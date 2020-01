Vanguard lance son nouveau FNB indiciel d'obligations mondiales « tout-en-un »

Ce FNB est constitué de deux FNB indiciels d'obligations totales sous-jacents à faibles coûts de Vanguard existants dont les frais de gestion sont de 0,30 %.

Il offre une vaste diversification et des obligations de qualité investissement au sein d'un univers de plus de 15 000 titres à revenu fixe.

TORONTO, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui l'inscription en bourse d'un nouveau FNB de titres à revenu fixe mondiaux tout-en-un et à faibles coûts, composé de deux FNB d'obligations totales sous-jacents de Vanguard existants. Le Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) a commencé à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Les investisseurs et les conseillers canadiens recherchent de plus en plus des solutions de titres à revenu fixe simples, à faibles coûts et bien diversifiées à l'échelle mondiale », a affirmé Kathy Bock, directrice générale et chef de Placements Vanguard Canada Inc. « Nous sommes heureux de répondre à ces besoins au moyen d'un FNB de titres à revenu fixe tout-en-un qui est largement diversifié et unique au sein de sa catégorie. »

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB [TSX]) - Le Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-hedged). Le Fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans un vaste éventail de titres à revenu fixe mondiaux de qualité investissement. Il a recours aux produits dérivés pour couvrir, en dollars canadiens, le risque de change des titres qui font partie de l'indice.

Ce FNB est composé de deux FNB d'obligations totales sous-jacents à faibles coûts de Vanguard : le Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBU [TSX]) et le Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG [TSX]).

« Deux des tendances les plus importantes du secteur des FNB au Canada sont les portefeuilles de titres à revenu fixe de qualité supérieure et les solutions tout-en-un. Ce FNB offre aux conseillers et aux investisseurs une construction de portefeuille solide, une facilité d'utilisation et de faibles coûts », a déclaré Scott Johnston, responsable de la gestion de produits de Placements Vanguard Canada Inc. « Les Canadiens peuvent avoir accès à un vaste univers mondial de plus de 15 000 titres à revenu fixe dans un seul fonds, ainsi qu'à une diversification au sein de différents pays, et par émetteurs et structures des échéances. Il est géré par les équipes de placement en titres à revenu fixe mondiaux rigoureuses de Vanguard. »

The Vanguard Group, Inc. est l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au monde, gérant un actif de plus de 1 000 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale. Ce nouveau FNB sera géré par le sous-conseiller très expérimenté, le Groupe des titres à revenu fixe de Vanguard.

« Dans le contexte actuel de faibles taux de rendement, les coûts sont plus importants que jamais. Cela est particulièrement vrai pour les obligations, dont les taux de rendement inférieurs à la moyenne impliquent que les coûts représentent une part de plus en plus importante des rendements des investisseurs. Une solution de titres à revenu fixe mondiaux bien diversifiée et à faibles coûts peut aider à limiter la préférence nationale et à maximiser les chances de succès des investisseurs en matière de placement », ajoute M. Johnston.

Ce FNB porte à 40 le nombre total de FNB Vanguard offert au Canada, avec plus de 25 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion au sein des FNB.

Nouveaux FNB Vanguard :

FNB Symbole à la Bourse de

Toronto Frais de gestion1 Vanguard Global

Aggregate Bond Index

ETF (CAD-hedged) VGAB 0,30 %



1 Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB Vanguard. Pour tout FNB Vanguard qui investit dans des fonds Vanguard sous-jacents, les frais de gestion liés au FNB Vanguard et à ses placements dans les fonds Vanguard ne seront pas imputés en double.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 41 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des fonds négociés en bourse canadiens et américains ainsi que des produits institutionnels canadiens et des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 25 milliards de dollars canadiens (au 31 décembre 2019), réparti dans 40 FNB canadiens, 4 fonds communs de placement, 12 fonds à horizon de retraite et 8 fonds en gestion commune offerts actuellement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 6 000 milliards de dollars américains (7 900 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 1 100 milliards de dollars américains (1 400 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 novembre 2019). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 423 fonds, y compris des FNB, à plus de 30 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

