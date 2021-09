Vanguard lance deux nouveaux fonds communs de placement

Il s'agit de mandats d'obligations mondiales et d'actions mondiales à gestion active.

Chacun des deux fonds offre une diversification mondiale et une gestion active rigoureuse.

Le Fonds d'obligations de crédit mondial Vanguard est notre premier fonds canadien de titres à revenu fixe à gestion active.

TORONTO, le 13 sept. 2021 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds communs de placement à gestion active diversifiés à l'échelle mondiale et à faible coût : le Fonds d'obligations de crédit mondial Vanguard et le Fonds d'actions mondiales Vanguard. Ces fonds appliquent des stratégies de placement mondiales qui génèrent de la valeur à long terme et viennent enrichir la gamme de produits de la société, qui était composée jusqu'ici de 37 FNB et de quatre fonds communs de placement.

« Dans un contexte de placement incertain, les investisseurs canadiens et leurs conseillers recherchent des produits de placement de qualité, performants, axés sur le long terme et à faible coût, note Kathy Bock, directrice générale et chef de Placements Vanguard Canada Inc. Ces fonds répondent à ces critères et reflètent nos 45 ans d'expérience de la gestion active et notre savoir-faire éprouvé en gestion de portefeuille, qui peuvent aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. »

The Vanguard Group, Inc. gère un actif de plus de 8 100 milliards de dollars américains et est l'un des plus grands gestionnaires actifs du monde, avec un actif géré activement de 1 700 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale.

« Depuis le lancement de nos fonds communs de placement il y a trois ans, les Canadiens ont adopté notre approche différenciée en matière de gestion active, qui permet aux investisseurs de profiter de l'expertise de nos gestionnaires de placements à l'échelle mondiale et d'une vision à long terme », ajoute Tim Huver, responsable des ventes intermédiaires, Vanguard Canada. « Chacun de ces deux fonds mondiaux peut servir de placement de base ou de complément aux portefeuilles d'actions ou de titres à revenu fixe. »

Le Fonds d'obligations de crédit mondial Vanguard cherche à procurer un niveau modéré et durable de revenu courant en investissant principalement dans des titres à revenu fixe non gouvernementaux d'émetteurs du monde entier. Il sera assorti de frais de gestion de 0,40 %.

Le fonds aura pour sous-conseiller le Fixed Income Group de Vanguard, une équipe mondiale de plus de 185 professionnels chevronnés et dévoués qui supervisent un actif total de 2 100 milliards de dollars américains. Depuis 40 ans, le Fixed Income Group de Vanguard se distingue dans le secteur par sa grande compétence en placement, son processus rigoureux de sélection des titres, ses techniques rigoureuses de gestion du risque et ses excellents résultats à long terme.

Le Fonds d'actions mondiales Vanguard cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés du monde entier.

Baillie Gifford Overseas Limited et Marathon Asset Management Limited seront les sous-conseillers de ce fonds. Ils collaborent avec Vanguard depuis des décennies et gèrent collectivement un actif de plus de 500 milliards de dollars américains. Ce fonds sera assorti de frais de gestion maximaux de 0,55 %.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 62 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des fonds négociés en bourse canadiens et américains ainsi que des produits institutionnels canadiens et des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 43 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2021), actuellement réparti dans 37 FNB canadiens et six fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 8 100 milliards de dollars américains (10 100 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 2 000 milliards de dollars américains (2 500 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 juillet 2021). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 418 fonds, y compris des FNB, à plus de 30 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

