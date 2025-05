TORONTO, le 29 mai 2025 /CNW/ - Vanguard a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative de recherche en collaboration avec le département d'informatique de l'Université de Toronto afin de faire progresser la recherche et l'innovation en IA pour les investisseurs et le secteur des services financiers en s'appuyant sur le renommé programme d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine de l'Université de Toronto.

Dans le cadre de cette collaboration, le département d'informatique de l'Université de Toronto créera plusieurs laboratoires composés de professeurs, de boursiers postdoctoraux et d'étudiants afin de collaborer avec l'équipe de recherche en IA existante de Vanguard à Toronto. Ensemble, ils élaboreront des solutions et des idées générales en matière d'IA pour relever des défis d'affaires complexes et stimuler l'innovation dans l'industrie des services financiers.

« Nous sommes heureux de nous associer à l'Université de Toronto, un établissement d'enseignement de renommée mondiale à la fine pointe de l'innovation et de la recherche en IA. Cette collaboration nous permettra non seulement d'améliorer nos capacités pour mieux servir les investisseurs grâce à notre expertise et à nos ressources de premier ordre, mais aussi de contribuer au domaine plus vaste de l'IA, ce qui profitera à nos clients et à l'industrie », a déclaré Nitin Tandon, directeur général et directeur de l'information, Vanguard.

L'objectif initial de cette initiative et de la recherche consistera à acquérir une meilleure compréhension des éléments suivants :

Principes de l'IA responsable : assurer une utilisation éthique et transparente de l'IA.

: assurer une utilisation éthique et transparente de l'IA. IA cognitive : mettre au point des systèmes d'IA qui peuvent comprendre les humains et interagir avec eux de façon plus naturelle.

: mettre au point des systèmes d'IA qui peuvent comprendre les humains et interagir avec eux de façon plus naturelle. Agents d'IA autonomes : créer des systèmes d'IA capables de prendre des décisions de façon indépendante.

: créer des systèmes d'IA capables de prendre des décisions de façon indépendante. Cadres adaptatifs pour la formation sur les grands modèles de langage : améliorer la formation sur les grands modèles de langage pour améliorer le rendement et la fiabilité.

« Ce partenariat avec Vanguard représente un grand pas en avant dans l'application de l'IA et de l'apprentissage machine au secteur des services financiers, a affirmé Eyal de Lara, professeur et président du département d'informatique de l'Université de Toronto. En collaborant avec l'équipe talentueuse de Vanguard, nous visons à élaborer des solutions pratiques en matière d'IA qui peuvent améliorer directement la prise de décisions et les résultats financiers des gens. Cette collaboration offrira également à nos étudiants et à nos professeurs de précieuses occasions de travailler à des projets réels, ce qui contribuera à faire de Toronto une plaque tournante mondiale de la recherche et de l'innovation en matière d'IA », a déclaré Eyal de Lara, professeur et président du département d'informatique de l'Université de Toronto.

« Au cours des 14 dernières années, nous avons fièrement servi les investisseurs canadiens et nous sommes heureux d'accroître notre présence et notre équipe à Toronto, une ville qui devient rapidement une plaque tournante mondiale de l'innovation en matière d'IA et des meilleurs talents technologiques », a ajouté Kathy Bock, directrice générale et chef de Placements Vanguard Canada Inc.

Investissement dans la recherche et l'innovation en IA

Ce programme comprendra la création conjointe de documents de recherche, la participation et l'organisation conjointes de réunions, de séminaires, de conférences et d'initiatives de recrutement pour des projets de recherche. Cette initiative fera croître l'équipe d'IA de Vanguard à 90 personnes à Toronto et offrira des possibilités de stage aux étudiants de l'Université de Toronto.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 132 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 96 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2025), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 10 000 milliards de dollars américains (13 700 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, dont plus de 3 300 milliards de dollars américains (4 500 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 avril 2025). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 441 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

À propos du département d'informatique de l'Université de Toronto

Le département d'informatique de l'Université de Toronto est un chef de file mondial dans la recherche et l'enseignement de cette discipline. Il est régulièrement classé parmi les meilleurs départements d'informatique au monde. Reconnu pour ses contributions pionnières dans des domaines comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, l'interaction entre humain et ordinateur et les systèmes, le département favorise une communauté universitaire dynamique qui regroupe des professeurs de renommée mondiale, des chercheurs novateurs et des étudiants ambitieux. Grâce à ses liens étroits avec le secteur privé et à son approche collaborative et interdisciplinaire, le département d'informatique de l'Université de Toronto stimule les progrès technologiques et prépare ses diplômés à devenir des figures marquantes dans le milieu universitaire, dans le secteur privé et ailleurs.

Fondée en 1827, l'Université de Toronto est l'université de recherche publique la plus importante au Canada. Elle est reconnue mondialement pour l'excellence de son enseignement et son esprit d'innovation. L'université propose plus de 700 programmes de premier cycle et 200 programmes d'études supérieures sur ses trois campus. L'Université de Toronto est au cœur de découvertes qui changent le monde et continue de façonner un avenir meilleur grâce à la recherche, à l'enseignement et à son incidence sur la société.

SOURCE Placements Vanguard Canada Inc.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Matt Gierasimczuk, Relations publiques de Vanguard Canada, Téléphone : 416 263-7087, [email protected]; Matt Hintsa, Département d'informatique, Université de Toronto, Téléphone : 416 946-4098, [email protected]