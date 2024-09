Le nouveau FNB de titres à revenu fixe est conçu pour répondre aux besoins d'épargne à court terme des investisseurs

VVSG offre des obligations d'État et des bons du Trésor de grande qualité assortis de frais de gestion peu élevés de 0,10 %

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau FNB de titres à revenu fixe canadiens de grande qualité et à faible coût, le FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard.

« Les investisseurs et les conseillers canadiens continuent de rechercher des solutions de FNB de grande qualité et rentables pour atteindre leurs objectifs d'épargne à court terme, a déclaré Sal D'Angelo, responsable de la gestion des produits, Placements Vanguard Canada Inc. Ce FNB offre aux investisseurs un portefeuille diversifié d'obligations d'État et de bons du Trésor canadiens de première qualité, dont l'échéance est inférieure à un an. »

« The Vanguard Group, Inc. est l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au monde, gérant un actif de plus de 1 800 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale. Ce nouveau FNB sera géré par le sous-conseiller très expérimenté, le Groupe des titres à revenu fixe de Vanguard. »

« Nous croyons que les investisseurs et les conseillers peuvent profiter d'une option d'épargne à faible risque, qui offre un rendement intéressant et une liquidité quotidienne, soutenue par notre expertise en titres à revenu fixe de calibre mondial », a ajouté M. D'Angelo.

FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard -TSX : VVSG - Le FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire l'indice Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12 month Float Adjusted. Il investit principalement dans des titres publics à revenu fixe du gouvernement de qualité supérieure émis au Canada et dont l'échéance est inférieure à 365 jours.

Ce FNB porte à 38 le nombre total de FNB Vanguard offerts au Canada, avec 80 G$ CA d'actifs sous gestion au sein des FNB canadiens.

Nouveau FNB Vanguard :

FNB Symbole à la Bourse de Toronto Frais de gestion1 FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard VVSG 0,10 %



1 Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes

applicables ou d'autres frais et charges du FNB Vanguard. Pour tout FNB Vanguard qui investit dans des fonds de Vanguard sous-jacents, les

frais de gestion liés au FNB Vanguard et à ses placements dans les fonds de Vanguard ne seront pas imputés en double.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 110 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 80 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024), actuellement réparti entre 37 FNB canadiens et six fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 9 500 milliards de dollars américains (13 000 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, dont plus de 2 800 milliards de dollars américains (3 900 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 juin 2024). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 423 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

SOURCE Placements Vanguard Canada Inc.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Matt Gierasimczuk, Relations publiques de Vanguard Canada, Téléphone : 416 263-7087, [email protected]