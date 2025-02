Vanguard Canada , un chef de file des portefeuilles de FNB de répartition d'actifs, lance des portefeuilles de fonds communs de placement à faible coût pour élargir l'accès aux FNB à tous les conseillers financiers.

Les recherches de Vanguard montrent que les investisseurs canadiens sacrifient chaque année près d'un milliard de dollars sous la forme de fonds communs de placement équilibrés plus onéreux1.

TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de quatre nouveaux portefeuilles de fonds communs de placement de répartition d'actifs offrant un meilleur accès à ses portefeuilles de FNB à faible coût et diversifiés à l'échelle mondiale, qui sont à l'avant-garde du secteur.

Figure A : Le graphique présente en détail l’épargne potentielle qu’un investisseur pourrait réaliser au cours d’une période donnée si le rendement annuel était cumulé au moyen d’un fonds commun de placement à faible coût par rapport à une option à coût plus élevé, selon un placement initial de 100 000 $. Un investisseur peut gagner 36 % de plus en 30 ans grâce à une option de placement à moindre coût. (Groupe CNW/Placements Vanguard Canada Inc.)

« Lorsque nous avons lancé notre gamme de FNB de répartition d'actifs il y a sept ans, celle-ci a innové avec une solution de placement unique, à faible coût et diversifiée à l'échelle mondiale, qui a apporté une valeur énorme aux investisseurs, » a expliqué Kathy Bock, directrice générale et chef de Placements Vanguard Canada Inc. « Nous sommes heureux d'étendre ces portefeuilles de placement de base aux investisseurs en fonds communs de placement, à une fraction du coût moyen. Au fil du temps, ces économies peuvent se traduire par d'importants rendements supplémentaires pour les investisseurs, ce qui leur permet de conserver une plus grande part de leur argent durement gagné. »

Les fonds équilibrés à catégories multiactifs représentent environ 45 % (997 G$ au 31 décembre 2024) de l'actif de tous les fonds communs de placement au Canada, mais un récent rapport de Morningstar Canada2 a révélé que les préférences des Canadiens ont considérablement changé au cours de la dernière décennie, car ils choisissent de plus en plus des placements à faible coût et plus diversifiés à l'échelle mondiale.

Un sondage de Vanguard le confirme et révèle que le rendement des placements (68 %) et les faibles frais (50 %) sont ce que les investisseurs canadiens valorisent le plus lorsqu'ils choisissent un produit de placement.

Le rapport de Morningstar a également souligné que les conseillers et les investisseurs canadiens continuent de payer des frais élevés, qui s'établissent en moyenne à environ 1,00 %, avant les frais de conseils, pour un portefeuille 60/40 actions/obligations, comparativement aux frais moyens de 0,26 % de Vanguard selon la pondération de l'actif. Les recherches de Vanguard ont montré que les investisseurs sacrifient près d'un milliard de dollars sur le marché des fonds communs de placement équilibrés à honoraires au Canada, par an1.

Passer à des services de conseil à base d'honoraires

Dans la catégorie des fonds communs de placement équilibrés, les conseillers et les investisseurs passent massivement à des catégories d'actions sans commission ou à honoraires, assurant ainsi une meilleure harmonisation des intérêts. Les catégories de services-conseils à commission des fonds communs de placement ont enregistré des sorties de capitaux de 74 G$ du début de 2022 à la fin de 2023, tandis que les fonds communs de placement et les FNB à honoraires ont enregistré des rentrées de fonds de 9 G$, au cours de la même période.

« Grâce à l'amélioration des exigences réglementaires en matière de transparence des frais et de connaissance des produits pour les conseillers, nous connaissons mieux le coût et la convenance des produits de placement », a déclaré Sal D'Angelo, responsable de la gestion des produits, Placements Vanguard Canada. « Les frais de placement au Canada ont diminué et nous espérons que cette tendance se maintiendra. Les investisseurs et les conseillers ne peuvent pas contrôler les marchés financiers, mais ils peuvent contrôler le coût de leurs produits de placement, et cela se cumule au fil du temps. »

Une récente recherche de Vanguard a révélé que les investisseurs canadiens accordent une grande valeur aux conseillers financiers, en mettant l'accent sur le maintien de communications régulières et le renforcement de la confiance.

« Ces fonds offrent aux conseillers financiers une solution simple et évolutive qui peut les aider à se concentrer sur les services et les conseils axés sur les relations dans le cadre de leur transition vers des activités à honoraires, » a ajouté M. D'Angelo.

Voici une liste des nouveaux portefeuilles de fonds communs de placement de répartition d'actifs de Vanguard :

Vanguard All-Equity ETF Portfolio Fund (code FCP : VIC 1000) - Cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions. Le fonds sera assorti de frais de gestion de 0,22 %. La répartition stratégique est entièrement composée d'actions.

Vanguard Growth ETF Portfolio Fund (code FCP : VIC8020) - Cherche à procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements dans des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds sera assorti de frais de gestion de 0,22 %. La répartition stratégique est de 80 % d'actions et de 20 % de titres à revenu fixe.

Vanguard Balanced ETF Portfolio Fund (code FCP : VIC 6040) - Cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu au moyen de placements dans des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds sera assorti de frais de gestion de 0,22 %. La répartition stratégique est de 60 % d'actions et de 40 % de titres à revenu fixe.

Vanguard Conservative ETF Portfolio Fund (code FCP : VIC 4060) - Cherche à procurer une combinaison de revenu et de croissance modérée du capital à long terme au moyen de placements dans des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds sera assorti de frais de gestion de 0,22 %. La répartition stratégique est de 40 % d'actions et de 60 % de titres à revenu fixe.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 130 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 95 milliards de dollars canadiens (au 31 décembre 2024), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 10 100 milliards de dollars américains (14 600 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, dont plus de 3 200 milliards de dollars américains (4 600 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 décembre 2024). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 428 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

