suivi une formation, de sorte que les patients n'ont pas à se rendre à l'hôpital ou à la clinique pour leur perfusion1.

La PIDC est un trouble inflammatoire rare qui touche les nerfs périphériques. Une faiblesse croissante, un engourdissement et des picotements aux jambes et aux bras peuvent se manifester sur une période de quelques mois, et les symptômes se poursuivent s'ils ne sont pas traités2. Cela se produit en raison du dommage subi par la gaine de protection autour des nerfs, appelée la myéline2.Si le traitement est précoce et agressif, il peut limiter les dommages aux nerfs et contribuer à une meilleure qualité de vie2. La PIDC peut toucher tout le monde, peu importe l'âge ou le sexe2.

Cette approbation est fondée sur les données de l'étude ADVANCE-1, une étude pivot de phase III multicentrique, à double insu et contrôlée par placebo qui a évalué l'efficacité et l'innocuité de HyQvia comme traitement d'entretien visant à prévenir les rechutes chez les patients atteints de PIDC1. Les résultats ont montré une réduction cliniquement significative du taux de rechute de la PIDC en faveur de HyQvia par rapport au placebo, avec un taux de rechute de 15,5 % (IC à 95 % : 8,36 à 26,84) dans le groupe HyQvia vs 31,7 % (IC à 95 % : 21,96 à 43,39) dans le groupe placebo. L'écart entre les traitements pour ce qui est de la proportion de sujets ayant présenté une rechute était estimé à -16,2 (IC à 95 % : -29,92 à -1,27)1.

Les effets secondaires les plus susceptibles de se manifester, et qui sont survenus à une fréquence d'au moins 5 %, sont les suivants : réactions locales au point de perfusion, mal de tête, fatigue, nausées, augmentation de la tension artérielle, augmentation du taux d'enzymes produites par le pancréas, douleurs à l'abdomen, douleur au dos et douleurs aux bras ou aux jambes.

« De nombreuses personnes atteintes de la PIDC ont des problèmes de mobilité physique, ce qui fait en sorte que les déplacements fréquents vers les hôpitaux ou les cliniques pour le traitement sont un fardeau considérable », a déclaré le Dr Rami Massie, neurologue à l'Institut-hôpital neurologique de Montréal et à la clinique de neuropathie de l'Hôpital général de Montréal, professeur agrégé de neurologie à l'Université McGill.

« Cette nouvelle option de traitement offre une souplesse remarquable en permettant aux patients de s'administrer eux-mêmes leur traitement à domicile, jusqu'à une fois par mois. Cette approche peut réduire considérablement le fardeau du traitement et il s'agit d'une importante option supplémentaire pour la prise en charge de la maladie. »

« Nous sommes heureux de voir HyQvia obtenir une autre indication pour aider les Canadiens à prendre en charge ce trouble neuromusculaire difficile », a déclaré Vatroslav Mateljic, directeur général de Takeda. « Takeda demeure déterminée à aider les millions de Canadiens atteints de maladies rares comme la PIDC en mettant au point de nouveaux traitements novateurs pour améliorer leur qualité de vie. »

« L'obtention d'une nouvelle indication de traitement au Canada pour la PDIC est bien accueillie, a déclaré Donna Hartlen, directrice générale, Fondation canadienne du SGB/PDIC. « Cela donnera aux patients atteints de la PIDC et aux spécialistes plus d'options pour des soins de santé personnalisés. »

À propos d'HyQviaMD

HyQvia (Immunoglobulines [humaines] normales à 10 % et solution d'hyaluronidase humaine recombinante pour perfusion par voie sous-cutanée) est un traitement d'entretien chez les adultes atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) après stabilisation au moyen d'immunoglobulines par voie intraveineuse (IgIV), afin de prévenir une rechute de la déficience neuromusculaire et l'incapacité. HyQvia est aussi indiqué comme traitement substitutif chez les adultes et les enfants de 2 ans ou plus atteints d'immunodéficience humorale primaire ou secondaire.

HyQvia est administré par perfusion dans le tissu adipeux sous-cutané. Ce produit contient des IG prélevés dans du plasma humain. Les Ig sont des anticorps qui entretiennent le système immunitaire de l'organisme. La composante hyaluronidase de HyQvia facilite la perfusion des anticorps Ig dans l'espace sous-cutané entre la peau et le muscle. Ce nouveau traitement est administré par perfusion jusqu'à une fois par mois (toutes les 2, 3 ou 4 semaines pour la PIDC; toutes les 3 ou 4 semaines pour l'immunodéficience humorale primaire).

Pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d'utilisation clinique, veuillez consulter la monographie du produit. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit en appelant notre service d'information médicale.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com/fr-ca/.

