La rue Sainte-Catherine Est sera complètement transformée et piétonnisée à l'année dans le Village

Depuis plusieurs mois, divers organismes et associations -- dont la SDC du Village -- ont été invités à faire entendre leur voix. À la suite de cette démarche de concertation, amorcée dans le cadre du Forum du Village, le concept de réaménagement prévoit notamment :

la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Berri et l'avenue Papineau, avec des aménagements uniques et distinctifs;

un verdissement accru avec plus de 225 arbres;

l'aménagement de plus de 1000 m² de fosses végétalisées, dont les 2/3 agiront également comme des jardins de pluie;

l'ajout de mobilier urbain totalisant 125 places assises;

l'installation d'un plafond lumineux d'envergure, présent toute l'année.

Les commerçantes et commerçants pourront continuer d'installer des terrasses sur une portion de l'espace public, de manière simplifiée et pour une période prolongée.

L'objectif est de rendre la rue Sainte-Catherine Est plus accueillante et dynamique, tout en consolidant son rôle en tant que destination touristique, commerciale, culturelle et identitaire.

Le chantier débutera à l'automne 2026 dans la portion centrale du secteur. Les travaux seront réalisés par groupes de tronçons afin de minimiser la durée des impacts pour les riverains. L'achèvement des derniers tronçons est prévu pour la fin de l'année 2030.

Soutien financier durant le chantier

Le programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs permettra aux établissements commerciaux d'obtenir une subvention basée sur la perte de bénéfice brut d'un exercice financier admissible, supérieure à 5%. Les établissements admissibles peuvent obtenir une subvention maximale de 40 000 $ par exercice financier admissible.

Soulignons également le programme de subvention forfaitaire de 5 000$ à tout établissement admissible situé dans un secteur affecté par des travaux majeurs sur le territoire de l'agglomération montréalaise.

Un été dynamique pour le Village

Véritable moteur de vitalité économique, culturelle, sociale, touristique et nocturne, le Village a une fois de plus démontré cette année son rôle essentiel dans l'attractivité et le rayonnement de Montréal, tant sur la scène locale qu'internationale.

L'été 2025, marqué par la 19ᵉ édition de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est, une programmation foisonnante, un partenariat fort avec Fierté Montréal et une vie nocturne en pleine effervescence, a été ponctué de plus de 150 activités à travers le quartier. Selon les données recueillies par la SDC grâce à ses compteurs piétons, plus de 8 millions de passages ont été enregistrés sur la rue Sainte-Catherine Est depuis le début de la saison estivale.

Citations

« Le réaménagement de Sainte-Catherine Est reflète la vision que nous avons toujours défendu : faire des projets pour ceux et celles qui habitent la ville, et qui la vivent. Chaque fois que des travaux d'envergure souterrain sont nécessaires sur une artère commerciale, nous en profitons pour bonifier les aménagements et l'expérience sur rue. Après un processus de consultation qui a duré trois ans, nous sommes fiers de présenter un concept d'aménagement qui sera digne de la réputation de Sainte-Catherine Est : une rue d'avant-garde. Avec sa piétonnisation à l'année, la rue Sainte-Catherine Est aura les mêmes conditions de succès qu'elle a l'été, et deviendra une destination hivernale unique au pays. Il s'agit d'un projet ambitieux à la hauteur de la transformation du Village, qui accueillera, grâce aux projets en développement dans le secteur, 25 000 nouvelles personnes qui auront cette artère commerciale comme rue locale », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le Village mérite une rue Sainte-Catherine réaménagée avec un projet de grande envergure. Les nouveaux aménagements permettront notamment d'améliorer l'expérience et la sécurité des piétonnes et des piétons en toutes saisons. Ce projet est également en cohérence avec nos plans et stratégies en matière de transition écologique et plus précisément en ce qui a trait à la mobilité durable et active », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif et conseillère de la Ville dans le district Sainte-Marie.

« Depuis des années, les membres de la communauté du Village, de même que les commerçantes et commerçants, collaborent avec nous et nous appuient dans nos différentes actions pour revitaliser le Village Ils ont d'ailleurs été nombreux à participer aux activités de concertation et aux consultations ciblées qui ont mené au projet que nous dévoilons aujourd'hui. Nous les en remercions et nous croyons fermement qu'ensemble, nous parviendrons à métamorphoser l'est du centre-ville », a poursuivi Robert Beaudry, élu responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif et conseiller de la ville du district de Saint-Jacques.

« Le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est représenté une étape déterminante pour l'avenir du Village, particulièrement à l'aube de l'arrivée de milliers de nouveaux résidents dans le quartier. Grâce à ces investissements, nous pourrons offrir un milieu de vie et d'affaires encore plus attrayant, sécuritaire et inclusif. Cette transformation donnera un nouvel élan à nos commerçantes et commerçants, tout en renforçant l'identité unique du Village comme cœur vibrant, culturel, économique et communautaire de Montréal », a ajouté Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal [email protected]