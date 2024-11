Valorisation du français - Montréal donne le coup d'envoi à la compétition de rap MC Challenge dans les Maisons de la culture

MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - La compétition de rap « MC Challenge 12-17 : l'histoire commence ici » revient dans les Maisons de la culture de Montréal, dès le 1er novembre 2024. Destinée aux jeunes de 12 à 17 ans, cette compétition est une invitation à mettre en lumière leur talent de composition de textes, d'interprétation et de jeu de scène, devant le grand public. Ce rendez-vous culturel incontournable est présenté par la Ville de Montréal, en collaboration avec l'organisme End Of the Weak Québec (EOW).

Les jeunes participantes et participants seront encadrés et accompagnés, dans un environnement tout en français, par des mentors aguerris du rap pour la préparation des compétitions. Cinq critères seront évalués : les paroles, la créativité, la présence scénique, le débit et l'interaction avec l'environnement, à travers cinq épreuves : le texte libre, l'a cappella, l'improvisation, la capacité de s'adapter à différents styles musicaux et rythmiques, et la capacité de collaboration et de cohésion en groupe.

Les mentors de cette édition incluent des artistes influents de la scène rap au Québec, tels que Skywakka, Ekinoxx, Morse Attack, Basics, Monk.e, Meryem Saci, Carmina Vanessa, Houdini, Raccoon, et Helmé. Leur expertise et leurs parcours variés guideront les jeunes talents tout au long de la compétition, alors qu'ils partageront leur savoir et leur passion pour le rap francophone.

Une nouveauté pour valoriser la langue française

Pour cette 3e année, la compétition est dotée d'un prix d'une valeur totale de 5 000 $ pour la personne gagnante. En parallèle des compétitions dans les arrondissements, une nouveauté fait son apparition : un concours du meilleur texte en français. Les cinq textes finalistes seront présentés lors de la grande finale montréalaise, et la personne gagnante sera l'heureuse récipiendaire d'une bourse de 1 000 $.

Une grande finale en 2025

Ne manquez pas cette occasion unique de soutenir les jeunes talents de Montréal! Assistez aux finales d'arrondissements qui auront lieu du 1er novembre au 6 décembre 2024, dans les six Maisons de la culture suivantes :

Ahuntsic-Cartierville : Maison de la culture Ahuntsic ;

culture Ahuntsic ; Anjou : Centre communautaire d' Anjou ;

: Centre communautaire d' ; Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce : Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce- Monkland ;

culture Notre-Dame-de-Grâce- ; Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles : Maison de la culture Pointe-aux-Trembles ;

culture ; Rosemont-La Petite-Patrie : Maison de la culture Rosemont-La Petite-Patrie ;

: culture ; Ville-Marie : Maison de la culture Janine-Sutto.

Consultez le calendrier des spectacles

La compétition culminera au début de l'année 2025 avec la présentation de la grande finale, qui désignera la personne lauréate.

Pour tout savoir la compétition, consultez la page du MC Challenge.

Ce projet, organisé en partenariat avec l'organisme End Of the Weak Québec, est réalisé dans le cadre de l'initiative Fous du français de l'Union des municipalités du Québec, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Il s'inscrit dans le Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.

Citations

« Célébrons le retour du MC Challenge, une initiative exceptionnelle qui permet à nos jeunes de s'approprier la langue française de manière créative et dynamique. Le MC Challenge incarne l'esprit de Montréal : vibrant, diversifié et profondément attaché à la langue française. En soutenant cet événement, nous encourageons la jeunesse montréalaise à exprimer son talent et à renforcer son lien avec notre riche patrimoine linguistique », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Nous sommes ravis de lancer la troisième saison du MC Challenge 12-17, un projet qui met en lumière la richesse du talent de nos jeunes, tout en mettant de l'avant la langue française. Cette compétition est bien plus qu'un simple concours de rap ; c'est une plateforme où les jeunes peuvent s'exprimer, apprendre et grandir sous les conseils avisés de mentors expérimentés. Nous sommes impatients de découvrir les histoires que ces jeunes talents vont partager avec nous cet automne », a poursuivi le cofondateur de End Of the Weak Québec, Benoit Beaudry.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]