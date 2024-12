TORONTO, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage de Vanguard Canada a révélé que le « grand transfert de richesse » de 1 000 milliards de dollars des parents baby-boomers à leurs enfants de la génération Y pourrait décevoir de nombreux investisseurs.

L'inflation et l'escalade du coût de la vie forcent les jeunes investisseurs à compter sur un héritage, 34 % des 18 à 34 ans indiquant qu'un héritage sera crucial pour atteindre leurs objectifs et 61 % indiquant qu'un héritage sera important pour atteindre leurs cibles de placement.

Mais il existe un écart générationnel important en matière d'attentes sur le transfert de patrimoine. L'étude a révélé qu'environ un tiers des répondants ayant des enfants (soit 31 %) s'attendent actuellement à ne laisser aucun héritage du tout, ou en doute, même si la moitié (49 %) reconnaît qu'un héritage est essentiel à l'avenir financier de leurs enfants. Ironiquement, alors que 57 % des investisseurs âgés de moins de 35 ans s'attendent à recevoir un héritage ou l'ont reçu, environ quatre sur dix (39 %) ne croient pas qu'il sera important de transférer leurs actifs.

« Les Canadiens des deux générations, les baby-boomers comme les millénariaux, ressentent la pression de l'inflation et de la hausse du coût de la vie, ce qui a une incidence sur le transfert de patrimoine, » a déclaré Mario Cianfarani, chef des ventes et de la distribution, Vanguard Investment Canada Inc. « Il s'agit d'une conversation difficile pour de nombreuses personnes et les attentes peuvent ne pas correspondre à la réalité. Un conseiller financier peut vous aider à avoir cette discussion difficile avec toute la famille afin d'assurer une transition plus harmonieuse. »

Les investisseurs plus âgés, ceux qui sont âgés de plus de 55 ans, font également face à des pressions croissantes qui peuvent compliquer la planification du transfert de patrimoine. Plus du tiers (35 %) d'entre eux disent s'inquiéter du fait qu'ils auront besoin de leurs actifs plus tard dans leur vie, que ce soit pour des soins de santé imprévus, des besoins prolongés de retraite ou simplement pour gérer la hausse du coût de la vie. Un quart (25 %) prévoient aussi devoir compter sur leur maison pour leur revenu de retraite, ce qui ajoute un autre niveau de complexité.

Les investisseurs plus âgés reconnaissent l'importance de l'héritage, mais la planification du transfert de patrimoine n'est souvent pas une priorité. Le quart des répondants âgés de plus de 55 ans n'a actuellement aucun plan quant au transfert de son patrimoine, alors que 31 % d'entre eux ont discuté du transfert avec les destinataires et que seuls 15 % d'entre eux travaillent avec un conseiller financier pour faciliter ce processus.

Le sondage souligne le rôle de la planification financière dans l'atténuation des incertitudes futures liées à la planification successorale. Même si 48 % des répondants ont un plan financier quelconque, 32 % d'entre eux seulement y incluent le transfert de patrimoine, ce qui pourrait mener à des déceptions pour les générations plus jeunes. Les investisseurs qui ont recours à un conseiller financier sont plus optimistes à l'égard de leur avenir financier, puisque 83 % d'entre eux indiquent que leur conseiller a eu une incidence positive sur leurs perspectives.

En ce qui concerne les conseillers financiers, le fait de ne pas inclure toute la famille dans les discussions sur la planification successorale peut compromettre leurs relations avec les clients. Les études ont montré que 70 % des femmes quittent leur conseiller financier dans l'année qui suit le décès de leur conjoint et que 66 % des enfants congédient le conseiller financier de leurs parents très rapidement après avoir reçu un héritage1.

« Les résultats du sondage révèlent un besoin évident de planification plus structurée des transferts de patrimoine, mais cela va au-delà du simple transfert d'actifs. « Le conseiller doit préparer ses clients à ce transfert, » a ajouté M. Cianfarani. « Nous estimons que le manque de communication et de confiance est la principale raison pour laquelle les familles ne parviennent pas à maintenir leur patrimoine pendant un transfert d'actifs. Une partie de la valeur que les conseillers apportent à leurs clients consiste à les aider à faciliter ces conversations et cela a une incidence positive à long terme sur l'ensemble de la famille. »

