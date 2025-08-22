Une collaboration pour le développement commercial de l'avenue de Monkland : l'Arrondissement de CDN-NDG travaille avec les commerçants au développement d'une association de marchands

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est heureux d'annoncer qu'il travaille activement avec les commerçants de l'avenue de Monkland au dynamisme économique de Notre-Dame-de-Grâce à travers la création d'une association de marchands volontaire.

Alors que la 2e édition de l'événement Imagine Monkland! bat son plein sous forme de piétonnisation éphémère jusqu'à ce dimanche 24 août, Gracia Kasoki Kathawa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, souligne la collaboration entre les parties : « Il y a quelques mois à peine, notre communauté s'est rassemblée pour donner vie à l'Association des marchands de la rue Monkland. Dans les prochaines semaines, l'Arrondissement et l'association travailleront fort afin de faire croître ce projet collectif qui rendra Monkland encore plus dynamique, accueillante et animée. Merci à toutes celles et ceux qui s'impliquent et qui font vivre cette belle aventure avec autant de passion et de générosité. »

Un désir d'association exprimé par les marchands de l'avenue

À la lumière d'un sondage réalisé par Association des Sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) en 2023, des démarches ont été entreprises afin de créer une organisation spécifiquement pour les marchands de l'avenue de Monkland. En effet, une majorité des commerçants considéraient essentiel d'avoir une association qui pourrait agir en leur nom à titre de porte-parole, mais aussi afin qu'elle fasse la promotion de l'artère et y organise des activités d'animation, dont la piétonnisation éphémère annuelle.

Jean-Pierre Gravel, président de l'Association des gens d'affaires de l'avenue Monkland et propriétaire du restaurant Local 75 mentionne que « le désir d'association est né d'un vrai besoin sur le terrain. Les commerçants veulent collaborer, partager leurs idées et faire rayonner Monkland. Avec l'appui de l'Arrondissement, on peut maintenant bâtir quelque chose de solide, à notre image, et qui répond aux réalités du secteur. »

Quant à lui, Marc Chriqui, directeur général de Biz NDG, ajoute que « ce projet est une belle avancée pour le quartier. En soutenant la création d'une association de marchands sur Monkland, l'Arrondissement donne aux commerçants les moyens de se regrouper, de mieux se faire entendre et de contribuer activement à la vie économique locale. »

La mairesse de l'arrondissement sera sur l'avenue de Monkland ce vendredi 22 août, en début de soirée, disponible pour des entrevues.

