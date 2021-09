Valorisation de la profession enseignante - Le ministre Roberge dévoile la liste des membres de la promotion 2019 de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec

QUÉBEC, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, est fier de dévoiler la liste des membres de la promotion 2019 de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Ces personnes seront décorées lors d'une cérémonie officielle, à l'automne 2021, en même temps que les récipiendaires de la cohorte 2021, pour lesquels l'appel de candidatures est en cours.

À cet effet, celles et ceux qui désirent proposer la candidature d'une personne qui se distingue par sa participation exceptionnelle au rayonnement de l'enseignement québécois ont jusqu'au 24 septembre 2021 pour soumettre le formulaire approprié, dûment rempli. Chaque candidature sera évaluée par le Conseil de l'Ordre de l'excellence qui, annuellement, recommande au ministre au plus 60 personnes pour l'ensemble des titres.

Rappelons que l'Ordre a été institué en 2018 et que ses décorations sont décernées à des personnes actives dans le domaine de l'éducation : de la petite enfance à l'université, au privé comme au public, dans toutes les régions. L'Ordre comprend trois grades, soit ceux de membre, de membre distingué et de membre émérite, ses membres pouvant ainsi progresser et être récompensés plus d'une fois pour leur contribution à l'avancement de l'éducation au Québec.

Les récipiendaires de la deuxième cohorte de l'Ordre sont présentés en annexe de ce communiqué.

« La valorisation de l'éducation et de celles et ceux qui contribuent à la qualité de notre système éducatif me tient à cœur. Je remercie sincèrement chacune des personnes ayant été sélectionnées, et il me tarde de leur remettre leurs décorations de nouveaux membres de l'Ordre. J'invite les parents, le personnel des écoles et des centres, les directions ainsi que les citoyennes et citoyens qui souhaitent, comme moi, que l'éducation soit vraiment une priorité à proposer la candidature d'une personne d'exception dans le cadre de l'appel de candidatures en cours. Il est de notre devoir à tous de veiller à ce que ces personnes soient reconnues à leur juste valeur : c'est grâce à elles que nos enfants, nos adolescents et les adultes peuvent apprendre et s'épanouir dans des milieux scolaires remarquables. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je remercie les 22 membres de la cohorte 2019. Il y a dans nos écoles une foule de personnes dévouées et qualifiées qui permettent à nos jeunes de s'épanouir dans leur milieu scolaire. Merci à toutes celles et à tous ceux qui transmettent leur passion, que ce soit pour la musique, l'histoire, le sport ou le théâtre. Votre rôle est essentiel pour la motivation et le sentiment d'appartenance de nos élèves. Nous sommes fiers de vous, de votre réussite et de votre implication dans les écoles du Québec. À votre manière, vous faites rayonner l'éducation au Québec. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'Ordre de l'excellence en éducation est une décoration qui permet de reconnaître la précieuse contribution de femmes et d'hommes dans nos réseaux, que ce soit dans les écoles primaires ou secondaires, les établissements collégiaux ou les universités. Je félicite les nouveaux membres pour leur nomination et je serai heureuse de les remercier en personne au moment de la cérémonie de l'automne. Je profite de l'occasion pour inviter toutes celles et tous ceux qui connaissent une personne d'exception ayant contribué à l'éducation à soumettre une candidature dans le cadre du nouvel appel. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

En 2018, 51 membres, membres distingués et membres émérites ont été reçus dans l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec.

Pour la promotion 2019, 22 personnes ont été reçues dans l'Ordre.

L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec est sous la responsabilité du Conseil de l'Ordre, composé de 10 membres chargés de recommander au ministre un maximum de 60 candidatures par année pour l'ensemble des titres.

l'Ordre, composé de 10 membres chargés de recommander au ministre un maximum de 60 candidatures par année pour l'ensemble des titres. L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec, dont la devise est Leur réussite, notre devoir , vise à :

, vise à : reconnaître le mérite des personnes qui travaillent ou s'impliquent dans le domaine de l'éducation;



valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du système éducatif;



contribuer au rayonnement du système éducatif.

Une proposition de nomination peut être transmise à l'Ordre par :

toute personne physique;



toute personne représentant les autorités d'une organisation scolaire ou d'un établissement d'enseignement supérieur, soit :



un centre de services scolaire ou une commission scolaire;





une école primaire ou secondaire, publique ou privée;





un centre de formation aux adultes ou de formation professionnelle;





un collège d'enseignement général et professionnel;





un établissement d'enseignement collégial privé;





un établissement d'enseignement universitaire;



toute personne représentant une organisation n'étant pas une organisation scolaire ou un établissement d'enseignement supérieur.

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/ordre-excellence-education

Liste des 22 nouveaux membres de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec

Membres

Raymond Bédard

Enseignant d'histoire en 4e secondaire

École d'éducation internationale de McMasterville

David Bowles

Directeur général

Collège Charles-Lemoyne

Michael Canuel

Directeur général

LEARN

Ginette Côté

Présidente du conseil des commissaires

Commission scolaire de l'Estuaire

Josée Crête

Enseignante de musique

École secondaire Le boisé

Marc Deschamps

Directeur du Département de musique

Collège Notre-Dame

Claude Gagnon

Professeur de guitare classique

Cégep de Sainte-Foy

France Henri

Professeure honoraire

Université TÉLUQ

Sylvain Lagacé

Technicien en loisirs

École secondaire De Mortagne

Audrey Miller

Directrice générale

École branchée

Lori-Ann Paige

Coordonnatrice des programmes en petite enfance

chez les Premières nations et Inuit

Cégep de Saint-Félicien

Jean-François Roy

Enseignant et coordonnateur du programme ASP Lancement d'une entreprise

Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau

Édouard Staco

Président

Fonds 1804 pour la persévérance scolaire

Membres distingués

Christian Bourdy

Médecin de famille et professeur agrégé de clinique

Université de Montréal

Pierre Brouillette

Enseignant (rééducation pour adolescents)

Pavillon Albert-Prévost de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Monique Cormier

Vice-rectrice associée à la langue française et à la francophonie

Université de Montréal

Frank Greene

Professeur retraité

Université McGill

Thérèse Laferrière

Professeure titulaire

Université Laval

Louise Poirier

Professeure titulaire

Université de Montréal

Louise Richer

Fondatrice et directrice générale

École nationale de l'humour

Membres émérites

Andrée Boucher

Chercheuse investigatrice et directrice médicale de

l'Équipe interprofessionnelle du cancer de la thyroïde

Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM)

Pauline Marois

Première ministre de 2012 à 2014 et ministre de l'Éducation de 1996 à 1998

Gouvernement du Québec

